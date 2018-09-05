Белый о встрече с бойцовской командой из Башкирии: «Я, честно говоря, сидел в номере»

Юрий Дудь выпустил интервью с комиком Русланом Белым. Часть беседы он посвятил ситуации с выступлением в Уфе, где артист назвал башкирского национального героя Салавата Юлаева разбойником.

Отвечая на вопрос ведущего о посещении бойцовской командой «Тархан» его концерта в Ульяновске, комик заявил, что узнал о приезде «пацанов из Башкирии» от своего директора.

«Я, честно говоря, сидел в номере, все», — заявил Белый.

«Мы просто ни с кем не разговаривали, не вели никаких дебатов. Мы просто это игнорировали и все», — добавил артист.

Напомним, что шутка о Салавате Юлаеве в Уфе вызвала бурную реакцию со стороны многих жителей Башкирии. Основатель бойцовской команды «Тархан» Динар Акмурзин с группой единомышленников перехватил Белого в Ульяновске. Однако поговорить им удалось только с концертным директором комика. Бойцы из Уфы заявили, что сам Руслан Белый от них сбежал.