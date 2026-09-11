Доля наличных платежей в магазинах выросла до 32% во втором квартале

Данные основаны на статистике кассовых чеков, которые обрабатывает компания

Фото: Динар Фатыхов

Во втором квартале доля наличных платежей граждан в российских магазинах увеличилась до 32%, тогда как годом ранее она составляла 25%. Об этом сообщил глава компании «Платформа ОФД» Дмитрий Батюшенков.

Объем расчетов купюрами в рознице за год вырос на 7 процентных пунктов. По словам Батюшенкова, многие прогнозировали исчезновение наличных из-за неудобства расчетов, однако их доля стабильно превышает 30%.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Глава «Платформы ОФД» добавил, что такой способ оплаты вряд ли уйдет из оборота. Данные основаны на статистике кассовых чеков, которые обрабатывает компания.

Напомним, с 1 октября в России меняются правила внесения наличных в банкомат.

Зульфат Шафигуллин