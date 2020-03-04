Следком нашел «арабские» растраты в казанской гимназии №19

Дело возбуждено в отношении неустановленных должностных лиц

Фото: Ирина Плотникова

Как стало известно «Реальному времени», уголовное продолжение получила прошлогодняя поездка казанских педагогов на образовательный форум в Дубай. После недавнего рассказа прокурора Татарстана об этом резонансном случае в гимназию №19 пришли силовики в рамках возбужденного дела о превышении полномочий и растрате. Под подозрением — пока неустановленные должностные лица учебного заведения. В Следкоме и гимназии дело пока не комментируют.

Эхо прокурорского спича в Кремле



О визите людей в погонах в казанскую гимназию «Реальному времени» сообщили 2 марта. Один источник информировал — обыски и выемки в учебном заведении прошли в понедельник, другой уточнил — уголовное дело было возбуждено еще 17 февраля.

В приемной самой гимназии №19 работа не останавливалась. «У директора — приемный день, он встречается с родителями первоклассников, вам время уделить не сможет, — невозмутимо отвечала секретарь. — Мне об обысках ничего неизвестно». Более осведомленных людей журналисту «Реального времени» вчера удалось встретить рядом с учебным заведением. Они подтвердили — в понедельник в бухгалтерии гимназии плотно работали незнакомые люди в штатском.

Большая часть опрошенных журналистом учеников и родителей о происходящих следственных действиях ничего не знала. Новостью эта история оказалась и для сотрудников Минобрнауки республики.

Большая часть учеников и родителей о происходящих следственных действиях ничего не знала. Фото Ирины Плотниковой

Между тем возбуждению уголовного дела предшествовала прокурорская проверка, результаты которой в декабре 2019-го озвучивал в казанском Кремле Илдус Нафиков. Тогда прокурор Татарстана раскритиковал деятельность школьных «бизнес-центров по выколачиванию денег с родителей учащихся» за счет платных образовательных услуг. В качестве примера озвучил обороты внебюджетных средств, аккумулированных в отдельно взятом заведении:

— Гимназия №19 Казани с 2018 года по первое полугодие 2019 года набрала более 50 млн рублей. На что шли деньги? Начислялась дополнительная зарплата директору, заместителям, другим представителям администрации. В среднем — более 100 тысяч рублей в месяц каждому. Была установлена также норма надбавки до 6% на сумму поступивших денежных средств...

В антикоррупционном спиче от Нафикова также прозвучали слова о «корпоративном выезде» педагогов в Объединенные Арабские Эмираты и возмущение тем, что никто из вышестоящего руководства не пресек эти действия. Именно те арабские «каникулы» казанцев в этом году попали в уголовное дело.

Отель четыре звезды и номера на двоих каждому

По данным «Реального времени», расследование по делу о растрате с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 160 УК РФ) и превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ) ведут сотрудники одного из отделов Следкома по РТ. По версии силовиков, в феврале 2019-го неустановленными должностными лицами гимназии №19 был издан приказ о направлении пяти сотрудников учебного заведения на образовательный форум в Дубае (ОАЭ).

В 2019-м форум в Дубае проходил уже в седьмой раз, в нем участвовали более 2 тысяч человек. Фото facebook.com/pg/GESForum

Глобальный форум образования и навыков (Global Education & Skills Forum) в Эмиратах — событие мирового масштаба в мире образования, в нем традиционно участвуют министры образования, лидеры государств, бизнесмены, общественные деятели, учителя. На нем вручается премия Global Teacher Prize — своего рода «Оскар» для учителей. В 2019-м на форуме эту награду получил Питер Табичи, деревенский учитель из Кении, ученики которого в помощь незрячим и глухим изобрели устройство для измерения предметов и завоевали право участвовать в международной научно-технической ярмарке INTEL в Аризоне (США).

В 2019-м форум в Дубае проходил уже седьмой раз, в нем участвовали более 2 тысяч человек. Включая пятерых руководителей гимназии №19 из Казани. По данным источников «Реального времени», в Эмираты летали директор гимназии Андрей Талманов и четверо его заместителей: по воспитательной работе — Эльза Хамидуллина, по лицейской системе — Артур Галиахметов, по учебной работе и вопросам нацобразования — Лейля Хайбуллина, по учебно-воспитательной работе в начальной школе — Ирина Петрова, она же обладатель гранта «Наш лучший учитель — 2014» и лидер зарплатного рейтинга казанских завучей — 2017.

Нюанс в том, что форум проходил с 22 по 24 марта 2019-го, а казанские участники пробыли в Дубае до 27 марта включительно. Говорят, жили в четырехзвездочном отеле Aloft Palm Jumerian с открытым бассейном и видами на море, причем на каждого командированного был загодя забронирован двухместный (!) номер. В результате только стоимость проживания в расчете на одного участника делегации составила более 66 тысяч рублей.

В итоге, на поездку ВИП-педагогов ушло почти 530 тысяч рублей из внебюджетных средств гимназии, хотя смета расходов предусматривала 480 тысяч. Собственно, в этой разнице силовики и усматривают состав преступления. Впрочем, источники «Реального времени» не исключают, что на одном арабском эпизоде эта история не закончится.

Стоимость проживания в расчете на одного участника делегации составила более 66 тысяч рублей. Фото marriott.com

В Следкоме по РТ от комментариев вчера воздержались. В исполкоме Казани ранее уже опровергли заявление прокуратуры о «корпоративном» выезде, который де-факто профинансировали родители. «Поездка носила рабочий характер. Она была организована в каникулярное время за счет внебюджетных средств гимназии», — отмечали в муниципальной пресс-службе.

Хроники «добровольных» поборов

Чем бы ни завершилось следствие, налицо тенденция — внебюджетные средства отдельно взятой гимназии Казани, их источники и расходование стабильно вызывают вопросы у представителей правоохранительных органов.

В декабре 2012-го директор и бухгалтер гимназии №19 получили выговоры «за ненадлежащее исполнение своих обязанностей». Так в исполкоме Казани отреагировали на представление прокурора РТ Кафиля Амирова о результатах проверки благотворительного фонда гимназии с незаконными сборами в 50 тысяч рублей с родителей первоклашек и перечислении 300 тысяч рублей некоему ООО «ЛингФорт скул» за не состоявшуюся стажировку учителей в Сингапуре.

В декабре 2014-го Приволжский райсуд Казани приговорил к штрафу в 50 тысяч рублей замдиректора гимназии №19 Ильсура Салимгараева — за превышение полномочий. Судом установлено — завуч требовал «в фонд учреждения» те же 50 тысяч с матери, пожелавшей перевести своего сына из другой школы. Вину педагог-чиновник полностью признал, помехой его карьере та история не стала.

В ноябре 2016-го прокуроры внесли новое представление о нарушениях законодательства в гимназии №19 — в части сбора с родителей первоклашек по 22 тысячи рублей за уже возведенный пристрой к учебному заведению, а также добровольного благотворительного взноса со всех родителей на охрану и клининг, в фиксированной сумме — 5,5 тысячи рублей с носа.

новое представление о нарушениях законодательства в гимназии №19 — в части сбора с родителей первоклашек по 22 тысячи рублей за уже возведенный пристрой к учебному заведению, а также добровольного благотворительного взноса со всех родителей на охрану и клининг, в фиксированной сумме — 5,5 тысячи рублей с носа. В январе 2018-го прокурорское представление о поборах пришлось продублировать. В результате директор гимназии №19 был привлечен к дисциплинарной ответственности — получил замечание.

Глава республики предложил отдать счета благотворительных фондов учебных заведений под контроль казначейству, раз между «родителями-активистами» и администрацией школ нельзя исключить сговор. Фото tatarstan.ru

«Сколько можно «кошмарить» родителей?» — возмущался на заседании антикоррупционного совета в декабре 2019-го Илдус Нафиков. В ответ на слова прокурора глава республики предложил — отдать счета благотворительных фондов учебных заведений под контроль казначейству, раз между «родителями-активистами» и администрацией школ нельзя исключить сговор.

Не осталась тогда без внимания и та самая поездку в Эмираты, которую, как выяснилось, ранее одобрили на муниципальном уровне. Рустам Минниханов выразился предельно четко: «Если люди едут — они должны ехать за свой счет. Если вы в управлении [образования] такое решение приняли, можете отправить их за счет бюджета».

Заметим, в 2018-м гимназия №19 заняла третье место в казанском рейтинге по качеству образования и второе в общем зачете.