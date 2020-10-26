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Прокуратура Республики Татарстан

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Общая информация

Прокуратура Республики Татарстан — звено единой федеральной централизованной системы органов, осуществляющих от имени Российской Федерации надзор за соблюдением Конституции Российской Федерации и исполнением законов, действующих на территории Российской Федерации.

Руководитель — Нафиков Илдус Саидович.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420111, ул. Кремлевская, 14
  • Телефон: (843) 291-18-96
  • Сайт: https://epp.genproc.gov.ru/

Дата последнего обновления: 26.10.2020

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