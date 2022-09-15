Прокурором Ютазинского района Татарстана назначен Александр Микеркин

Фото: Прокуратура РТ

Приказом Генерального прокурора России на должность прокурора Ютазинского района Татарстана назначен старший советник юстиции Александр Микеркин. Об этом сообщил старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Александр Микеркин родился 8 ноября 1965 года в деревне Нижние Шелаболки Горномарийского района Марий Эл. В 1991-м он окончил Казанский государственный университет по специальности «правоведение». В прокуратуре он начал работать в 1991 году как стажер.

С 1991 по 1992 год — стажер прокуратуры Вахитовского района Казани.

С 1992 по 1996 год — следователь прокуратуры Вахитовского района Казани.

С 1996 по 2001 год — прокурор отдела по надзору за расследованием особо важных дел и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Татарстана.

С 2001 по 2011 год — Казанский прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Татарстана.

С 2011 по 2015 год — старший помощник прокурора Татарстана по надзору за соблюдением законов при исполнении уголовных наказаний.

С 2015 по 2016 год — старший помощник прокурора Татарстана по надзору за исполнением законов о национальных проектах и по связям с муниципальными образованиями.

С 2016 по 2017 год — начальник отдела (№5) по надзору за исполнением законодательства о защите интересов государства управления по надзору за исполнением федерального законодательства.

С 2017 по 2022 год — прокурор Авиастроительного района Казани.

Александр Микеркин награжден знаком отличия «За верность закону» I степени, медалью «290 лет прокуратуре России», «300 лет прокуратуре России», имеет почетное звание «Заслуженный юрист РТ».

Фото: realnoevremya.ru

На этой неделе приказом Генерального прокурора России Буинским городским прокурором назначен старший советник юстиции Тимур Фатыхов. До этого с 2013 года он работал прокурором Ютазинского района Татарстана.



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Максим Кокунин