В «Черный дельфин» с иском: прокуратура Татарстана требует миллион с Ильназа Галявиева

Где казанский суд нашел «пропавшего» зэка и почему привлек к рассмотрению иска фонд «Татнефти»

Фото: realnoevremya.ru

Сегодня в Советском райсуде Казани начался гражданский процесс по иску прокуратуры РТ к Ильназу Галявиеву, отбывающему пожизненный срок за расстрел гимназии №175 Казани. Речь об ущербе зданию и имуществу гимназии на 1 млн 409 тысяч рублей. Какое участие принял в этом рассмотрении сам Галявиев, якобы пропавший в местах лишения свободы, почему Верховный суд РТ не удовлетворил аналогичный иск и при чем тут «Татнефть» — выяснило «Реальное время».

Сиделец «Черного дельфина» проигнорировал исковой процесс?



Иск к осужденному казанцу поступил в суд еще в конце сентября, однако почти два месяца оставался без движения. Истцом выступила прокуратура Татарстана в интересах муниципального образования, ответчиком признали Ильназа Галявиева. Сегодня на старт процесса в Советский райсуд Казани пришли лишь двое участников — старший прокурор отдела прокуратуры Эдуард Кириллов и юрист Эльвина Ибрагимова, представляющая интересы исполкома города и гимназии №175 — эти организации признаны судом третьими лицами.

Вопреки обнародованным в ряде СМИ заявлениям отца Галявиева о «пропаже» сына после приговора, на заседании прозвучала информация — еще три дня назад Ильназ Галявиев находился там, где ему и положено, — в исправительной колонии особого режима для пожизненно осужденных №6 в Соль-Илецке Оренбургской области, известной также как «Черный дельфин».

«У ответчика регистрация теперь по месту отбывания наказания. В ФКУ ИК №6 направлялось исковое заявление и повестка о судебном заседании. Назад вернулась расписка, что ответчик документы получил», — проинформировал собравшихся судья Альфред Хакимзянов, позднее уточнил — расписка датирована 11 декабря.

При вынесении приговора Верховный суд РТ частично удовлетворил иски родителей, учеников и педагогов на общую сумму 22 млн рублей. Иск исполкома не рассмотрел. realnoevremya.ru/Максим Платонов

Никакого отзыва на иск Ильназ Галявиев не направил, о желании участвовать в разбирательстве — хотя бы в формате видеосвязи — пока не заявил. Поэтому заседание начали без него.



Напомним, в апреле 2023 года, за месяц до второй годовщины трагедии, Верховный суд Татарстана назначил пожизненный срок обвиняемому в убийстве семи гимназистов и двух педагогов, покушении на жизнь остальных детей и сотрудников гимназии, а также изготовлении и применении взрывчатого устройства и умышленном повреждении здания и имущества гимназии.

Также суд частично удовлетворил иски потерпевших — родителей, учеников и педагогов — на общую сумму 22 млн рублей.

1 / 35 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Вину подсудимый полностью признавал. В последнем слове заявлял — попытается компенсировать моральный вред своим трудом, в том числе писательским:

— Прошу прощения у потерпевших. Я знаю, что никакие слова и деньги не вернут погибших, а инвалидов не сделают здоровыми. Но я все равно попытаюсь закрыть все иски. Работой в колонии ограничиваться не буду. Попытаюсь написать книгу. Богом я не был и таковым себя не считаю, еще раз прошу прощения...

Из приговора: «Поврежденное Галявиевым восстановлено не за счет бюджета»

Указанный иск в 1 млн 409 тысяч рублей основан на заключении судебной экспертизы, проведенной при расследовании уголовного дела. Именно в эту сумму эксперты оценили повреждения от взрыва на первом этаже учебного заведения, который в мае 2021-го устроил бывший выпускник, и другой ущерб зданию и имуществу гимназии от его действий.

На эту же сумму в ходе следствия исполком в интересах муниципального учебного заведения заявил гражданский иск. При этом на старте процесса прозвучала информация — реальный ущерб значительно выше. А на финише Верховный суд Татарстана посчитал нужным оставить гражданский иск на 1,4 млн без рассмотрения. Мотивировку этого решения сегодня озвучил судья Хакимзянов:

— В приговоре относительно гражданского иска муниципалитета указано, что в судебном заседании гражданский истец пояснил — поврежденное имущество было отремонтировано и восстановлено не за счет бюджета, а за счет денежных средств спонсоров, оплативших указанные расходы. Таким образом, ущерб от действий Галявиева фактически возмещен иными лицами. И поскольку данный иск фактически является регрессным требованием о взыскании в пользу иных лиц, у суда отсутствуют основания для удовлетворения такого иска в рамках уголовного судопроизводства...

Представитель прокуратуры Эдуард Кириллов и юрист исполкома Казани и гимназии №175 Эльвина Ибрагимова не смогли ответить на часть вопросов суда. realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Озвучив эту информацию, председательствующий по гражданскому делу поинтересовался — имеются ли у прокуратуры документы, подтверждающие, что исполком понес либо понесет в будущем какие-то расходы для восстановления гимназии и ее имущества?



Прокурор Кириллов сообщил — на данный момент таких документов нет, поэтому вместе с иском по делу заявлено ходатайство об истребовании материалов уголовного дела Галявиева. «Думаю, тот факт, что он ущерб причинил, никем оспариваться не будет? Поэтому мы обращаемся к нему и настаиваем на своей правовой позиции», — сообщил представитель надзорного ведомства.

— Кто производил ремонт, за счет каких средств и каковы убытки для исполкома? — адресовал судья вопрос представителю муниципальной власти.

— Не готова ответить сейчас. Мне известно, что благотворительный фонд «Татнефть» в интересах муниципалитета заключил договор с подрядчиком, «Татинвестгражданпроектом», для выполнения работ на территории гимназии, — сообщила Эльвина Ибрагимова.

Затраты на восстановление и реконструкцию гимназии намного превышают размеры прокурорского иска. realnoevremya.ru (май 2021 г.)

В такой ситуации суд решил истребовать у исполкома и гимназии сведения о лицах, которые вложились в ремонт и восстановление пострадавшего здания. К следующему заседанию должны быть получены договоры об оказании этой помощи, счета и акты выполненных работ. «Если у исполкома возникли какие-то убытки либо предстоят расходы по восстановлению школы, пусть представят», — обратился к Ибрагимовой судья.

Благотворителей вызывают в суд

В свою очередь Эдуард Кириллов ходатайствовал о привлечении БФ «Татнефть» и ТИГП к рассмотрению иска в качестве третьих лиц. Он отметил: если выяснится, что на гимназию потратились организации с госдолей в уставном капитале, прокуратура может поддержать исковые требования в их пользу.

Согласно открытым источникам, указанных предприятий в учредителях благотворительного фонда «Татнефть» несколько, в том числе само ПАО «Татнефть» (27% доли у «Связьинвестнефтехима», который на 100% принадлежит Минземимуществу РТ), Банк «Зенит» (владельцем 62,7% является «Татнефть»), нефтедобывающее АО «Татех» (также в собственности «Татнефти»).

Другой вопрос — подлежат ли возмещению затраты, оформленные договором пожертвования? Ведь именно такой договор заключал БФ «Татнефть», вкладываясь в реконструкцию гимназии №175, сообщила суду представитель исполкома. Уточнять размер этих пожертвований сегодня она не стала.



1 / 44 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

По данным «Реального времени», вложения благотворителей в десятки раз превышают размер исковых требований прокуратуры. Ведь восстановлением выбитых дверей, окон, пробитого взрывом пола и изрешеченных пулями стен дело не ограничилось. Гимназия полностью поменяла облик — начиная с фасада и заканчивая появлением бассейна, которого ранее просто не было. Тот кабинет на третьем этаже, где во время урока погибли ученики 8-го класса, в результате перепланировки исчез. Все это сделали для того, чтобы помочь выжившим пережить трагедию и избежать новых травм от визитов на место преступления.



В теории из общей суммы расходов можно вычленить те, которые пошли непосредственно на восстановление разрушенного, и обязать Галявиева возместить эти затраты. Но возместит ли? Напомним, на данный момент размер удовлетворенных требований со стороны потерпевших к этому осужденному составляет 22 миллиона.

Что касается ходатайства об истребовании 300-томного уголовного дела, то здесь районный суд попросил представителя прокуратуры РТ самостоятельно изучить эти тома и представить копии нужных документов, указав, в каком томе и на каких страницах они находятся.

Рассмотрение иска к Галявиеву продолжится в январе 2024 года.