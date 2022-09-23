В Татарстане одобрили запрет продажи подросткам энергетиков — под него может попасть кофе

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

«Подростки не ограничены в приобретении напитков, стоимость которых невысока»

Прокурор Татарстана Илдус Нафиков представил на Госсовете республики законопроект по ограничению продажи несовершеннолетним «отдельных товаров». Речь идет о безалкогольных тонизирующих напитках и товарах, содержащих углеводородный газ.

Популярность среди молодежи этих товаров только растет, их продают, рекламируя кофеин, таурин и другие вредные компоненты в «тониках», отметил он. «Энергетики» объемом от 250 мл молодые люди потребляют регулярно, а такие высокие дозы кофеина опасны для здоровья, отметил Нафиков. Это, в свою очередь, ведет к наркомании и алкоголизму, считает прокурор Татарстана, может привести и к ожирению. «Энергетики» внесены в запрещенные продукты для питания детей.

— Но подростки не ограничены в приобретении напитков, стоимость которых невысока. Отмечается и распространение явления «сниффинга», когда вдыхают углеводородные газы, используя зажигалки или баллончики от использованных зажигалок. Такие вещества могут вызвать аритмию и остановку сердца, — заявил Илдус Нафиков.

Прокурор Татарстана Илдус Нафиков представил на Госсовете республики законопроект по ограничении продажи несовершеннолетним «отдельных товаров».

В Татарстане уже фиксируются факты потребления газа с летальным исходом, например в Набережных Челнах из-за употребления бутана, обратил внимание прокурор республики.

Из 14 регионов ПФО в восьми принят закон о запрете продажи «энергетиков» несовершеннолетним, в 6 субъектах — о запрете продажи товаров со сжиженным газом. В скором времени будут принимать соответствующий законопроект и в Нижнем Новгороде, рассказали на заседании Госсовета Татарстана сами депутаты. Сочетания кофеина, таурина, сахара, аминокислот «дают отрицательную реакцию для наших подростков». До 12 лет дети вообще не должны потреблять кофеин, обратили внимание народные избранники. Но сегодня дети, чтобы «проснуться», прямо перед школой могут выпивать баночку «энергетика» объемом 500 мл.

«Сколько мы так туфтовых законов приняли. Они не будут работать»

Депутат Госсовета Татарстана от КПРФ Хафиз Миргалимов высказался за принятие законопроекты и привычно раскритиковал по этому поводу «капитализм», якобы виновный в проблеме. Тогда как представители партии «Яблоко» — они не представлены в Госсовете республики и не голосовали — высказались против, предложив вводить не штрафы, а проводить «воспитательные работы».

Проблема и с тем, как выделять напитки, которые будут запрещать продавать: маркировку производитель может менять, как и емкость банок. Под законопроект в итоге может попасть и продажа кофе, так как он содержит кофеин, предупредил лидер «Яблока» в Татарстане Руслан Зинатуллин. Эту продукцию, помимо прочего, сильно навязывают детям рекламодатели, отметили народные избранники. Ряд из них предложил «запретить эту пропаганду».

Депутат Азат Хамаев призвал начать с производства этих напитков по соответствующим ГОСТам, а не с запрета продаж, и, по-видимому, единственный голосовал против — остальные — за.

— Мы говорим, алкоголь нужен — «потому что бюджет надо заполнять», «энергетик» нужен — «потому что бюджет надо заполнять». Надо спрашивать с разработчиков и с тех людей, медиков, санитаров, которые техническое задание [по производству энергетиков] утвердили. Это вопрос Минпромторга. Этим законопроектом ничего не изменить! Сколько мы туфтовых законов приняли на уровне РФ и РТ?! Они не будут работать!

Депутат Азат Хамаев призвал начать с производства этих напитков по соответствующим ГОСТам, а не с запрета продаж.

Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин заявил, что речь идет «об очень серьезных вещах»:

— Мы сегодня примем проект с учетом предложений коллег. Защитить наших детей — наша с вами задача. Министр образования, посмотрите там, кто и что в каких школах продает?! — заявил он, косвенно раскритиковав неучастие в обсуждении министра образования и министра здравоохранения, которые якобы первыми должны были обратить внимание на эту проблему.

Законопроект в итоге принят. Пока в первом чтении.

Вероятность летального исхода

С инициативой ограничить реализацию детям «энергетиков» и предметов, содержащих сжиженный газ, выступила уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец. Она предложила ввести административную ответственность за нарушение запрета продавать энергетики подросткам и вовлечение несовершеннолетних в их потребление.

С инициативой ограничить реализацию детям «энергетиков» выступила Ирина Волынец Фото: gossov.tatarstan.ru (архив)

Законопроект об ограничении продажи детям безалкогольных тонизирующих напитков и предметов, содержащих сжиженный газ, в Госсовет Татарстане внесли в июле. Республиканские парламентарии указали в пояснительной записке, что регулярное воздействие высоких доз кофеина, содержащихся в энергетиках, опасно для детей и подростков, они вызывают депрессию и снижение когнитивных способностей, а также вызывают склонность к «рискованному поведению, ведущему к наркомании и алкоголизму». По мнению депутатов, беспокойство вызывает возможность неограниченного потребления подростками такой продукции, поскольку эта группа потребителей «не в состоянии контролировать суточное потребление этих напитков».



Законопроект обсуждался на заседании комитета Госсовета Татарстана по законности и правопорядку. Заместитель председателя комитета Александр Чубаров обратил внимание, что тонизирующие, в том числе энергетические, напитки включены в перечень пищевой продукции, которая не допускается при организации питания детей.

— Они находятся в свободном обороте и по сравнительно низкой цене, поэтому любой несовершеннолетний, узнавший о таком способе испытать токсическое опьянение и желающий это попробовать, может нанести своему организму непоправимый вред. Эти вещества при вдыхании могут вызвать аритмию и остановку сердца, что с высокой степенью вероятности приводит к летальному исходу, — заявил он.



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Сергей Афанасьев, Татьяна Демина