Дети-инвалиды Татарстана остались без жизненно важных средств реабилитации
Родители детей с редким пороком развития с начала года покупают эти изделия за свой счет
В Татарстане дети-инвалиды со спинномозговой грыжей почти год не получают полагающиеся им жизненно важные средства реабилитации. Последние поставки были в прошлом декабре — и с тех пор реготделение Фонда соцстраха России по РТ шлет отписки с обещаниями обеспечить всем необходимым в будущем. Так что пока родители больных детей выкручиваются, тратя почти всю пенсию на медицинские изделия и не получая даже мизерной компенсации этих затрат. «Реальное время» — о цене жизненно важных средств реабилитации и «не зависящих» от ФСС причинах, по которым инвалиды лишились их в этом году.
Вместо 2 тысяч катетеров — ничего
Как рассказала мама одного из больных детей Ляля И. (фамилия не публикуется по этическим соображениям, — прим. ред.), диагноз ребенка они с супругом узнали, когда той было почти 7 лет. Сегодня дочери 9, и за это время девочка с врожденной спинномозговой грыжей перенесла уже три операции.
— Ежедневно она нуждается в восьми-девяти катетерах: без них отток мочи просто невозможен, ребенок может погибнуть. По программе реабилитации нам выписывают шесть катетеров в сутки — такая вот странная норма установлена для всех, хотя у всех потребности разные. Но даже это нормативное количество мы не получаем! В год нам положено больше 2 тысяч катетеров, а мы в 2021-м получили едва ли половину, в 2022-м — вообще ничего, — сообщила Ляля.
Мать девочки звонила и писала в ФСС, была на приеме у заместителя управляющего фондом, обращалась в прокуратуру — все без толку. Ничего, кроме пустых обещаний «скоро» обеспечить катетерами, женщина не добилась.
— В итоге мне приходится катетеры покупать самой, — говорит она. — А это дорого! Я плачу около 1,5 тысячи рублей за пачку. А в пачке их 50—60 штук, этого даже на 10 дней не хватает. Компенсировать эти расходы, хотя бы частично, я имею право, но только право это не имею возможности реализовать. Чтобы получить компенсацию, я должна предъявить в Фонд соцстраха чеки на катетеры. Чеки дают только в аптеках, где эти расходники намного дороже, чем на «Авито» и на маркетплейсах в интернете. Я покупаю чаще всего на «Авито» — без чеков, чтобы хоть немного сэкономить.
«Объективные обстоятельства»
В ответ на претензию об отсутствии катетеров для инвалидов со спинномозговой грыжей еще одна родительница — Вера Я. (фамилия не публикуется по этическим причинам — прим. ред.) получила развернутый ответ из реготделения ФСС по РТ. В документе за подписью и.о. управляющего отделением Фердината Закирова подробно описаны причины отсутствия катетеров.
«18 января 2022 года <...> заключен государственный контракт <…> с ООО «Медека» на поставку специальных средств при нарушении функции выделения», — говорится в письме и объясняется, что все поставленные катетеры были распределены между инвалидами в июне 2022 года. Также в нем указано, что сыну заявительницы в 2021 году было поставлено 2082 катетера — на срок до 11 апреля 2022 года, а новая поставка распределялась между теми, у кого срок обеспечения завершился до 1 марта.
РО ФСС по РТ пыталось заключить с поставщиком допсоглашение об увеличении количества поставок, однако поставщик увеличить объем поставок отказался.
А дальше самое интересное. «Для заключения новых контрактов региональным отделением 25.05.2022 г., 05.07.2022 г. были размещены запросы о предоставлении ценовой информации для формирования начальной максимальной цены контракта, по которым не поступило ни одного коммерческого предложения», — пишут в фонде. Запросы делали повторно, но желающих поставлять катетеры не нашлось.
«Задержки в заключении контрактов вызваны объективными обстоятельствами, не зависящими от регионального отделения», — сделали вывод в РО ФСС по РТ и предложили матери закупать средства реабилитации самостоятельно — с тем, чтобы потом получить компенсацию (по предъявлении подтверждающих документов, то есть чеков) в размере, который «определяется по результатам последней по времени осуществления закупки ТСР, информация о которой располагается на официальном сайте госзакупок».
«Почему разницу оплачиваю я, а не ФСС?»
Детей и взрослых инвалидов с врожденной спинномозговой грыжей курирует благотворительный фонд «Спина бифида». В организации встревожены сложившейся тяжелой ситуацией с обеспечением катетерами больных в республике. По данным благотворительного фонда, ФСС с весны не обеспечивает инвалидов этими средствами реабилитации и не может заключить госконтракт.
К тому же кроме катетеров, заметила Морякина, инвалидам требуются салфетки, тампоны, и это тоже поставляется с задержками и не в нужном количестве, а значит, покупается инвалидами за свой счет.
— Мне вообще непонятно, почему узаконена грабительская практика возмещать нам затраты из расчета по стоимости оптовой закупки, — говорит Алена Р., мать ребенка-инвалида. — И почему с меня требуют чек? Сын не выжил бы без катетеров, нам их не дают, сын жив. Значит, я их ему покупаю — разве не так? Если я их покупаю подешевле, на «Авито», и не могу предъявить чек — разве я виновата, что вынуждена экономить? Почему меня надо лишать компенсации? И если я покупаю катетеры явно не по оптовой цене, а делать это меня фактически вынудил ФСС, который не закупил для сына катетеры по оптовой, то почему разницу-то оплачиваю я, а не ФСС?
Привлекли к дисциплинарной ответственности
Жалобы инвалидов на отсутствие катетеров для детей со спинномозговой грыжей дошли до прокуратуры Татарстана. В ведомстве Ильдуса Нафикова в июне этого года провели проверку работы реготделения Фонда соцстраха России по РТ.
— В ходе проведенной прокуратурой республики проверки по коллективному обращению законных представителей детей-инвалидов о необеспечении несовершеннолетних в соответствии с индивидуальными программами реабилитации катетерами для самокатетеризации лубрицированными установлено, что 18 января 2022 года Региональным отделением заключен государственный контракт с ООО «Медека» на поставку гражданам специальных средств при нарушении функций выделения, согласно которому поставщик обязуется поставить 40 000 катетеров в срок не позднее 20 июля 2022 года, — сообщили «Реальному времени» в прокуратуре РТ. — При этом поставщик свои обязательства в данной части контракта исполнил 23 мая 2022 года, с указанного времени дети-инвалиды катетерами не обеспечиваются, дополнительное соглашение об увеличении объема поставляемого товара не заключено, новый контракт на поставку катетеров региональным отделением не заключен.
В августе прокуратурой республики в региональное отделение ФСС по РТ было внесено представление по этому поводу. В результате главный специалист отдела обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации был привлечен к дисциплинарной ответственности.
— Распоряжением Правительства Российской Федерации № 2719-р от 21.09.2022 установлено, что до конца 2022 года единственным поставщиком осуществляемых Фондом социального страхования Российской Федерации закупок абсорбирующего белья, подгузников и специальных средств при нарушениях функций выделения, определено АО «Московское протезно-ортопедическое предприятие», — добавили в прокуратуре, комментируя создавшуюся безвыходную ситуацию. — По информации регионального отделения ФСС, в настоящее время проект контракта передан поставщику для согласования и подписания.
Контракт подписан — ждите поставки
По данным благотворительного фонда «Спина бифида», в Татарстане живет 81 инвалид с врожденной спинномозговой грыжей, из них в Казани проживают 58.
— В основном это дети, — говорит Елена Морякина. — Взрослых среди них не более 10 процентов. И это, возможно, не полные данные по республике — это информация лишь о тех, кому наш фонд оказывает поддержку.
«Реальное время» направило в реготделение ФСС России по Татарстану запрос, чтобы выяснить, когда сравнительно небольшое число инвалидов получит жизненно необходимые средства реабилитации. И оказалось, что контракт на поставку катетеров был подписан… ровно в день обращения издания за комментариями.
— Для обеспечения льготной категории граждан специальными средствами при нарушении функций выделения в текущем году распоряжение Правительства РФ от 21 сентября 2022 года №2719-р АО «Московское протезно-ортопедическое предприятие» определено как единственный поставщик специальных средств при нарушении функций выделения, — сообщили в РО ФСС. — В настоящее время региональным отделением подписан государственный контракт на спецсредства при нарушении функций выделения. Сложности при заключении государственных контрактов в 2022 году на спецсредства были в связи с дефектурой товара и ценообразованием.
В Фонде соцстраха повторили, что задержки в заключении контрактов вызваны объективными обстоятельствами, не зависящими от регионального отделения. И напомнили в очередной раз о возможности компенсировать затраты при самостоятельной закупке средств реабилитации, в том числе путем использования государственного электронного сертификата:
— Электронный сертификат представляет собой реестровую запись, которая регистрируется в Единой государственной информационной системе социального обеспечения. Электронный сертификат привязывается к банковской карте платежной системы «Мир», которой уже пользуется получатель ТСР. С использованием электронного сертификата гражданин может приобрести только то изделие, которое рекомендовано индивидуальной программой реабилитации. Выбрать необходимое ТСР обладатель электронного сертификата сможет в электронном каталоге технических средств реабилитации, сформированном Фондом социального страхования. Приобретение ТСР с помощью сертификата возможно в обычных магазинах, подключенных к эквайрингу, а также в онлайн-магазинах, таких как Ozon. Оплата выбранного изделия осуществляется как при обычной покупке с помощью банковской карты, средства сертификата поступят продавцу напрямую через банк-участник.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым