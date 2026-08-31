Как ИИ помогает бизнесу: 7 задач на примере ИскраБота

Семь рабочих сценариев для владельца и директора: от коммерческого предложения и управленческого отчета до ИИ поверх 1С и регламентов

Руководитель редко страдает от нехватки данных — однако они обычно разбросаны по письмам, таблицам, CRM и учетной системе. Поэтому время уходит не столько на принятие решений, сколько на поиск и подготовку фактов.

Собрать эти материалы и превратить их в основу для решения помогает ИскраБот — ИИ-платформа для работы с текстами, документами и таблицами. В нее можно загрузить исходные файлы, описать задачу и получить черновик документа, сводку, расчет или список вопросов по недостающим данным. Если такие задачи повторяются, Искру можно настроить, чтобы она учитывала правила компании и получала необходимые данные из 1С, CRM и других рабочих систем.

Василь Закиев, основатель ИИ-платформы ИскраБот, преподаватель Университета Иннополис, разбирает в авторской колонке семь задач, которые можно проверить на собственных материалах. Первые сценарии занимают минуты, последние требуют настройки доступа к данным компании.