В Татарстане прокуратура требует взыскать ущерб с коммунальщиков после ДТП из-за открытого люка

Фото: прокуратура РТ

В Мензелинске 27 мая 86-летний пенсионер наехал на своем легковом автомобиле на открытый канализационный люк. В результате ДТП машина получила механические повреждения, однако в АО «Коммунальные сети Мензелинского района» мужчине отказали возместить ущерб.

Стоимость ремонта пострадавшего автомобиля оценили более чем в 140 тыс. рублей. Пенсионер пожаловался на бездействие коммунальщиков в прокуратуру, сообщил старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Надзорное ведомство в защиту пенсионера обратилось в Мензелинский райсуд с иском к АО «Коммунальные сети Мензелинского района» и районному исполкому. Прокуратура требует возместить мужчине материальный ущерб, причиненный в результате ДТП.



В прошлом году по требованию прокуратуры Набережных Челнов следственные органы после падения ребенка в открытый канализационный люк возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности).

Татьяна Демина