В Татарстане ребенку выплатили страховое возмещение за тяжелую травму после вмешательства прокуратуры

В Татарстане 12-летний мальчик получил тяжелую травму во время велопрогулки. Однако в одной из федеральных страховых компаний, где его застраховали в 2020 году, отказали в выплате возмещения из-за невозможности идентификации застрахованного и пострадавшего лица, сообщил старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Выяснилось, что агент страховщика при оформлении договора по невнимательности не указал в документах дату рождения мальчика и отчество его законного представителя. При этом родитель ребенка предоставил все необходимые сведениях о себе и о несовершеннолетнем.

Ни в договоре страхования, ни в правилах страхования от несчастных случаев не предусмотрено как основание для отказа в возмещении невозможность идентификации застрахованного и пострадавшего лица. По закону страховщики не имеют права отказать в выплате по основаниям, не предусмотренным законодательством или договором страхования.

Прокуратура Балтасинского района РТ внесла в адрес руководителя страховой компании представление об устранении нарушений и привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности. После этого родителям ребенка выплатили страховое возмещение в полном объеме.

В октябре 2020 года прокуратура Татарстана утвердила обвинение по уголовному делу о мошенничествах в сфере автострахования. В нем фигурируют 16 человек, среди которых члены лениногорской ОПГ «Спортсмены», сотрудники ГИБДД и оценщики.

Татьяна Демина