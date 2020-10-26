Прокуратура Республики Татарстан
Общая информация
Прокуратура Республики Татарстан — звено единой федеральной централизованной системы органов, осуществляющих от имени Российской Федерации надзор за соблюдением Конституции Российской Федерации и исполнением законов, действующих на территории Российской Федерации.
Руководитель — Нафиков Илдус Саидович.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420111, ул. Кремлевская, 14
- Телефон: (843) 291-18-96
- Сайт: https://epp.genproc.gov.ru/
Дата последнего обновления: 26.10.2020