«Размер взяток перевалил за 100 тысяч»: в казанской школе устроили распродажу мест первоклашек?

После поимки директора школы с повинной к силовикам пришли родители еще 6 будущих учеников

14 августа в Елабуге с участием президента Татарстана пройдет ежегодный августовский педсовет, посвященный успехам и проблемам системы образования. Одной из таковых остается «конкурс кошельков» при приеме учеников 1-х и 10-х классов. В начале июля в Казани задержали директора школы №167 Лилию Хасанову после получения 25 тысяч рублей. За месяц работы Следкома в ее деле появились еще шесть эпизодов по взяткам. Как выяснило «Реальное время», вину Хасанова частично признает.

Неделя работы директора — ни дня без взятки?



«Брала деньги «на нужды» школы», — комментирует позицию подозреваемого директора один из источников «Реального времени» в правоохранительных органах. И подчеркивает — никаких договоров пожертвования с родителями не составляли, и во всех установленных случаях передача происходила исключительно наличными. Причем обычно — при первой же встрече с директором.

На данный момент в деле директора школы №167 Лилии Хасановой фигурируют семь эпизодов передачи средств от 10 до 25 тысяч рублей за будущих первоклассников. Обвинение же предъявлено лишь по первому эпизоду, возбужденному 2 июля — после получения 25 тысяч и задержания подозреваемой на рабочем месте сотрудниками экономической полиции МВД Татарстана.

Делом занимается 4-й отдел по особо важным делам Следкома по РТ. Его сотрудники специализируются на расследовании экономических преступлений, в числе которых — дела «Татфондбанка» и Роберта Мусина, экс-лидера справороссов Рушании Бильгильдеевой, скандалы с закупкой реставрационного оборудования в музей «Остров-град Свияжск» и поездкой руководителей гимназии №19 в Арабские Эмираты.

По данным силовиков, директор подходила очень гибко — в беседе интересовалась финансовым положением семьи, выясняла, кто и где работает и лишь после этого озвучивала сумму. Фото vk.com

4 июля по ходатайству следствия Приволжский райсуд Казани отправил Лилию Хасанову под домашний арест. После огласки этой информации еще несколько родителей заявили о вынужденном участии в преступной схеме.

Истории заявителей — как под копирку: их дети посещали подготовительные курсы в школе №167, но не имели права на первоочередное зачисление в первые классы этой школы по прописке. Поэтому родители записывались на прием к директору и уже на встрече слышали сумму, которая может помочь решению вопроса, поясняет источник «Реального времени».

Четкой ценовой планки не было. По данным силовиков, директор подходила очень гибко — в беседе интересовалась финансовым положением семьи, выясняла, кто и где работает и лишь после этого озвучивала сумму. «В большинстве случаев передача денег происходила сразу, если у родителей с собой не было денег — на следующий день», — комментирует показания заявителей собеседник «Реального времени».

По версии Следкома, семь выявленных фактов коррупции имели место в течении всего одной недели — с 25 июня по 2 июля. Общий размер подношений пока оценивается в 105 тысяч рублей, однако к финалу расследования эта сумма может вырасти. Следователи напоминают: закон освобождает от уголовной ответственности тех, кто добровольно сообщит о даче взятки.

По версии Следкома, семь выявленных фактов коррупции имели место в течении всего одной недели — с 25 июня по 2 июля. Фото Ирины Плотниковой

Фото Хасановой исчезло с сайта школы

Задержание директора школы №167 ни в Минобрнауки РТ, ни в управлении образования комментировать не стали. Зато на порталах СМИ и в соцсетях были зафиксированы неоднократные попытки заступиться за честь подозреваемой Лилии Хасановой. Приведем некоторые из них с сохранением орфографии и пунктуации:

«Мы в этой школе давно — там хорошо и комфортно детям и спокойно родителям! Директор трудяга! А тех кого в школе что то очень не устраивает — не держат там, в Казани много школ, всегда есть выбор!» (Маруся Славская)

«Все в нашей школе знают, что наша директриса берет взятки» (анонимно)

"2 школы рядом стоят. Одна зашарпанная вся. А здесь красиво и порядок в школе, вот и привязались наверное. Ученики чемпионы олимпиад, все хотят здесь учиться. Не верю, провокация» (анонимно)

«Продажная школа, больше смотрят на карман родителей, чем на мозги Ребёнка. Если ты не ходишь на отдельные платны курсы от учителей, то 7 троек подряд в журнале без причины тебе обеспечены...» (Власть М.)

«Такие грязные комментарии писать,это подло. Лилия Хамидулловна отличный руководитель и замечательный человек. и ее реабилитируют. Человеку итак плохо, а вы еще и добавляете масло в огонь» (Алсу Самигуллина, педагог)

После возбуждения уголовного дела данные о послужном списке «отличного» директора и ее фото почему-то исчезли с сайта школы №167. Вместо них появилась искаженная информация о некоем абстрактном работнике: общий стаж — 370 лет, педагогический стаж 404 года, стаж в данной должности — 162 года.

Вместо них появилась искаженная информация о некоем абстрактном работнике

Напомним, что в действительности педагогом Лилия Хасанова трудится более 30 лет, из них 22 года — в школе №167. Директором данного учебного заведения она отработала чуть менее четырех лет.

Само учреждение имеет статус средней общеобразовательной школы с углубленным изучением отдельных предметов, точнее — английского языка. В школе 1256 учеников и 77 педагогов. Расположена она на улице Сахарова в густонаселенном районе Азино, где мест в детсадах и школах на всех желающих не хватает.

Впрочем, в этом году жалоб на отказ в приеме первоклашек по прописке по школе №167 к силовикам не поступало. Так что оснований полагать, что от «продажи» мест одним детям пострадали другие, пока нет.

Как создается «конкурс кошельков»

Напомним, в декабре прошлого года проблему «непрозрачного» приема в 1-й и 10-е классы обострил прокурор Татарстана. На заседании антикоррупционной комиссии в Казанском кремле Илдус Нафиков отметил странности, что позволяют чиновникам от образования нарушать права детей, проживающих на данной территории: за элитной гимназией №7 в Ново-Савиновском районе Казани были закреплены всего лишь три многоэтажки, а за школой №9 в центре Казани — два дома! При этом уже в мае прошлого года в гимназию №7 зачислили 98 первоклашек не по прописке, тогда как прием таких детей на свободные места по закону нельзя начинать раньше 1 июня.

Отбор в 10-е классы Нафиков и вовсе назвал «конкурсом кошельков». После чего президент Татарстана Рустам Минниханов потребовал не допускать произвола в действиях самых авторитетных и квалифицированных директоров. «Отдельно мы реагируем, когда сигналы поступают», — признал проблему на том же заседании глава Минобрнауки РТ Рафис Бурганов. А мэр Казани пообещал: «Всех желающих в 10-е классы мы будем брать».

Новые нарушения этим летом вскрыла прокурорская проверка в Советском районе Казани. В многопрофильной полилингвальной гимназии №180 создали два профильных десятых класса — первый на 33 ученика, второй на 26. То есть всего на 59 мест. Однако приняли только 52 выпускника девятых классов, а еще семерым отказали «по причине отсутствия свободных мест».

Прокуратура оспорила неправомерный отказ, и после представления начальнику управления образования исполкома проблема конкретных детей была решена.