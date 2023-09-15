Прокурором Черемшанского района Татарстана назначен Ильдар Султанов

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Прокурором Черемшанского района Татарстана назначен юрист первого класса Ильдар Султанов. Он сменил Фаиля Хайруллина, вышедшего в отставку по выслуге лет, сообщил старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



Ильдар Султанов родился 23 апреля 1992 года в Набережных Челнах. Образование по специальности «юриспруденция» он получил в Российском государственном университете правосудия.

С 2015 по 2016 год Ильдар Султанов служил в Вооруженных силах России. Затем он работал юристом в казанской компании «Управление комплексной безопасности».

С 2016 года Ильдар Султанов занимал должность помощника прокурора Высокогорского района Татарстана. В 2022 году его назначили заместителем прокурора Черемшанского района республики.



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Татьяна Демина