Как сиротам в Татарстане дают «убитые» квартиры в старом жилфонде: расследование «Реального времени»

Выпускникам детдомов навязывают договоры на жилье без предварительного осмотра

Как стало известно «Реальному времени», вселиться не глядя в старую квартиру-притон предложили татарстанские чиновники сироте Денису Харитонову — он выиграл суд за положенное ему от государства жилье. В нашем регионе — это обычная практика, утверждают в исполкоме ОНФ в Татарстане, где совсем недавно отстаивали права детдомовцев, которых пытались «обеспечить» жильем в умирающей деревне. Теперь, по данным фонда, к этому добавилась и практика по формальным основаниям отказывать сиротам в заключении договора соцнайма через 5 лет после получения квартиры в спецнайм. В особенностях социальной поддержки выпускников детдомов разбирался корреспондент «Реального времени».



«Подпиши договор, потом посмотришь»



Не прошло и месяца после того, как Госжилфонд при президенте Татарстана отчитался, что обеспечил жильем в новых домах 636 детей-сирот. За ребят, въехавших в новые квартиры, действительно можно только порадоваться. Вот только так везет далеко не всем сиротам в Татарстане. В республике еще не разобрались в обстоятельствах осенней истории, когда детдомовцев поселили в умирающей деревне, как разразился новый скандал.

Челнинскому сироте Денису Харитонову за положенную от государства квартиру пришлось судиться. А когда он выиграл дело — предложили въехать в старую квартиру, убитую прежними жильцами с алкогольной зависимостью.

— Я должен был получить жилье по выходе из детдома в 2017 году. И с тех пор понял: пока не будешь сам шевелиться, добиваться, — для тебя ничего не сделают, хоть и положено по закону, — рассказал «Реальному времени» Денис Харитонов. — Мне очень долго отказывали, якобы жилья нет, очередь. Потом предлагали поселиться в каком-то учреждении для временного пребывания. Но там все по расписанию, утром двери в определенное время открывают, вечером запирают, а я и выхожу на работу рано, и возвратиться могу ночью. Я плотник в коммерческой фирме, работаем, пока заказы есть! Ну, а в декабре Вахитовский райсуд удовлетворил иск прокурора Набережных Челнов к Минобрнауки РТ и обязал предоставить жилье. Правда, на это решение министерство уже подало апелляцию в Верховный суд РТ.

Тем не менее 10 февраля на электронную почту Дениса от Минобрнауки пришло письмо следующего содержания, подписанное замминистра образования и науки Алсу Асадуллиной:

«Рассмотрев Ваше письмо, поступившее в Министерство образования и науки Республики Татарстан (далее — Министерство) от 05.02.2022 № Х-925/22, и в дополнение к письму от 07.02.2022 № Х-470/22-1 направляем для подписания проекты Договора найма квартиры и Акта приема-передачи квартиры по адресу: г.Набережные Челны, ул. Авангардная, д. 47, кв. 203. После подписания документов в 2-х экземплярах с Вашей стороны оба экземпляра Вам надлежит направить в Министерство на регистрацию. После подписания и регистрации со стороны Министерства один экземпляр будет предоставлен Вам».

К письму прилагался текст договора специализированного найма конкретной квартиры по указанному выше адресу. Для несведущих: такой договор, ограничивающий нанимателя в правах, заключается на 5 лет — своего рода проверочный срок, в течение которого ни приватизировать, ни продать или обменять это жилье наниматель не может. Ограничение ввели в интересах бывших детдомовцев: пока его не было, многие сироты, едва получив жилье и не имея привычки самостоятельно заботиться о своем имуществе, вскоре становились жертвами мошенников и лишались квартир. Зато по прошествии проверки в 5 лет, с сиротами заключают уже обычный договор соцнайма, который открывает возможности для приватизации и распоряжения квартирой.

— Когда мне этот договор прислали, мне вроде бы радоваться надо было, — говорит Харитонов. — Но я попросил ключи, хотел посмотреть эту квартиру. Их мне не дали, сказали: «Подпиши сначала договор».

Денис Харитонов: «Я должен был получить жилье по выходе из детдома в 2017 году. И с тех пор понял: пока не будешь сам шевелиться, добиваться, — для тебя ничего не сделают, хоть и положено по закону»

«Как я могу им верить?»

Денис подпись ставить не спешил: посмотрел дом, узнал, кто раньше жил в квартире, навел справки в полиции — оказалось, по этому адресу располагался натуральный пьяный притон, а ремонта после того, как веселые жильцы съехали, не было, зато остались долги по квартплате.

— По закону мне вообще не должны были предлагать «вторичку» (жилье в старом жилом фонде, — прим. ред.), только новое жилье, но я согласен взять и эту квартиру, только при условии, что там сделают ремонт, — рассуждает Денис. — А мне говорят: вначале договор подпиши, потом разбираться будем. Да как я могу им верить, если в Минобрнауки мне сказали, что ключи можно взять у представителей Минземимущества, а когда я в Минзем пришел, там честно сказали, что документы на эту квартиру к ним еще не поступали… Только в МЗИО ко мне и отнеслись по-человечески, все рассказали и объяснили, а в остальных ведомствах лишь отписки присылали.

Отчаявшись добиться положенного от государства жилья, бывший выпускник детдома пытался даже рассмотреть покупку квартиры в ипотеку — но это оказалось ему не по силам: «Зарабатываю я около 40 тысяч рублей, 7 тысяч из них уходит на съем комнаты. Если взять ипотеку, на жизнь будет оставаться тысяч пять, а ведь еще придется коммунальные услуги оплачивать. Это нереально!».

Как это должно быть

«Реальное время» направило в Минобрнауки РТ запрос о том, какое жилье и в каком порядке должны давать сиротам, кто и каким образом должен предварительно убедиться в его пригодности для проживания до заключения договора найма и что делать тем из получателей квартир, кому предлагают подписать договор не глядя.

— Жилые помещения специализированного жилищного фонда предоставляются сроком на 5 лет лицам из числа детей, оставшихся без попечения родителей, по договору специализированного найма при досрочном расторжении договора специализированного найма и освобождении жилого помещения от третьих лиц, — ответили в министерстве и описали порядок, существенно отличающийся от того, с которым столкнулся Денис Харитонов.

Далее, согласно ответу, Министерство земельных и имущественных отношений РТ (распорядитель жилья спецжилфонда) направляет выездную комиссию для осмотра и оценки состояния квартиры, составляет смету, привлекает подрядчика, чтобы привести ее в нормативное состояние. Одновременно Минобрнауки РТ проводит совместно с управляющей компанией работу по закрытию старых лицевых счетов таких квартир, освободившихся от третьих лиц, перед передачей квартиры следующему очереднику.

— Также по заявлению следующего очередника направляются для предварительного рассмотрения проекты Договора специализированного найма и Акта приема-передачи жилого помещения специализированного жилищного фонда. Заявитель рассматривает проекты документов, в которых указаны общая площадь, адрес жилого помещения, и принимает решение: подходит ему данный вариант или нет. После согласования с потенциальным нанимателем проектов документов, а также приема Министерством земельных и имущественных отношений Республики Татарстан по акту результата ремонтных работ осуществляется регистрация Договора специализированного найма и Акта приема-передачи жилого помещения, затем один экземпляр документов вместе с ключами передается гражданину для заселения, — добавили в Минобрнауки РТ.

Министерство земельных и имущественных отношений РТ (распорядитель жилья спецжилфонда) направляет выездную комиссию для осмотра и оценки состояния квартиры, составляет смету, привлекает подрядчика, чтобы привести ее в нормативное состояние. Фото: котовчанин.рф

«Реальное время» также направило запрос в Минземимущества РТ, ответ будет опубликован по получении.

«Использование вторичного жилья может дать положительный результат»

В Минобрнауки не уточнили, поступали ли от сирот жалобы на несоблюдение порядка, на состояние квартир. Однако пробел восполнили в республиканском исполкоме ОНФ.

— За 2021 год к нам поступило четыре обращения от детей-сирот с жалобой на то, что Министерство образования РТ предлагает им вторичное жилье без возможности предварительного осмотра помещения, — сообщила член регионального штаба Народного фронта в Татарстане Лилия Мухаметзянова. — Обратившиеся были в свое время признаны нуждающимися, однако доказывать свое законное право на получение жилья им пришлось через суд. Имея на руках удовлетворенные судом иски, они обратились в Министерство образования с просьбой исполнить решение суда и предоставить им жилье. Вместо того, чтобы предоставить сиротам доступ на сайт ГЖФ, где бы они сами выбрали и закрепили за собой квартиру, Минобрнауки в письменном виде направляло им по почте бланки договоров найма специализированного жилищного фонда и акты приема-передачи жилого помещения по уже выбранным адресам и предлагало данные документы подписать.

Мухаметзянова рассказала, что обратившиеся в ОНФ сироты рассказали, что из собственных источников им было известно, что предложенное им жилье является вторичным и имеет непригодное для проживания состояние. Однако на их просьбы к Министерству образования о предварительном осмотре этих помещений, им ответили, что эту проблему они должны решать самостоятельно.

— При помощи наших активистов всем обратившимся была оказана помощь в составлении мотивированных отказов от предложенного жилья, — сказала Лилия Мухаметзянова. — Мы считаем, что использование вторичного жилья может дать положительный результат в сложной ситуации по обеспечению детей-сирот, лиц из числа детей-сирот жилыми помещениями. Однако этот механизм должен быть серьезно проработан специалистами, должны быть максимально исключены риски того, что слабозащищенные категории граждан, к которым лица из числа детей-сирот безусловно относятся, получат в пользование жилое помещение, не соответствующее нормам и требованиям согласно 159-ФЗ.

Он такой не один

В ОНФ рассказали о тех, кому, как и Денису Харитонову, предложили поселиться, по сути, в бомжатниках, но попросили при публикации убрать персональные данные, что мы и сделали.

Валерия из Набережных Челнов получила от Минобрнауки РТ по почте договор и акт приема-передачи квартиры. Ее просьбу предварительно осмотреть квартиру министерство проигнорировало, девушка в ответ направила письменный отказ от предложенного жилья. В настоящее время она получила, как и положено, новую квартиру через сайт ГЖФ.

Диана, проживающая в пгт Высокая Гора, получила по почте договор и акт приема-передачи жилого помещения по месту прописки в Апастово. Самостоятельно выяснила, что дому, куда ее хотят заселить, почти 40 лет, состояние квартиры неизвестно. С помощью ОНФ составила мотивированный отказ. Вопрос с жильем не решился — сейчас по этому поводу подготовлены обращения в республиканскую прокуратуру и Следком.

За 2021 год в ОНФ поступило четыре обращения от детей-сирот с жалобой на то, что Министерство образования РТ предлагает им вторичное жилье без возможности предварительного осмотра помещения. Фото: комфорт-с.рф

Еще одному челнинцу, Валерию, Минобрнауки уже несколько раз предлагало вторичное жилье без возможности предварительного осмотра — в Нижнекамске, Казани, Челнах. Он ответил мотивированным отказом. В настоящее время он подтвердил свое согласие вселиться в предложенное в очередной раз вторичное жилье, поскольку сам выяснил, что квартира долго пустовала и пригодна для проживания. Однако осмотреть ее до сих пор ему не дали — когда он обратился в Минземимущества и попросил ключи, оказалось, что Минобрнауки РТ до сих пор не передало в Минземимущества информацию о квартире. Соответственно, и жилье Валерию до сих пор не предоставлено.

«Деньги были — где квартиры?»

Отказ предоставить квартиру, которую сиротам, согласно закону, должны предоставлять сразу — ведь не должен человек из детдома уходить в никуда — в Минобрнауки объясняют наличием очереди среди сирот и нехваткой финансирования на приобретение для них квартир. Такие же доводы приводил представитель министерства в суде, вспоминает Денис Харитонов, но ни его, ни суд они не убедили.

— На суде я задал вопрос представителю Министерства образования, на основании какой статьи, какого закона они настаивают, что жилье мне должно выделяться в порядке очереди? — вспоминает Денис. — Ответа не получил, потому что нет такого в законе. И еще спросил: вы говорите, что финансирования нет, нет денег мне на квартиру, но я же встал на учет в 2017 году, тогда же был включен в список нуждающихся, и в тот год на квартиры для сирот из списка было выделено из бюджета, уж не помню, 45 или 46 миллиардов — где же моя квартира? И этот вопрос остался без ответа.

Когда договор — как приговор

Между тем появились серьезные проблемы у тех сирот, которые ранее получили жилье по договорам «специализированного» найма, добросовестно исполняли все прописанные в них условия.Они готовы уже самостоятельно улучшать свои жилищные условия, но не могут этого сделать, поскольку получили отказ в заключении договора социального найма, а следовательно на ближайшие 5 лет оказались «приговорены» не приватизировать квартиру, лишены возможности распоряжаться ею, вступить в ипотеку и улучшить жилищные условия своих семей.

«Реальное время» обратилось в Минобрнауки РТ с вопросом, насколько часто после пяти лет проживания по спецдоговору сиротам отказывают в заключении договора соцнайма и предлагают продлить спецдоговор еще на 5 лет и попросило уточнить, по каким причинам это происходит.

— Предоставление жилых помещений специализированного жилищного фонда по договорам специализированного найма осуществляется однократно сроком на 5 лет в соответствии с Законом Республики Татарстан от 12 января 2013 № 8-ЗРТ «Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и о внесении изменения в статью 8 Закона Республики Татарстан «Об адресной социальной поддержке населения в Республике Татарстан». За три месяца до окончания 5-ти летнего срока действия договора специализированного найма наниматели жилых помещений специализированного жилищного фонда направляют документы, подтверждающие наличие либо отсутствие обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания содействия в преодолении трудной жизненной ситуации, установленным в пункте 1.2 Порядка выявления данных обстоятельств, который утвержден постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 30.04.2019 № 371. В соответствии с данными нормативными правовыми актами межведомственной комиссией выносится решение либо о продлении договора специализированного найма на новый 5-ти летний срок (продление возможно неоднократно), либо решение о расторжении договора специализированного найма в связи с окончанием срока в целях принятия последующего решения о заключении договора социального найма (предусматривающего возможность приватизации жилья). При этом какая-либо статистическая закономерность не усматривается, так как решение выносится с учетом индивидуальных жизненных обстоятельств нанимателей, — ответили в Минобрнауки.

Отказ предоставить квартиру, которую сиротам, согласно закону, должны предоставлять сразу — ведь не должен человек из детдома уходить в никуда — в Минобрнауки объясняют наличием очереди среди сирот и нехваткой финансирования на приобретение для них квартир. Фото: комфорт-с.рф

«Предоставлены ответы-отписки без объяснения причин отказа»

Сейчас, как сообщили «Реальному времени» в республиканском исполкоме ОНФ, четверо жителей республики, относящихся к категории детей-сирот, обратились к прокурору Татарстана с просьбой провести служебное расследование по этому поводу. Инна Лавринович, Ирина Колбасова, Ильгиза Горина из Елабуги и Ильнур Хабибуллин из Актаныша написали Илдусу Нафикову о том, что в 2016 году получили квартиры, в 2021 году у них истекли сроки договоров найма жилого помещения специализированного жилого фонда, но с ними не были заключены договоры социального найма.

— Несмотря на тот факт, что в течение пяти лет нами неукоснительно были соблюдены все требования договора, что было подтверждено актами выездной комиссии, проходившей в марте 2021 г., Министерство образования РТ отказало нам в заключении договоров социального найма и предлагает нам продлить договор найма жилого помещения спецжилфонда на новый пятилетний срок. Данная мера действительно возможна и законна в том случае, если <…> выявлены обстоятельства, свидетельствующие о необходимости оказания содействия в преодолении трудной жизненной ситуации. Все мы, обратившиеся к Вам, являемся социально адаптированными гражданами, ведущими законный образ жизни, некоторые из нас имеют несовершеннолетних детей, семьи, работу. Ни одного из обстоятельств, перечисленных выше, в отношении кого-либо из нас не выявлено. Нами направлены претензии в адрес Министерства образования... В настоящее время двоим из нас уже предоставлены письменные ответы-отписки, без детального объяснения причин отказа в заключении договоров социального найма, — говорится в их обращении.

Лавринович, Колбасова, Горина и Хабибуллин в своем обращении напомнили прокурору республики, как на коллегии ведомства, посвященной итогам 2021 года, заместитель генпрокурора России Николай Шишкин просил республиканскую прокуратуру не сбавлять темпов по надзору за соблюдением прав социально уязвимых категорий населения, а в 2020 году генпрокурор РФ говорил о том, что вопрос жилья для детей-сирот следует считать приоритетным всем прокурорам российских регионов.

— Мы не обладаем специальными юридическими познаниями, не имеем материальной возможности оплачивать услуги юристов. Учитывая то, что факт безосновательного отказа Министерства образования РТ в заключении договора социального найма не единичен, мы предполагаем, что имеет место системная ошибка либо грубая некомпетентность сотрудников, — написали они Илдусу Нафикову.

«Реальное время» будет следить за развитием событий.