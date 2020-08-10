«Размер взяток перевалил за 100 тысяч»: в казанской школе устроили распродажу мест первоклашек?
После поимки директора школы с повинной к силовикам пришли родители еще 6 будущих учеников
14 августа в Елабуге с участием президента Татарстана пройдет ежегодный августовский педсовет, посвященный успехам и проблемам системы образования. Одной из таковых остается «конкурс кошельков» при приеме учеников 1-х и 10-х классов. В начале июля в Казани задержали директора школы №167 Лилию Хасанову после получения 25 тысяч рублей. За месяц работы Следкома в ее деле появились еще шесть эпизодов по взяткам. Как выяснило «Реальное время», вину Хасанова частично признает.
Неделя работы директора — ни дня без взятки?
«Брала деньги «на нужды» школы», — комментирует позицию подозреваемого директора один из источников «Реального времени» в правоохранительных органах. И подчеркивает — никаких договоров пожертвования с родителями не составляли, и во всех установленных случаях передача происходила исключительно наличными. Причем обычно — при первой же встрече с директором.
На данный момент в деле директора школы №167 Лилии Хасановой фигурируют семь эпизодов передачи средств от 10 до 25 тысяч рублей за будущих первоклассников. Обвинение же предъявлено лишь по первому эпизоду, возбужденному 2 июля — после получения 25 тысяч и задержания подозреваемой на рабочем месте сотрудниками экономической полиции МВД Татарстана.
Делом занимается 4-й отдел по особо важным делам Следкома по РТ. Его сотрудники специализируются на расследовании экономических преступлений, в числе которых — дела «Татфондбанка» и Роберта Мусина, экс-лидера справороссов Рушании Бильгильдеевой, скандалы с закупкой реставрационного оборудования в музей «Остров-град Свияжск» и поездкой руководителей гимназии №19 в Арабские Эмираты.
4 июля по ходатайству следствия Приволжский райсуд Казани отправил Лилию Хасанову под домашний арест. После огласки этой информации еще несколько родителей заявили о вынужденном участии в преступной схеме.
Истории заявителей — как под копирку: их дети посещали подготовительные курсы в школе №167, но не имели права на первоочередное зачисление в первые классы этой школы по прописке. Поэтому родители записывались на прием к директору и уже на встрече слышали сумму, которая может помочь решению вопроса, поясняет источник «Реального времени».
Четкой ценовой планки не было. По данным силовиков, директор подходила очень гибко — в беседе интересовалась финансовым положением семьи, выясняла, кто и где работает и лишь после этого озвучивала сумму. «В большинстве случаев передача денег происходила сразу, если у родителей с собой не было денег — на следующий день», — комментирует показания заявителей собеседник «Реального времени».
По версии Следкома, семь выявленных фактов коррупции имели место в течении всего одной недели — с 25 июня по 2 июля. Общий размер подношений пока оценивается в 105 тысяч рублей, однако к финалу расследования эта сумма может вырасти. Следователи напоминают: закон освобождает от уголовной ответственности тех, кто добровольно сообщит о даче взятки.
Фото Хасановой исчезло с сайта школы
Задержание директора школы №167 ни в Минобрнауки РТ, ни в управлении образования комментировать не стали. Зато на порталах СМИ и в соцсетях были зафиксированы неоднократные попытки заступиться за честь подозреваемой Лилии Хасановой. Приведем некоторые из них с сохранением орфографии и пунктуации:
- «Мы в этой школе давно — там хорошо и комфортно детям и спокойно родителям! Директор трудяга! А тех кого в школе что то очень не устраивает — не держат там, в Казани много школ, всегда есть выбор!» (Маруся Славская)
- «Все в нашей школе знают, что наша директриса берет взятки» (анонимно)
- "2 школы рядом стоят. Одна зашарпанная вся. А здесь красиво и порядок в школе, вот и привязались наверное. Ученики чемпионы олимпиад, все хотят здесь учиться. Не верю, провокация» (анонимно)
- «Продажная школа, больше смотрят на карман родителей, чем на мозги Ребёнка. Если ты не ходишь на отдельные платны курсы от учителей, то 7 троек подряд в журнале без причины тебе обеспечены...» (Власть М.)
- «Такие грязные комментарии писать,это подло. Лилия Хамидулловна отличный руководитель и замечательный человек. и ее реабилитируют. Человеку итак плохо, а вы еще и добавляете масло в огонь» (Алсу Самигуллина, педагог)
После возбуждения уголовного дела данные о послужном списке «отличного» директора и ее фото почему-то исчезли с сайта школы №167. Вместо них появилась искаженная информация о некоем абстрактном работнике: общий стаж — 370 лет, педагогический стаж 404 года, стаж в данной должности — 162 года.
Напомним, что в действительности педагогом Лилия Хасанова трудится более 30 лет, из них 22 года — в школе №167. Директором данного учебного заведения она отработала чуть менее четырех лет.
Само учреждение имеет статус средней общеобразовательной школы с углубленным изучением отдельных предметов, точнее — английского языка. В школе 1256 учеников и 77 педагогов. Расположена она на улице Сахарова в густонаселенном районе Азино, где мест в детсадах и школах на всех желающих не хватает.
Впрочем, в этом году жалоб на отказ в приеме первоклашек по прописке по школе №167 к силовикам не поступало. Так что оснований полагать, что от «продажи» мест одним детям пострадали другие, пока нет.
Как создается «конкурс кошельков»
Напомним, в декабре прошлого года проблему «непрозрачного» приема в 1-й и 10-е классы обострил прокурор Татарстана. На заседании антикоррупционной комиссии в Казанском кремле Илдус Нафиков отметил странности, что позволяют чиновникам от образования нарушать права детей, проживающих на данной территории: за элитной гимназией №7 в Ново-Савиновском районе Казани были закреплены всего лишь три многоэтажки, а за школой №9 в центре Казани — два дома! При этом уже в мае прошлого года в гимназию №7 зачислили 98 первоклашек не по прописке, тогда как прием таких детей на свободные места по закону нельзя начинать раньше 1 июня.
Отбор в 10-е классы Нафиков и вовсе назвал «конкурсом кошельков». После чего президент Татарстана Рустам Минниханов потребовал не допускать произвола в действиях самых авторитетных и квалифицированных директоров. «Отдельно мы реагируем, когда сигналы поступают», — признал проблему на том же заседании глава Минобрнауки РТ Рафис Бурганов. А мэр Казани пообещал: «Всех желающих в 10-е классы мы будем брать».
Новые нарушения этим летом вскрыла прокурорская проверка в Советском районе Казани. В многопрофильной полилингвальной гимназии №180 создали два профильных десятых класса — первый на 33 ученика, второй на 26. То есть всего на 59 мест. Однако приняли только 52 выпускника девятых классов, а еще семерым отказали «по причине отсутствия свободных мест».
Прокуратура оспорила неправомерный отказ, и после представления начальнику управления образования исполкома проблема конкретных детей была решена.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым