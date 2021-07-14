«По делу Finiko вообще пока никаких заявлений нет»: почему силовикам тяжело даются расследования пирамид
Представители прокуратуры РТ и Центробанка РФ рассказали, почему им нелегко выявлять и закрывать такие проекты и как в итоге вообще заводятся дела на их организаторов
Сегодня зампрокурора Татарстана Юлия Наумова и заместитель управляющего республиканским Нацбанком Нурания Хайруллина рассказали о том, как их структуры ведут борьбу с финансовыми пирамидами. Происходило это на фоне громких скандалов с крахом печально известной пирамиды «Антарес» и проблем с выводом средств у подобного проекта Finiko. Для силовиков ситуация осложняется тем, что официально потерпевших до сих пор нет. По словам спикеров, дела по таким пирамидам обычно заводятся по статье о незаконной финансовой деятельности, чтобы завести дело о мошенничестве, нужны иски от самих потерпевших. А прикрыть деятельность таких фирм еще на взлете не получится в принципе — отличить нормальную брокерскую компанию от мошенников можно лишь, когда речь идет о системе, работающей в течение многих месяцев.
Как действовал «Антарес», получая средства через криптовалюту
Рост числа финансовых мошенничеств продолжается из года в год, и далеко не последнее место по объему ущерба и числу пострадавших среди них занимают финансовые пирамиды, рассказала Нурания Хайруллина. По словам представительницы Центробанка РФ, граждане, несмотря на уроки 90-х годов, все еще верят обещаниям получить небывалую доходность без каких-либо усилий.
Хотя компания прекратила существование, ее сайт заблокирован, набирают популярность так называемые «партнерские проекты». Об одном из таких «Реальное время» уже писало — Synergy Group, которая рекламировалась через баннеры в казанском метро. Все они включены в список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке, который Центробанк публикует с начала этого года: по данным ЦБ, включенные в этот список проекты имеют признаки нелегальной работы на отечественном рынке. Публикация перечня направлена на защиту потребителей. Всего в списке уже около двух тысяч компаний. В начале года, 1 февраля, в список, к слову, попала и известная казанцам пирамида Finiko.
Двойной крах пирамид — чем запомнится жаркое лето многим вкладчикам
Напомним, что в июле этого года рухнула финансовая пирамида «Антарес Трейд», зарегистрированная в Гонконге. Ее представители даже не скрывали, что она является проектом от создателей Cashbery, к которой ЦБ ограничил доступ еще два года назад (но никто из ее организаторов до сих пор не задержан). Банк России объявил «Антарес Трейд» финансовой пирамидой в конце прошлого года, блокировал сайты, но «Антарес» переходил на другие платформы. Сначала компания заявила, что больше не работает с вкладчиками «из-за жалоб регуляторов», в определенный момент обнулила счета инвесторов, а основатель «Антарес Трейда» Алекс Рихтер, которого никто в глаза не видел, перестал отвечать в соцсетях своим вкладчикам. Пирамида изначально предлагала инвестировать в «Антарес Трейд» от 50 долларов и получать в месяц от 20% и до 90 % — за три месяца.
Всего через неделю после краха пирамиды Алекса Рихтера проблемы настигли проект казанца Кирилла Доронина Finiko, хотя в отношении этой даже более масштабной, чем «Антарес», казанской площадки уголовное дело было возбуждено еще в конце прошлого года — но она продолжала работать. В начале лета Finiko потребовала от инвесторов «отчитаться о легальности происхождения средств» и приостановила выплаты денег, затем компания перевела расчеты с вкладчиками с биткоина на собственный токен FNK, который за месяц обесценился более чем в 100 раз.
По предварительным оценкам, звучавшим в СМИ, общая сумма инвестиций клиентов Finiko достигает 7 млрд рублей. Среди тех, кто отнесли свои деньги в проект Доронина, может быть более сотни тысяч человек (прокуратура Казахстана, сообщая о возбужденном уголовном деле, заявила о 165 тысячах вкладчиков в разных странах), а ущерб от деятельности пирамиды может составить несколько сотен миллионов долларов.
За что в ЦБ не любят криптовалюту
— Как понять, что перед вами финансовая пирамида? Бесплатный сыр бывает только в мышеловке! Если вам предлагают сверхвысокую доходность и другие условия, которые отличаются от среднерыночных условий, — это повод задуматься, нет ли тут какого-либо подвоха. Сегодняшние пирамиды не похожи на те, что были ранее — например, проекты вроде МММ, хотя такие тоже есть, но ориентированы больше на пенсионеров. А другие проекты спекулируют на модных темах — вроде криптовалюты. В отличие от обычных денег, той же национальной валюты, устойчивость функционирования денег которой обеспечивает государство в лице Центрального банка, у криптовалюты отсутствует единый эмитент, нет гарантии защиты потребителей, их стоимость подвержена серьезным колебаниям, — рассказала представительница ЦБ РФ Нурания Хайруллина (к слову, даже самую популярную криптовалюту, биткоин, недолюбливает и глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина).
Хайруллина же отметила, что сейчас в большинстве стран криптовалюту нельзя использовать для оплаты услуг или товаров. И как правило, они не имеют единого института, который обеспечивал бы их сохранность. Не говоря уже о том, что преступники под видом «токенов», якобы единиц криптовалюты, продают по сути воздух, прокомментировала решение создателей Finiko Нурания Хайруллина. По ее словам, «это ничего не значащие цифры в интернете на каких-то непонятных сайтах, за которые люди отдают свои реальные деньги».
«Чтобы вы не смогли доказать, что вкладывали эти деньги»: главные признаки пирамид
— Мошенники могут позиционировать себя как легальная организация или компания, работающая не в России. Такие компании преимущественно рекламируют себя в соцсетях, где человек попадается на крючок, и мошенники его обрабатывают. Часто предлагают инвестировать компании, названия которых схожи с известными брендами. Организаторы собирают деньги с тех, кто верит в чудо, затем скрываются, — обрисовала популярную схему пирамиды заместитель управляющего Нацбанком Татарстана.
И затем перечислила главные признаки пирамид:
- Первое — обещание высокой доходности и абсолютной надежности, гарантированный доход на финансовом рынке.
- При этом схема начисления доходов будет очень сложной и непонятной. А высокая доходность всегда сопряжена с высокими рисками (если вас постараются в этом переубедить, это повод насторожиться, считают в ЦБ).
- В-третьих, это организация бизнеса на принципе сетевого маркетинга, когда доход получается из средств, вложенных в проект новыми участниками, которых он привлек. Так преступники пытаются обмануть как можно больше людей.
- В-четвертых, отсутствие подтверждения внесения инвестиций — то есть такие проекты не будут показывать финансовую отчетность, «а только красивые презентации», деньги будут предлагать перечислить не по тем реквизитам, что указаны в договоре, «чтобы вы не смогли доказать, что вкладывали эти деньги».
- Еще один признак — отсутствие на сайте номеров телефонов и адреса электронной почты (может быть лишь услуга обратной связи).
Для дополнительной проверки в ЦБ рекомендуют изучить данные в реестре юрлиц, информацию в налоговой инспекции или на сайте Центробанка РФ — нередко оказывается, что организация зарегистрирована буквально за день до начала сбора денег, у нее нет уставного капитала, а ОКВЭД прописан вообще для пекарни.
«По делу Finiko вообще пока никаких заявлений нет»
Ни представитель ЦБ, ни зампрокурора РТ Юлия Наумова не смогли назвать точных цифр по количеству вкладчиков «Антареса» и Finiko и по объему вложенных ими денег. По словам Наумовой, о числе вкладчиков правоохранители узнают только по количеству поданных заявлений потерпевших.
Почему властям сложно взыскать потерянные в пирамиде деньги вкладчиков
Если человек посчитал, что стал жертвой пирамиды, то есть не получил обещанный доход или вложенные деньги, он должен обратиться в любой правоохранительный орган, где обязаны принять его заявление по статье 159 «Мошенничество». Ждать, советуют в прокуратуре Татарстана, не надо, не стоит надеяться, что владельцы пирамиды осознают и расчувствуются.
— Чем раньше это будет сделано, тем раньше мы сможем понять структуру и схему обмана. Когда наши люди старшего возраста пытаются вложить в брокерские операции, хочется задать вопрос: понимают ли они, за счет чего будут получать прибыль? Да, известно еще с 1990-х, что большое число преступников доходит до суда, но вот порадовать тем, что во всех случаях возмещается ущерб, мы не можем. Найти сумму или имущество, которое удается реализовать, не получается. С начала 2000-х люди не могут ничего получить. Мы можем взыскать что-то с осужденного, но велик ли его заработок в местах лишения свободы? — задается риторическим вопросом Юлия Наумова.
Одновременно в Нижнекамске расследуется дело в отношении организатора жилищного кооператива «ТРИУМФ-НК» (в марте он был признан банкротом), а до этого являлся одним из крупнейших российских игроков в сегменте ЖНК — имел девять офисов, в том числе за пределами республики, в частности в Москве.
Как писала газета «Реальное время», если у покупателя квартиры было 50% от стоимости, то он мог получить оставшуюся часть под 6% годовых, при 40% — под 7%, при 30% — под 8%, при 20% — под 9% годовых. В какой-то момент предоставление жилья первым вкладчикам в отсутствие дохода стало невозможно, и это делалось за счет привлечения следующих вкладчиков, рассказала Наумова, в конечном счете пирамида рухнула, дело возбуждено в отношении директора Валентины Анисимовой. Пострадавших в этом деле как раз много — всего 967 человек.
Как рассказала Наумова, сайт «Финико» не заблокирован до сих пор, так как пока идет следствие, а точку поставит суд. «О том, что организаторы — преступники, до решения суда говорить нельзя», — подчеркнула она.
Представительница прокуратуры объяснила также, почему подобные проекты сложно закрывать еще в самом начале, когда тот же Центробанк находит признаки тревожными: скажем, рекламу компании о ежемесячном и стабильном доходе в 25—50%. После того как проект привлекает внимание правоохранительных органов, там вынуждены еще несколько месяцев при участии ЦБ следить за денежным потоком, происходит ли обналичивание денежных средств в других регионах, куда выводятся деньги в принципе. Лишь после того, как система действительно покажется финансовой пирамидой, на ее организаторов заводят дело за незаконную банковскую деятельность. А вот дело о мошенничестве можно завести лишь по иску хотя бы одного потерпевшего (а лучше по коллективному иску).
«Помоги себе сам»: отличить нормального брокера от мошенника не так-то просто
Но даже в этом случае не то что будет сложно вернуть хотя бы вложенные средства, но даже выиграть в суде: если нет подтверждения ваших вложений (см. выше) или договор заключен на хитрых условиях, прописанных маленьким шрифтом. Наумова сравнивает такие проекты с обычными брокерскими фирмами, которые тоже могут гарантировать пенсионеру ежедневный доход в 1,5 процента. Если пенсионер вложит 100 тысяч рублей, для него в итоге получать ежемесячно более 30 тысяч станет неплохой прибавкой. Другое дело, что брокер кладет себе в карман комиссию, например, в размере 3,5% (то есть 3,5 тысячи рублей). Правоохранительные органы могут подключиться только на том этапе, когда брокер самостоятельно будет решать, сколько он кладет себе в карман, снижая долю пенсионера, ссылаясь на плохую ситуацию на рынке. Но и в этом случае, если в договоре это окажется прописано, пенсионеру доказать незаконные действия брокера будет почти невозможно.
Общий посыл выступлений двух спикеров заключается в том, что, несмотря на надзорную деятельность прокуратуры и наблюдения Центробанка РФ за подобными проектами, помочь вкладчикам вернуть их средства государство фактически не в силах. А помочь привлечь организаторов проекта к суду можно только с помощью самих потерпевших. Которые, как в случае с Finiko, к сожалению, пока молчат.
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