Как ИИ помогает бизнесу: 7 задач на примере ИскраБота
Семь рабочих сценариев для владельца и директора: от коммерческого предложения и управленческого отчета до ИИ поверх 1С и регламентов
Руководитель редко страдает от нехватки данных — однако они обычно разбросаны по письмам, таблицам, CRM и учетной системе. Поэтому время уходит не столько на принятие решений, сколько на поиск и подготовку фактов.
Собрать эти материалы и превратить их в основу для решения помогает ИскраБот — ИИ-платформа для работы с текстами, документами и таблицами. В нее можно загрузить исходные файлы, описать задачу и получить черновик документа, сводку, расчет или список вопросов по недостающим данным. Если такие задачи повторяются, Искру можно настроить, чтобы она учитывала правила компании и получала необходимые данные из 1С, CRM и других рабочих систем.
Василь Закиев, основатель ИИ-платформы ИскраБот, преподаватель Университета Иннополис, разбирает в авторской колонке семь задач, которые можно проверить на собственных материалах. Первые сценарии занимают минуты, последние требуют настройки доступа к данным компании.
Семь задач руководителя
- Коммерческое предложение из заявки клиента
Как сейчас. Клиент присылает задачу в письме, цены лежат в отдельной таблице, а пример удачного предложения хранится в прошлогоднем Word. Менеджер переносит факты вручную и может незаметно смешать старые и новые условия.
Что запросить у ИИ. «По заявке клиента, нашему прайсу и этому шаблону собери черновик коммерческого предложения: задача, состав работ, таблица стоимости, сроки и следующий шаг. Ничего не добавляй от себя. Если данных не хватает, вынеси вопросы в конец».
Какой результат. Получается черновик документа с проверяемым расчетом и списком пробелов, таких как несогласованный срок оплаты. Человеку остается проверить цены, ответить на вопросы и привести текст к стилю компании.
- Матрица требований по тендеру или техническому заданию
Как сейчас. Директор или менеджер читает десятки страниц и сам собирает чек-лист: сроки, критерии, форма заявки, обеспечение, список справок. Одно пропущенное требование может стать причиной отклонения.
Что запросить у ИИ. «Прочитай тендерную документацию и составь таблицу: требование, страница источника, что у нас есть, чего не хватает, ответственный, дедлайн. Отдельно выпиши условия, из-за которых заявку могут отклонить. Не считай, что мы соответствуем требованию, если этого нет в приложенных документах».
Какой результат. Получается матрица подачи заявки, которую можно раздать юристу, финансисту и техническому специалисту. Оценку по-прежнему подтверждают люди, но им не приходится снова искать каждый срок в PDF.
- Анализ обезличенной дебиторской задолженности
Как сейчас. В бухгалтерской выгрузке видны суммы и сроки, а последний контакт с клиентом записан в CRM или чате менеджера. Руководитель видит общую цифру, но не видит, с кого спрашивать сегодня и где есть спор по документам.
Что запросить у ИИ. «Вот обезличенная выгрузка: контрагент, сумма, срок оплаты, последний контакт. На текущую дату посчитай дни просрочки, не помечай будущие платежи как просроченные. Верни таблицу: сумма, дней просрочки, статус, приоритет, следующее действие. Причины задержки не придумывай».
Какой результат. На одном экране видны крупные и давние долги, обещания оплаты, спорные поставки и будущие платежи. Приоритет ИИ не принимают автоматически: сумму, отношения с клиентом и следующий шаг подтверждает менеджер.
- План-факт управленческого отчета
Как сейчас. Отчет на десять листов приходит к совещанию, и все сразу ищут строки, где факт сильно разошелся с планом. Цифры есть, но список вопросов к команде возникает уже во время обсуждения.
Что запросить у ИИ. «В файле есть план и факт по подразделениям и статьям. Посчитай абсолютное и процентное отклонение. Покажи пять самых крупных отклонений в рублях и пять в процентах. Составь к ним вопросы, но не называй причины фактами, если их нет в исходных данных».
Какой результат. Руководитель получает короткую записку к совещанию и таблицу отклонений. ИИ не знает причин, которых нет в файле. Поэтому хороший результат разделяет расчет и гипотезу, а не маскирует одно под другое.
- Расчет кассового разрыва с запросом недостающих данных
Как сейчас. Финансист видит календарь платежей, менеджеры знают об ожидаемых оплатах, а директору нужно понять, в какой день остаток может стать отрицательным. Расчет по неполному списку дает красивую, но ложную точность.
Что запросить у ИИ. «Остаток на начало периода, платежи и ожидаемые поступления указаны в таблице. Сначала перечисли, каких данных не хватает для надежного прогноза: обязательные платежи, подтвержденность поступлений, минимальный резерв. Не строй итоговый прогноз, пока я не отвечу».
Какой результат. Вместо немедленного ответа нейросеть сначала возвращает список вопросов. В демонстрационном примере Искра уточнила, есть ли налоги и кредитные платежи, входит ли НДФЛ в сумму зарплаты, подтверждены ли даты поступлений.
- Ответы по внутренним регламентам с указанием источников
Как сейчас. У коммерческого директора спрашивают, кто согласует скидку 17 процентов и отсрочку 45 дней. Ответ разбит между двумя регламентами, а нужно не только назвать должности, но и показать основание.
Что запросить у ИИ. В Память компании загружают только действующие версии документов, затем пишут: «Кто должен согласовать скидку 17 процентов и отсрочку 45 дней? Дай короткий ответ и таблицу: условие, согласующий, документ-источник. Если в документах нет ответа, так и напиши».
Какой результат. Скидку должны согласовать коммерческий и финансовый директора, отсрочку согласует финансовый директор. Рядом указаны номер и редакция каждого регламента. За актуальностью исходников следит владелец процесса.
- Еженедельная сводка руководителя из 1С и Битрикс24
Как сейчас. К пятнице руководитель получает отдельно выручку и дебиторку из 1С, воронку продаж из Битрикс24 и список просроченных задач в письме. Каждый отчет сам по себе правильный, но общей картины нет.
Что запросить у ИИ. После настройки коннекторов или на первом этапе по двум выгрузкам задают формат: «Собери сводку на один экран: выручка против плана, просроченная дебиторка, новые и выигранные сделки, задачи с просрочкой, сделки без следующего шага. Дай три вопроса команде и список недостающих данных. Причины без данных не объясняй».
Какой результат. В сводке видны цифры и пробелы: нет плана по сделкам, срока цикла или сравнения с прошлой неделей. Повторяющуюся процедуру можно оформить как навык и запускать по расписанию. Доступ настраивает администратор, коннектор 1С по умолчанию работает только на чтение.
Почему внедрение ИИ застревает
- Нет выбранного процесса. Компания дает сотрудникам доступ к ИИ, но не определяет, какую задачу они должны с его помощью решать. В результате каждый экспериментирует по-своему, а оценить пользу невозможно. Лучше выбрать один регулярный процесс и заранее определить, какой результат будет считаться успешным.
- Оплата и документы. Российские сервисы, включая GigaChat и YandexGPT, принимают оплату в рублях. ИскраБот отличается рабочим циклом с файлами: принять исходники, выполнить задачу и вернуть редактируемый документ или таблицу. Для организаций есть счет, договор и закрывающие документы; платформа включена в реестр отечественного ПО.
- Безопасность данных. Компания определяет, какие данные можно передавать в облачный ИИ, кто выдает доступ и как удаляются документы. Данные облачных организаций Искры хранятся в России, по запросу обработка запросов организации направляется на серверы в РФ. Это не отменяет внутренний регламент и проверку сценария.
- Разрозненные подписки. Когда каждый сотрудник пользуется своим ИИ-сервисом и личным аккаунтом, рабочие материалы и удачные запросы остаются у отдельных людей. Компания не контролирует доступы, а типовые задачи каждый раз решаются заново. Корпоративный формат дает единые правила, общую Память компании и общий пул токенов.
От личного использования до корпоративного контура
- Для себя. Бесплатный тариф Старт с лимитом подходит, чтобы проверить небольшой неконфиденциальный файл: собрать КП, прочитать план-факт или составить матрицу требований.
- Для организации. Компания оплачивает общий пул токенов, а не каждое место. Для организации можно подключить общую Память, управление доступами и коннекторы 1С и Битрикс24. Есть оплата по счету и закрывающие документы.
- Для крупной компании. Платформа разворачивается в контуре клиента, но список внешних вызовов определяют по проверенной конфигурации установки. Маскирование и аудит включают отдельно.
- ИскраБот разрабатывается в Иннополисе. Для татарстанской компании это не причина для выбора, но понятная точка контакта: команда продукта находится рядом.
С чего начать
Возьмите небольшой обезличенный план-факт без коммерческой тайны, загрузите его в ИскраБот и попросите показать пять главных отклонений без догадок о причинах. Один такой тест покажет, получается ли на ваших данных проверяемый результат, прежде чем вы начнете обсуждать большое внедрение.
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Справка
Об авторе. Василь Закиев, основатель ИИ-платформы ИскраБот и школы ИИ-трансформации 2030ai, преподаватель Университета Иннополис. Более 20 лет в управлении и ИТ, внедряет искусственный интеллект в компании и учит команды с ним работать.