В «Черный дельфин» с иском: прокуратура Татарстана требует миллион с Ильназа Галявиева
Где казанский суд нашел «пропавшего» зэка и почему привлек к рассмотрению иска фонд «Татнефти»
Сегодня в Советском райсуде Казани начался гражданский процесс по иску прокуратуры РТ к Ильназу Галявиеву, отбывающему пожизненный срок за расстрел гимназии №175 Казани. Речь об ущербе зданию и имуществу гимназии на 1 млн 409 тысяч рублей. Какое участие принял в этом рассмотрении сам Галявиев, якобы пропавший в местах лишения свободы, почему Верховный суд РТ не удовлетворил аналогичный иск и при чем тут «Татнефть» — выяснило «Реальное время».
Сиделец «Черного дельфина» проигнорировал исковой процесс?
Иск к осужденному казанцу поступил в суд еще в конце сентября, однако почти два месяца оставался без движения. Истцом выступила прокуратура Татарстана в интересах муниципального образования, ответчиком признали Ильназа Галявиева. Сегодня на старт процесса в Советский райсуд Казани пришли лишь двое участников — старший прокурор отдела прокуратуры Эдуард Кириллов и юрист Эльвина Ибрагимова, представляющая интересы исполкома города и гимназии №175 — эти организации признаны судом третьими лицами.
Вопреки обнародованным в ряде СМИ заявлениям отца Галявиева о «пропаже» сына после приговора, на заседании прозвучала информация — еще три дня назад Ильназ Галявиев находился там, где ему и положено, — в исправительной колонии особого режима для пожизненно осужденных №6 в Соль-Илецке Оренбургской области, известной также как «Черный дельфин».
«У ответчика регистрация теперь по месту отбывания наказания. В ФКУ ИК №6 направлялось исковое заявление и повестка о судебном заседании. Назад вернулась расписка, что ответчик документы получил», — проинформировал собравшихся судья Альфред Хакимзянов, позднее уточнил — расписка датирована 11 декабря.
Никакого отзыва на иск Ильназ Галявиев не направил, о желании участвовать в разбирательстве — хотя бы в формате видеосвязи — пока не заявил. Поэтому заседание начали без него.
Напомним, в апреле 2023 года, за месяц до второй годовщины трагедии, Верховный суд Татарстана назначил пожизненный срок обвиняемому в убийстве семи гимназистов и двух педагогов, покушении на жизнь остальных детей и сотрудников гимназии, а также изготовлении и применении взрывчатого устройства и умышленном повреждении здания и имущества гимназии.
Также суд частично удовлетворил иски потерпевших — родителей, учеников и педагогов — на общую сумму 22 млн рублей.
Вину подсудимый полностью признавал. В последнем слове заявлял — попытается компенсировать моральный вред своим трудом, в том числе писательским:
— Прошу прощения у потерпевших. Я знаю, что никакие слова и деньги не вернут погибших, а инвалидов не сделают здоровыми. Но я все равно попытаюсь закрыть все иски. Работой в колонии ограничиваться не буду. Попытаюсь написать книгу. Богом я не был и таковым себя не считаю, еще раз прошу прощения...
Из приговора: «Поврежденное Галявиевым восстановлено не за счет бюджета»
Указанный иск в 1 млн 409 тысяч рублей основан на заключении судебной экспертизы, проведенной при расследовании уголовного дела. Именно в эту сумму эксперты оценили повреждения от взрыва на первом этаже учебного заведения, который в мае 2021-го устроил бывший выпускник, и другой ущерб зданию и имуществу гимназии от его действий.
На эту же сумму в ходе следствия исполком в интересах муниципального учебного заведения заявил гражданский иск. При этом на старте процесса прозвучала информация — реальный ущерб значительно выше. А на финише Верховный суд Татарстана посчитал нужным оставить гражданский иск на 1,4 млн без рассмотрения. Мотивировку этого решения сегодня озвучил судья Хакимзянов:
— В приговоре относительно гражданского иска муниципалитета указано, что в судебном заседании гражданский истец пояснил — поврежденное имущество было отремонтировано и восстановлено не за счет бюджета, а за счет денежных средств спонсоров, оплативших указанные расходы. Таким образом, ущерб от действий Галявиева фактически возмещен иными лицами. И поскольку данный иск фактически является регрессным требованием о взыскании в пользу иных лиц, у суда отсутствуют основания для удовлетворения такого иска в рамках уголовного судопроизводства...
Озвучив эту информацию, председательствующий по гражданскому делу поинтересовался — имеются ли у прокуратуры документы, подтверждающие, что исполком понес либо понесет в будущем какие-то расходы для восстановления гимназии и ее имущества?
Прокурор Кириллов сообщил — на данный момент таких документов нет, поэтому вместе с иском по делу заявлено ходатайство об истребовании материалов уголовного дела Галявиева. «Думаю, тот факт, что он ущерб причинил, никем оспариваться не будет? Поэтому мы обращаемся к нему и настаиваем на своей правовой позиции», — сообщил представитель надзорного ведомства.
— Кто производил ремонт, за счет каких средств и каковы убытки для исполкома? — адресовал судья вопрос представителю муниципальной власти.
— Не готова ответить сейчас. Мне известно, что благотворительный фонд «Татнефть» в интересах муниципалитета заключил договор с подрядчиком, «Татинвестгражданпроектом», для выполнения работ на территории гимназии, — сообщила Эльвина Ибрагимова.
В такой ситуации суд решил истребовать у исполкома и гимназии сведения о лицах, которые вложились в ремонт и восстановление пострадавшего здания. К следующему заседанию должны быть получены договоры об оказании этой помощи, счета и акты выполненных работ. «Если у исполкома возникли какие-то убытки либо предстоят расходы по восстановлению школы, пусть представят», — обратился к Ибрагимовой судья.
Благотворителей вызывают в суд
В свою очередь Эдуард Кириллов ходатайствовал о привлечении БФ «Татнефть» и ТИГП к рассмотрению иска в качестве третьих лиц. Он отметил: если выяснится, что на гимназию потратились организации с госдолей в уставном капитале, прокуратура может поддержать исковые требования в их пользу.
Согласно открытым источникам, указанных предприятий в учредителях благотворительного фонда «Татнефть» несколько, в том числе само ПАО «Татнефть» (27% доли у «Связьинвестнефтехима», который на 100% принадлежит Минземимуществу РТ), Банк «Зенит» (владельцем 62,7% является «Татнефть»), нефтедобывающее АО «Татех» (также в собственности «Татнефти»).
Другой вопрос — подлежат ли возмещению затраты, оформленные договором пожертвования? Ведь именно такой договор заключал БФ «Татнефть», вкладываясь в реконструкцию гимназии №175, сообщила суду представитель исполкома. Уточнять размер этих пожертвований сегодня она не стала.
По данным «Реального времени», вложения благотворителей в десятки раз превышают размер исковых требований прокуратуры. Ведь восстановлением выбитых дверей, окон, пробитого взрывом пола и изрешеченных пулями стен дело не ограничилось. Гимназия полностью поменяла облик — начиная с фасада и заканчивая появлением бассейна, которого ранее просто не было. Тот кабинет на третьем этаже, где во время урока погибли ученики 8-го класса, в результате перепланировки исчез. Все это сделали для того, чтобы помочь выжившим пережить трагедию и избежать новых травм от визитов на место преступления.
В теории из общей суммы расходов можно вычленить те, которые пошли непосредственно на восстановление разрушенного, и обязать Галявиева возместить эти затраты. Но возместит ли? Напомним, на данный момент размер удовлетворенных требований со стороны потерпевших к этому осужденному составляет 22 миллиона.
Что касается ходатайства об истребовании 300-томного уголовного дела, то здесь районный суд попросил представителя прокуратуры РТ самостоятельно изучить эти тома и представить копии нужных документов, указав, в каком томе и на каких страницах они находятся.
Рассмотрение иска к Галявиеву продолжится в январе 2024 года.
комментарии