ВИП-арестанты «дела МЧС» ждут этапа в Казань из СИЗО «Медведь»

В Казани назначен суд по делу о растрате 160 млн рублей — старт пройдет без ВИП-подсудимых

Фото: Ирина Плотникова

Сегодня в казанском суде назначено первое заседание по резонансному «делу МЧС» о хищении 160 млн рублей через подконтрольную замминистра бизнес-структуру. Обвинение по делу утверждал заместитель генпрокурора России, а гособвинителем на процесс поначалу назначили прокурора из дела главы ТФБ Роберта Мусина. Как выяснило «Реальное время», до оглашения обвинений сегодня не дойдет — главных фигурантов не успели этапировать в Казань из Москвы.

У обвиняемых истекает срок посадки



87 томов уголовного «дела МЧС» прибыли в Казань 6 сентября. Через две недели после того, как центральный аппарат Следкома РФ сообщил о завершении следствия в отношении экс-заместителя главы МЧС Татарстана Ильхама Насибуллина и двух директоров коммерческой фирмы «ОДС РТ» — бывшего Ильнара Гимадиева и действующего Ленура Зиннатуллина. Последний ранее рулил «Татагролизингом».

По данным «Реального времени», обвинение троице утверждал заместитель генпрокурора РФ Юрий Пономарев. А доказывать вину подсудимых собранными доказательствами поручили сотруднице прокуратуры Татарстана Элине Ильясовой. Как утверждают источники «Реального времени», первоначально планировалось доверить эту работу Динару Чуркину, громко заявившему о себе на уголовных процессах по убийству гендиректора казанского «Водоканала» и краху «Татфондбанка». Один из источников не исключает появление на процессе и московских прокуроров.

«Дело МЧС» шло до суда полтора года. Его возбудили в 4-м отделе Следкома по РТ 16 марта 2020 года, после чего все трое нынешних фигурантов были задержаны и арестованы. В октябре 2020-го по решению руководства СК материалы расследования забрали в Москву и туда же этапировали двух ВИП-фигурантов.

Насибуллин и Зиннатуллин находятся в СИЗО-4 Москвы, также известном как «Медведь». Фото fsin-mag.ru

На данный момент Насибуллин и Зиннатуллин находятся в СИЗО-4 Москвы, также известном как «Медведь», — сообщают источники «Реального времени». У обоих 16 сентября истекает срок содержания под стражей — возможно, именно поэтому отправлять в Казань на прошлой неделе не стали, вдруг этапирование затянется, а мера пресечения истечет?

В спецблоке московского «Медведя» содержится немало подследственных сотрудников правоохранительных органов. В июне туда отправили трех офицеров управления авиации ФСБ, обвиненных в афере на 63,5 млн рублей с поставками в рамках гособоронзаказа. Ранее туда же определили на постой бывшего замдиректора Росгвардии по тылу генерал-лейтенанта Сергея Милейко по делу с уводом помещения ради жены и ее салона красоты. Летом суд лишил генерала звания и приговорил к 6 годам колонии. Напомним, Насибуллин является полковником внутренней службы в отставке.

В свое время все камеры московского СИЗО-4 обеспечили телевизорами. В учреждении есть свой хлебозавод, а также заключенные-повара, не раз побеждавшие в конкурсах «Лучший по профессии» пенитенциарной системы Москвы. В планах руководства — обеспечить постояльцам «Медведя» доступ к электронным книгам, о которых в других СИЗО пока могут только мечтать.

В счет возможного погашения ущерба следователи ранее наложили арест на автомобиль и 6 млн рублей на счетах «ОДС РТ», а также квартиру обвиняемого Ленура Зиннатуллина.

Ожидается, что в сегодняшнем заседании Советского райсуда Казани будет решаться вопрос о продлении ареста фигурантов и имущества. Участие постояльцев «Медведя» рассчитывают обеспечить по видео-конференц-связи. Напомним, схожим образом в свое время проходило первое заседание по делу о тонне наркотиков.

В счет возможного погашения ущерба следователи ранее наложили арест на автомобиль и 6 млн рублей на счетах «ОДС РТ», а также квартиру обвиняемого Ленура Зиннатуллина (на фото)

Преступление в кабинете замминистра

За время расследования в Москве новых эпизодов в деле не появилось. По данным «Реального времени», персональное дело на 950 тысяч рублей по Ильхаму Насибуллину возбудили еще в Казани, просто не придавали огласке. Итоговое обвинение в этой части звучит так: использовал должность замминистра и прошлые связи в МВД, требовал с потерпевшей 1 млн рублей, вводя ее в заблуждение, что может инициировать уголовное дело против ее сына, бывшего директора подконтрольной МЧС организации, и что намерен вернуть указанный миллион в кассу фирмы.

По версии СК и Генпрокуратуры, местом преступления стал служебный кабинет Насибуллина, и в ходе неоднократных встреч он получил наличными средства на сумму 950 тысяч рублей, «обратив их в свою пользу».

Главный же эпизод дела остался неизменным в части ущерба — 161 млн 850 тысяч рублей — и фабулы дела, но получил совершенно иную квалификацию. Московские следователи усмотрели в действиях замминистра и бизнесменов присвоение бюджетных средств, тогда как казанские видели злоупотребление полномочиями и мошенничество. Статус потерпевшего получило МЧС Татарстана.

По версии обвинения, соучастники преступления, действуя организованной группой, создали подконтрольную им фирму ООО «ОДС РТ» и переключили на нее договоры по оказанию платных услуг малым нефтяным компаниям Татарстана. «При этом выполнение обязательств было обеспечено силами и средствами казенного учреждения «Поисково-спасательная служба (ПСС)», но вырученные в 2013—2020 годах средства не поступили в бюджет Татарстана, а были зачислены на счет «ОДС РТ», а затем присвоены и обращены в пользу обвиняемых», — полагают силовики.

На момент ареста Насибуллин занимал посты замминистра и и.о. начальника ФКУ «ПСС» МЧС РТ

На старте расследования силовики провели одновременные обыски и выемки в штаб-квартире МЧС Татарстана и еще по 11 адресам — в зональных отрядах казенного учреждения «Поисково-спасательная служба» (ПСС) и базирующихся в тех же населенных пунктах филиалах ООО «ОДС РТ». При этом в ангарах ПСС обнаружили транспорт и оборудование «ОДС», а на компьютерах госспасателей — документацию коммерсантов.

На момент ареста Насибуллин занимал посты замминистра и и.о. начальника ФКУ «ПСС» МЧС РТ. Но в октябре 2019-го его контракт истек, и новый в МЧС заключать не стали.

«С таким же успехом можно сказать, что частные клиники похищают деньги Минздрава»

С обвинением подсудимые не согласны. «Как может директор коммерческой организации растратить средства бюджетного учреждения, которые не передавались ему ни на хранение, ни в распоряжение?» — рассуждает Дмитрий Усков, адвокат Ленура Зиннатуллина. По его мнению, обвинение включает в себя перечисление коммерческих сделок в рамках законной предпринимательской деятельности — «больше там нет ничего».

— В отличие от «ОДС» у ПСС не было и до сих пор нет лицензии на газоспасательные виды работ. Они просто не могли ими заниматься. Только пожаротушением и спасением на водах. А коммерческая компания заключала договора и несла обязательства перед клиентами и бюджетом в части уплаты налогов, — подчеркивает защитник.

Дмитрий Линевич не так давно сам стал судьей

Адвокат бывшего директора «ОДС РТ» Нияз Халитов признался, что предъявленное обвинение ему тоже непонятно: «С таким же успехом можно сказать, что частные клиники похищают деньги Минздрава. Будем в суде опровергать версию следствия».

Обвиняемый Ильхам Насибуллин на своем аресте заявлял — влияния на бизнес-структуру и доступа к ее средствам не имеет:

— Данная организация создана в 2013 году, я пришел на работу в декабре 2014-го. Никакого отношения к ней не имею. Не являюсь ни учредителем, ни организатором этой работы. Я ее не контролирую...



Оценку доказательствам обвинения и защиты предстоит дать судье Советского райсуда Казани Сергею Аптулину. В этом году он провел первый в новейшей истории райсуда процесс с присяжными и отправил инвалида по зрению за поджог жены на 9 лет в колонию строгого режима. В 2019-м тот же судья оправдал ВИП-пристава Жанну Алпарову, уже осужденную к 7 годам колонии по делу о трагедии в казанском ТЦ «Адмирал». А в 2020-м Аптулин посчитал недоказанным обвинение в мошенничестве на 285 млн рублей и осудил застройщика провалившейся федеральной программы «Жилье для молодой семьи» Фаика Гараева лишь за растрату в 2 млн рублей, которые ушли со стройплощадки на фундамент для личного коттеджа.

К слову — экс-руководитель следственной группы по «делу МЧС» Дмитрий Линевич не так давно сам стал судьей.



«Реальное время» будет следить за ходом процесса.