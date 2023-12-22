Дожмет ли Александр Бастрыкин уголовное дело в отношении казанской УК?

УК ЖКХ Приволжского района обвинила активистку в том, что она не организовала собрание по вопросу проведения капремонта

Фото: скрин realnoevremya.ru сайта yandex.ru/maps

Активистка дома №16 по улице Академика Парина Фания Гайнутдинова забросала официальную страничку Следкома в соцсети обращениями, в которых неоднократно просила возбудить уголовное дело по поводу бездействия УК ЖКХ Приволжского района и выяснить, куда деваются собираемые с жильцов на ремонт средства — и глава ведомства Александр Бастрыкин только за последние два месяца отреагировал на ее просьбы дважды. «Реальное время» — о реальном состоянии дома, проведенных в нем работах и связанных с ними проверках правоохранительных и надзорных органов.

Отказано ввиду отсутствия оснований



В ноябре 2023 года Фания Гайнутдинова направила через соцсеть обращение к Александру Бастрыкину с фотографиями, иллюстрирующими бедственное состояние дома, о котором «Реальное время» писало в 2022 году. И сопроводила это обращение просьбой: «Нашему дому 16 по ул. Академика Парина 33 года. Живем как в аварийном. 7 лет при минусовых температурах замерзаем в своих квартирах, промерзает шахта вентканала, вентиляция работает как приточная, холод идет в квартиры, обращения во все инстанции результата не дают…»

Фания Гайнутдинова направила через соцсеть обращение к Александру Бастрыкину с фотографиями, иллюстрирующими бедственное состояние дома. скрин realnoevremya.ru страницы vk.com/wall-205036974_175340

Бастрыкин поручил доложить ему о ситуации в доме, а в начале декабря, после того, как Фания Гайнутдинова вновь написала ему в соцсети о том, что «в жилых помещениях образовалась плесень, отсутствует отопление, из-за ненадлежащей работы вентиляции в квартиры поступает холодный воздух», и указала на угрозу отравления жильцов угарным газом, дал указание повторно возбудить ранее возбужденное по обращению Гайнутдиновой, но впоследствии закрытое уголовное дело о ненадлежащем обслуживании дома №16. Дело возбудили вновь, исполнение поручения главы Следкома поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, но Гайнутдинова заявила «Реальному времени», что у нее есть основания предполагать, что оно вновь будет закрыто.

Основания так думать у нее появились после того, как с нею связался старший помощник руководителя СУ СК России по Республике Татарстан Андрей Шептицкий. Он сообщил:

— В ходе рассмотрения Вашего обращения установлено, что ранее в полиции находился материал проверки о неправомерных действиях сотрудников управляющей компании. Доводы не нашли подтверждения. Следствие обратилось в органы прокуратуры с запросом о передаче материалов проверки в Следственный отдел по Приволжскому району, однако в его удовлетворении заместителем прокурора Приволжского района Казани было отказано ввиду отсутствия оснований.

Старший помощник руководителя СУ СК России по Республике Татарстан Андрей Шептицкий сообщил Гайнутдиновой, что ранее прокуратура отказала в возбуждении уголовного дела за отсутствием оснований. realnoevremya.ru (архив)

Шептицкий также информировал заявительницу, что состояние дома неоднократно проверялось представителями различных ведомств, которые нарушений в его содержании не нашли, и что следственное управление инициировало перед руководством республики вопрос о проведении в доме капремонта.

Многомиллионные траты и 10 кг отписок

Согласно сведениям, представленным на информационном портале мониторинга жилищного фонда РТ, капремонт в построенном в 1990 году 10-этажном панельном 252-квартирном доме №16 был проведен в 2015 году, однако все потраченные тогда 12,43 млн рублей пошли на замену лифтового оборудования. В 2017 году за счет средств капремонта была проведена установка узлов температурного регулирования стоимостью 3,73 млн.

Управляющая компания УК ЖКХ Приволжского района в ответ на обращения Гайнутдиновой предоставила информацию о затратах, произведенных на ремонт отдельных элементов дома и его инженерных сетей с 2017 по 2021 гг. Согласно этой справке, в доме все эти годы то и дело что-то латали — меняли отдельные трубы, чинили кровлю, устанавливали в подъездах светильники, штукатурили и красили стены то в одном подъезде, то в другом. К Универсиаде-2013 подновили фасады за счет программы ремонта фасадов и кровель жилых домов, расположенных в зоне гостеприимства. В 2015 в одном из подъездов — №7 — заменили окна, починили кровлю над теми квартирами, которые затапливало в результате протечек.

Окна в 2015 году заменили только в одном из подъездов. Фания Гайнутдинова для realnoevremya.ru

Такой перманентный ремонт, когда что-то одно чинят, а другое приходит в негодность, жильцов не устраивает, говорит активистка Гайнутдинова, но он продолжается:



— Сейчас, например, в моем и в третьем подъезде поменяли внутренние входные двери на современные стеклянные. В остальных остались старые — разве это нормально? Косметический ремонт провели в 2006 и 2011 годах в первом и шестом подъездах, а в остальных пяти подъездах его провели лишь один раз и очень давно. Окна поменяли только в двух подъездах — в 2015 году в седьмом подъезде, а в 2023-м в третьем. В 2017 году из-за того, что систематически текли новые, после ремонта трубы ГВС в подвале нам сделали продухи, и с тех пор вентиляция у нас работает как приточная, промерзает шахта вентканала...

По ее словам, электрощиты в подъездах не меняли все 33 года существования дома, обещали поменять в 2022 году, но не сделали, а в соседних домах их меняли в 2011 году.

— Систематически происходит подпор канализационных колодцев, и стоки текут в подвал дома. Мы давно просим установить обратные клапаны — безрезультатно. Ямы на дороге на придомовой территории требуют ремонта… Мы неоднократно по этому поводу обращались в управляющую компанию. Госжилинспекцию, Минстрой РТ, Кабмин, полицию, прокуратуру, к мэру Казани… Бесполезно — только килограммов 10 отписок накопилось.

Откуда отрицательный баланс?



По данным информационного портала мониторинга жилищного фонда РТ, с января 2014 года по ноябрь 2023-го на счет регоператора поступило почти 9,3 млн рублей взносов собственников дома на капремонт. Но полтора года назад в управляющей компании заявили «Реальному времени», что по статье «капрмемонт» в доме имеется перерасход в 5 млн, то есть на эти цели уже тогда было потрачено в полтора раза больше, чем накопили собственники квартир.

И Фания Гайнутдинова как раз и добивается расследования, почему так получилось и почему при таких огромных затратах дом по-прежнему нуждается в капитальном ремонте. Получив несколько «отказных» от полиции и прокуратуры, она решила просить о содействии главу Следкома.

«Реальное время» запросило Следком о том, какие меры принимаются для выполнения поручения Бастрыкина и на каком этапе находится уголовное дело.

— Заместителем прокурора Приволжского района г. Казани Тулупкиным А.В. вынесено постановление об отмене постановления следователя о возбуждении уголовного дела, — сообщил изданию Андрей Шептицкий. — Решение было обжаловано прокурору города Казани Дроздову О.А., а в настоящее время — первому заместителю прокурора РТ Заике А.М.

Латание дыр продолжат за счет подготовки к БРИКС

А в управляющей компании «Реальное время» заверили, что претензии Гайнутдиновой безосновательны.

— Мы общими усилиями добились того, чтобы дом №16 по улице Академика Парина был включен в программу подготовки к БРИКС, — пояснил первый заместитель гендиректора УК ЖКХ Приволжского района Альберт Яковлев. — Там будет отремонтирован фасад, в том числе на 100 процентов обновят гермошвы между панелями, входные группы будут обшиты композитным материалом, в них отремонтируют кровлю козырьков и заменят все входные двери — поставят по три новые двери на каждый подъезд, поставят новые ступени, а сам дом покрасят. Поменяют также и все подъездные окна на новые пластиковые.

Яковлев сообщил, что в доме в 2021—2022 гг. были полностью заменены стояки горячего и холодного водоснабжения. И добавил, что прокурор Приволжского района лично приходил с проверкой в дом и «ни одной протечки не нашел».

Яковлев сообщил, что в доме в 2021—2022 гг. были полностью заменены стояки горячего и холодного водоснабжения. Альберт Яковлев для realnoevremya.ru

Что же касается нерабочей вентиляции, то он считает, что в этом виноваты сами жильцы:

— В доме есть два стояка, где в соответствии с законами физики в отсутствие естественного притока воздуха его оттока из квартир через вентиляционные отверстия не происходит. Люди поставили герметичные двери с резиновыми уплотнителями, удешевленные пластиковые окна без приточных клапанов, и в квартиры воздух не поступает, а если он не поступает, то и вытяжка не работает. Такая ситуация и в подъезде №3, где живет Гайнутдинова. Если хоть немного приоткрыть дверь или окно. Вентиляция начинает работать. Мы хотим сейчас за счет управляющей компании установить на окнах в этих квартирах приточные клапаны.

Альберт Яковлев добавил, что капремонт в доме УК провести не может, поскольку жильцы не проявляют инициативы и не проводят собрание собственников, решение которого необходимо для принятия такого решения. Альберт Яковлев для realnoevremya.ru

— А что с электрощитками?



— По электрике дом, что называется, «созрел», но приходится выбирать [что сделать в первую очередь]. Там 7 миллионов нужно, пока такую сумму дом не собрал.

В заключение разговора Альберт Яковлев добавил, что капремонт в доме УК провести не может, поскольку жильцы не проявляют инициативы и не проводят собрание собственников, решение которого необходимо для принятия такого решения. И пожаловался, что Гайнутдинова «всячески препятствует» работе УК в этом направлении:

— Когда на днях наши работники пошли по квартирам с целью обследовать гермошвы, она не только их не пустила, но и вызвала полицию — и их скрутили и увезли. Она не хочет идти конструктивным путем! Только жалобы пишет. А на Мавлютова, 24, к примеру, старший по дому сам пробежался, организовал собрание собственников, и капрмемонт в этом доме перенесли на ближайший год.