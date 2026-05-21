Отец ребенка-инвалида: «Если бы я был государством, я бы «разорвал» завод подгузников вместе с поставщиком»

Почему татарстанская активистка, выиграв у СФР компенсацию в 100 тысяч за протекающие подгузники, осталась недовольна результатом

Закончилась трехлетняя эпопея Амины Ибниевой — высокогорского инвалида первой группы, которая добивалась компенсации морального вреда от многолетнего использования не соответствующих требованиям ГОСТ подгузников, поставлявшихся по госконтракту с Отделением СФР по РТ Обществом инвалидов Республики Татарстан и аффилированной тогдашнему председателю ТРО ВОИ компанией УПП «Картонажно-полиграфические изделия». Шестой кассационный суд общей юрисдикции «засилил» решение, по которому СФР обязан заплатить Ибниевой 100 тыс. рублей в качестве компенсации. О долгой войне, законодательстве, помешавшем Ибниевой добиться компенсации от непосредственного поставщика некачественных ТСР, и сегодняшних претензиях инвалидов к поставляемым им гигиеническим изделиям читайте в «Реальном времени».



Точки над «i» расставила кассация

2 апреля 2026 года Шестой Кассационный суд поставил точку в деле по иску инвалида из Высокогорского района Татарстана Амины Ибниевой. Согласно вынесенному судом определению, Социальный фонд России должен выплатить женщине 100 тыс. рублей компенсации морального вреда за поставленные ей некачественные средства реабилитации — протекающие подгузники — и оплатить расходы на проведенную ею за собственный счет экспертизу их качества. А 14 мая Приволжский райсуд Казани вынес определение об оплате Ибниевой расходов на представителя — юриста, который вел ее дело.

Колясочница, инвалид первой группы, активистка-общественница Амина Ибниева стала добиваться компенсации за поставку подгузников, которыми, по ее словам, было невозможно нормально пользоваться, через год после начавшегося в марте 2023 года уголовного процесса по делу Рифата Ганибаева (на тот момент председателя Татарстанской организации Всероссийского общества инвалидов).

Амина Ибниева рассказала «Реальному времени», что к Рифату Ганибаеву — до недавних пор бессменному председателю Татарской республиканской организации Всероссийского общества инвалидов, депутату Госсовета Татарстана с 2004 по 2029 г. — она обращалась с жалобами на плохое качество подгузников более 20 лет, начиная с 2003 года, но помощи от депутата-инвалида не дождалась.

А когда впоследствии руководимая Ганибаевым ТРО ВОИ сама стала государственным поставщиком подгузников, их качество не улучшилось, зато сам руководитель угодил под следствие и был осужден по уголовному делу о хищении средств Фонда соцстраха при исполнении контрактов на поставку памперсов и абсорбирующих пеленок в 2018 году аффилированной ему фирмой УПП «Картонажно-полиграфические изделия».

При этом ни громкие протестные акции инвалидов по поводу некачественных средств реабилитации в 2019 году, ни их требования отстранить находившегося под судом председателя ТРО ВОИ от должности «главного инвалида Татарстана», ни усилия Ибниевой и других активистов, добивавшихся расследования обстоятельств, при которых производственные здания и земельные участки, бесплатно доставшиеся обществу инвалидов много лет назад, ушли в частные руки, не увенчались сколь-нибудь значимыми результатами.

Уголовное расследование и суд над Рифатом Ганибаевым затянулись, поэтому в 2023 году Амина Ибниева решила спросить за качество средств гигиены лично с него.

— Ганибаев — председатель ТРО ВОИ, сам инвалид, и он, вместо того чтобы защищать наши интересы, три года поставлял нам подгузники, которыми было невозможно нормально пользоваться! А последней каплей стало то, что я узнала: ухаживающие за пожилыми инвалидами надевали на них уже по два подгузника — и они все равно протекали, — рассказала Ибниева «Реальному времени».



Иск Ибниевой к Рифату Ганибаеву, просивший о взыскании с него компенсации морального вреда в полмиллиона рублей, Приволжский суд Казани оставил без удовлетворения. Однако Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РТ в марте 2025 года это решение отменила и вынесла новое. Верховный суд частично удовлетворил исковые требования — взыскал с руководимой Ганибаевым организации, которая выступала поставщиком подгузников по госконтракту, — ТРО ВОИ, 100 тыс. рублей компенсации морального вреда и стоимость оплаченной истицей судебной экспертизы подгузников — 48,6 тыс. рублей.

Но дело на этом не закончилось. В июле 2025 года Шестой кассационный суд общей юрисдикции отменил и это определение и направил дело на новое рассмотрение в Верховный суд РТ. И иск Ибниевой вновь удовлетворили, но теперь те же суммы взыскали с Отделения СФР по РТ, а взысканные ранее с ТРО ВОИ деньги вернули общественной организации.

Кассационная жалоба Отделения СФР по РТ была оставлена без удовлетворения: Кассационная инстанция сочла доказанным «факт нарушения личных неимущественных прав Ибниевой, выразившийся в поставке некачественных технических средств реабилитации», которая «презюмирует ухудшение качества жизни и здоровья инвалида, нарушение ее физического благополучия и душевного спокойствия, ограничение возможности передвижения, нахождения в социуме и поддержания социальных связей, возникновение неблагоприятных физических ощущений, а также создает препятствия в компенсации или устранении стойких ограничений жизнедеятельности».

Также Шестой кассационный суд указал на несостоятельность доводов Отделения СФР по РТ о том, что эта организация не является изготовителем подгузников: раз она имеет договорные отношения с инвалидом, значит, она и отвечает за то, чтобы им поставлялись подгузники надлежащего качества.

Отстояли 300 рублей

Единственное, что удалось «отбить» в кассационной инстанции Отделению СФР по РТ, — 300 рублей госпошлины. От ее уплаты фонд освободили — в соответствии с действующим законодательством.

Мнение главы Татарстанского Отделения СФР Эдуарда Вафина об итогах долгого судебного процесса остается пока неизвестным — ответа на запрос от него «Реальное время» не получило. Без ответа остался пока вопрос о том, какие меры принимает Отделение СФР по РТ в связи с тем, что инвалиды по-прежнему имеют серьезные претензии к качеству подгузников, о чем написано ниже.

«Это деньги налогоплательщиков»

Представитель Амины Ибниевой — юрист Сергей Сычев говорит, что удовлетворен итогами судебных баталий. Он полагает, что определение Приволжского суда о компенсации Ибниевой расходов на представителя также будет со временем исполнено, поскольку заявленные расходы обоснованы, а сумма может считаться даже заниженной по сравнению с аналогичными расходами на представительство в судах разных инстанций.

— Я рад, что мы смогли выиграть такое прецедентное дело, тем более что в России распространилась сейчас практика отказов в довзыскании расходов на технические средства реабилитации, за которые инвалидам приходится доплачивать из своего кармана. А тут мы хотя бы за что-то из ТСР смогли взыскать! И теперь единственное, что хотелось бы еще, — чтобы уже Социальный фонд России в соответствии с договором о поставке подгузников взыскал убытки с поставщиков. Ведь это бюджетные деньги, деньги налогоплательщиков.

Сычев также рассказал, что денежные средства, взысканные по отмененному впоследствии решению суда с ТРО ВОИ, до сих пор лежат на счету Амины Ибниевой. Она готова их вернуть, но ТРО ВОИ не получила исполнительный лист. Ибниева направила письмо в ТРО ВОИ с просьбой предоставить реквизиты для перечисления этих денег.

А решение суда в отношении СФР еще не исполнено — Сычев сообщил, что Амина Ибниева планирует получить исполнительный лист и взыскать причитающиеся ей деньги.

«Люди устали жаловаться»

Активист, отец ребенка-инвалида Юрий Никишин, оценивая результаты судебного процесса по иску Амины Ибниевой, подчеркнул, что, по его мнению, радуясь победе, надо все же не забывать, что поставщик некачественных подгузников вышел сухим из воды:

— Иск был заявлен непосредственно к поставщику, а к ответственности привлекли только заказчика, контролирующий орган. Я считаю, это неправильно. Поставщик тоже должен нести ответственность, он же знал, он тоже должен был контролировать качество изделий, которые закупает у производителя. И почему завод за качество не ответил, раз подгузники не отвечали требованиям стандарта? Получилось какое-то однобокое решение, причем в итоге за некачественные подгузники заплатило государство, то есть мы, налогоплательщики. Да если я был бы этим самым государством и пострадал, я бы просто «разорвал» этот завод вместе с поставщиком, бился бы за бюджетные средства до последнего!

Но самое плохое, по мнению активиста, что итог судебного процесса по иску Амины Ибниевой никак не отразился на ситуации с качеством подгузников. Никишин напомнил, с 2019 года, когда инвалиды подняли бунт из-за несвоевременного обеспечения, низкого качества и неадекватной стоимости ТСР — подгузников, колясок, специальной обуви — и потребовали сместить с должности главу республиканского Фонда социального страхования Павла Лоханова, прошло почти 7 лет.

За это время был осужден и отбыл наказание экс-глава Татарстанского ФСС Павел Лоханов, попал под суд и был оправдан экс-заместитель управляющего республиканским отделением Геннадий Титов, осужден председатель поставлявшей подгузники инвалидам ТРО ВОИ Рифат Ганибаев, были введены сертификаты на закупку ТСР как альтернатива их поставкам через СФР, а функции закупки ТСР для татарстанских инвалидов были переданы Отделению СФР по Республике Башкортостан, но качество подгузников не изменилось.

— Я недавно обратился с жалобой на плохое качество подгузников в республиканскую прокуратуру, — рассказал «Реальному времени» Никишин. — В Татарстанском СФР в курсе, что я пожаловался, и там мне сказали, что, кроме как от меня, таких жалоб не поступало. А я так думаю, что люди просто устали жаловаться, поняли, что это бесполезно. Тем временем интернет завален частными объявлениями о продаже подгузников — люди их получают и продают, чтобы купить такие, какие им нужны — качественные, не протекающие. Я подал заявление в прокуратуру о проверке качества подгузников, чтобы с результатами экспертизы пойти по стопам Амины Ибниевой — в суд. И я буду добиваться, чтобы за качество привлекли к ответственности и их поставщика, и производителя. Но пока ответа из прокуратуры нет — отведенный на ответ срок еще не истек.

P. S. После сдачи текста «Реальное время» получило следующий ответ из Отделения СФР по РТ:

— В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации вступившие в законную силу судебные постановления являются обязательными для всех без исключения и подлежат неукоснительному исполнению в установленном законом порядке. В нашем случае — через органы Федерального казначейства.

Отделением Социального фонда Российской Федерации по Республике Татарстан сегодня осуществляется обеспечение получателей подгузников — взрослых и детей-инвалидов, проживающих на территории Республики Татарстан, по заключенным государственным контрактам №1810 от 16.12.2025, №1825 от 17.12.2025, №2068 от 26.12.2025 на поставку технических средств реабилитации.

В соответствии с п. 1.10. контракта Отделения СФР при поступлении от получателя информации о факте обнаружения при должной эксплуатации товара несоответствия качества товара направляют претензию (рекламацию) по качеству товара в адрес поставщика.

В случае обращения получателя услуг заказчик проводит экспертизу, соответствует ли качество изготовленного изделия требованиям нормативно-правовой, нормативно-технической документации, предусмотренным техническим заданием и «Спецификацией» к государственному контракту на поставку изделий согласно установленным требованиям соответствующих государственных стандартов, технических условий, правил, применительно к предмету экспертизы, указанной в контракте поставки и действующей на территории Российской Федерации.

По состоянию на 20 мая 2026 года официальных обращений о некачественных подгузниках в ОСФР по РТ не поступало.