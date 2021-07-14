«По делу Finiko вообще пока никаких заявлений нет»: почему силовикам тяжело даются расследования пирамид

Представители прокуратуры РТ и Центробанка РФ рассказали, почему им нелегко выявлять и закрывать такие проекты и как в итоге вообще заводятся дела на их организаторов

Сегодня зампрокурора Татарстана Юлия Наумова и заместитель управляющего республиканским Нацбанком Нурания Хайруллина рассказали о том, как их структуры ведут борьбу с финансовыми пирамидами. Происходило это на фоне громких скандалов с крахом печально известной пирамиды «Антарес» и проблем с выводом средств у подобного проекта Finiko. Для силовиков ситуация осложняется тем, что официально потерпевших до сих пор нет. По словам спикеров, дела по таким пирамидам обычно заводятся по статье о незаконной финансовой деятельности, чтобы завести дело о мошенничестве, нужны иски от самих потерпевших. А прикрыть деятельность таких фирм еще на взлете не получится в принципе — отличить нормальную брокерскую компанию от мошенников можно лишь, когда речь идет о системе, работающей в течение многих месяцев.

Как действовал «Антарес», получая средства через криптовалюту

Рост числа финансовых мошенничеств продолжается из года в год, и далеко не последнее место по объему ущерба и числу пострадавших среди них занимают финансовые пирамиды, рассказала Нурания Хайруллина. По словам представительницы Центробанка РФ, граждане, несмотря на уроки 90-х годов, все еще верят обещаниям получить небывалую доходность без каких-либо усилий.

— Именно так обстояли дела с организацией Antares Limited, она предлагала якобы инвестировать деньги в различные программы иностранных компаний и собственные проекты, в том числе в криптовалюту Antares. Для рекламной кампании в социальных сетях, мессенджерах, видеохостингах были привлечены профессионалы маркетинга, которые ранее участвовали в другой известной пирамиде, «Кэшбери». Деньги компания принимала исключительно при помощи иностранных сервисов платежей или через криптовалюту.

Хотя компания прекратила существование, ее сайт заблокирован, набирают популярность так называемые «партнерские проекты». Об одном из таких «Реальное время» уже писало — Synergy Group, которая рекламировалась через баннеры в казанском метро. Все они включены в список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке, который Центробанк публикует с начала этого года: по данным ЦБ, включенные в этот список проекты имеют признаки нелегальной работы на отечественном рынке. Публикация перечня направлена на защиту потребителей. Всего в списке уже около двух тысяч компаний. В начале года, 1 февраля, в список, к слову, попала и известная казанцам пирамида Finiko.

Двойной крах пирамид — чем запомнится жаркое лето многим вкладчикам

Напомним, что в июле этого года рухнула финансовая пирамида «Антарес Трейд», зарегистрированная в Гонконге. Ее представители даже не скрывали, что она является проектом от создателей Cashbery, к которой ЦБ ограничил доступ еще два года назад (но никто из ее организаторов до сих пор не задержан). Банк России объявил «Антарес Трейд» финансовой пирамидой в конце прошлого года, блокировал сайты, но «Антарес» переходил на другие платформы. Сначала компания заявила, что больше не работает с вкладчиками «из-за жалоб регуляторов», в определенный момент обнулила счета инвесторов, а основатель «Антарес Трейда» Алекс Рихтер, которого никто в глаза не видел, перестал отвечать в соцсетях своим вкладчикам. Пирамида изначально предлагала инвестировать в «Антарес Трейд» от 50 долларов и получать в месяц от 20% и до 90 % — за три месяца.

Всего через неделю после краха пирамиды Алекса Рихтера проблемы настигли проект казанца Кирилла Доронина Finiko, хотя в отношении этой даже более масштабной, чем «Антарес», казанской площадки уголовное дело было возбуждено еще в конце прошлого года — но она продолжала работать. В начале лета Finiko потребовала от инвесторов «отчитаться о легальности происхождения средств» и приостановила выплаты денег, затем компания перевела расчеты с вкладчиками с биткоина на собственный токен FNK, который за месяц обесценился более чем в 100 раз.

Всего через неделю после краха пирамиды Алекса Рихтера проблемы настигли проект казанца Кирилла Доронина Finiko. Фото Finikoru.com

По предварительным оценкам, звучавшим в СМИ, общая сумма инвестиций клиентов Finiko достигает 7 млрд рублей. Среди тех, кто отнесли свои деньги в проект Доронина, может быть более сотни тысяч человек (прокуратура Казахстана, сообщая о возбужденном уголовном деле, заявила о 165 тысячах вкладчиков в разных странах), а ущерб от деятельности пирамиды может составить несколько сотен миллионов долларов.

За что в ЦБ не любят криптовалюту

— Как понять, что перед вами финансовая пирамида? Бесплатный сыр бывает только в мышеловке! Если вам предлагают сверхвысокую доходность и другие условия, которые отличаются от среднерыночных условий, — это повод задуматься, нет ли тут какого-либо подвоха. Сегодняшние пирамиды не похожи на те, что были ранее — например, проекты вроде МММ, хотя такие тоже есть, но ориентированы больше на пенсионеров. А другие проекты спекулируют на модных темах — вроде криптовалюты. В отличие от обычных денег, той же национальной валюты, устойчивость функционирования денег которой обеспечивает государство в лице Центрального банка, у криптовалюты отсутствует единый эмитент, нет гарантии защиты потребителей, их стоимость подвержена серьезным колебаниям, — рассказала представительница ЦБ РФ Нурания Хайруллина (к слову, даже самую популярную криптовалюту, биткоин, недолюбливает и глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина).

Хайруллина же отметила, что сейчас в большинстве стран криптовалюту нельзя использовать для оплаты услуг или товаров. И как правило, они не имеют единого института, который обеспечивал бы их сохранность. Не говоря уже о том, что преступники под видом «токенов», якобы единиц криптовалюты, продают по сути воздух, прокомментировала решение создателей Finiko Нурания Хайруллина. По ее словам, «это ничего не значащие цифры в интернете на каких-то непонятных сайтах, за которые люди отдают свои реальные деньги».

Хайруллина отметила, что сейчас в большинстве стран криптовалюту нельзя использовать для оплаты услуг или товаров. Фото flickr.com

«Чтобы вы не смогли доказать, что вкладывали эти деньги»: главные признаки пирамид

— Мошенники могут позиционировать себя как легальная организация или компания, работающая не в России. Такие компании преимущественно рекламируют себя в соцсетях, где человек попадается на крючок, и мошенники его обрабатывают. Часто предлагают инвестировать компании, названия которых схожи с известными брендами. Организаторы собирают деньги с тех, кто верит в чудо, затем скрываются, — обрисовала популярную схему пирамиды заместитель управляющего Нацбанком Татарстана.

И затем перечислила главные признаки пирамид:

Первое — обещание высокой доходности и абсолютной надежности, гарантированный доход на финансовом рынке.

При этом схема начисления доходов будет очень сложной и непонятной. А высокая доходность всегда сопряжена с высокими рисками (если вас постараются в этом переубедить, это повод насторожиться, считают в ЦБ).

В-третьих, это организация бизнеса на принципе сетевого маркетинга, когда доход получается из средств, вложенных в проект новыми участниками, которых он привлек. Так преступники пытаются обмануть как можно больше людей.

В-четвертых, отсутствие подтверждения внесения инвестиций — то есть такие проекты не будут показывать финансовую отчетность, «а только красивые презентации», деньги будут предлагать перечислить не по тем реквизитам, что указаны в договоре, «чтобы вы не смогли доказать, что вкладывали эти деньги».

Еще один признак — отсутствие на сайте номеров телефонов и адреса электронной почты (может быть лишь услуга обратной связи).

Для дополнительной проверки в ЦБ рекомендуют изучить данные в реестре юрлиц, информацию в налоговой инспекции или на сайте Центробанка РФ — нередко оказывается, что организация зарегистрирована буквально за день до начала сбора денег, у нее нет уставного капитала, а ОКВЭД прописан вообще для пекарни.

«По делу Finiko вообще пока никаких заявлений нет»

Ни представитель ЦБ, ни зампрокурора РТ Юлия Наумова не смогли назвать точных цифр по количеству вкладчиков «Антареса» и Finiko и по объему вложенных ими денег. По словам Наумовой, о числе вкладчиков правоохранители узнают только по количеству поданных заявлений потерпевших.

— Если взять дело Finiko, оно возбуждено не по статье «Мошенничество», которое возбуждается по заявлениям вкладчиков, а по статье 172.2 «Незаконная банковская деятельность», незаконное привлечение средств. К сожалению, наверное, но другого учета у нас не предусмотрено. Мы говорим о незаконной деятельности, раз деятельность незаконна — естественно, никакого точного учета мы и не получим. По делу Finiko вообще пока никаких заявлений нет.

Почему властям сложно взыскать потерянные в пирамиде деньги вкладчиков

Если человек посчитал, что стал жертвой пирамиды, то есть не получил обещанный доход или вложенные деньги, он должен обратиться в любой правоохранительный орган, где обязаны принять его заявление по статье 159 «Мошенничество». Ждать, советуют в прокуратуре Татарстана, не надо, не стоит надеяться, что владельцы пирамиды осознают и расчувствуются.

— Чем раньше это будет сделано, тем раньше мы сможем понять структуру и схему обмана. Когда наши люди старшего возраста пытаются вложить в брокерские операции, хочется задать вопрос: понимают ли они, за счет чего будут получать прибыль? Да, известно еще с 1990-х, что большое число преступников доходит до суда, но вот порадовать тем, что во всех случаях возмещается ущерб, мы не можем. Найти сумму или имущество, которое удается реализовать, не получается. С начала 2000-х люди не могут ничего получить. Мы можем взыскать что-то с осужденного, но велик ли его заработок в местах лишения свободы? — задается риторическим вопросом Юлия Наумова.



Одновременно в Нижнекамске расследуется дело в отношении организатора жилищного кооператива «ТРИУМФ-НК» (в марте он был признан банкротом), а до этого являлся одним из крупнейших российских игроков в сегменте ЖНК — имел девять офисов, в том числе за пределами республики, в частности в Москве.

Как писала газета «Реальное время», если у покупателя квартиры было 50% от стоимости, то он мог получить оставшуюся часть под 6% годовых, при 40% — под 7%, при 30% — под 8%, при 20% — под 9% годовых. В какой-то момент предоставление жилья первым вкладчикам в отсутствие дохода стало невозможно, и это делалось за счет привлечения следующих вкладчиков, рассказала Наумова, в конечном счете пирамида рухнула, дело возбуждено в отношении директора Валентины Анисимовой. Пострадавших в этом деле как раз много — всего 967 человек.



В Нижнекамске расследуется дело в отношении организатора жилищного кооператива «ТРИУМФ-НК». Фото triumfnk.ru

Как рассказала Наумова, сайт «Финико» не заблокирован до сих пор, так как пока идет следствие, а точку поставит суд. «О том, что организаторы — преступники, до решения суда говорить нельзя», — подчеркнула она.

Представительница прокуратуры объяснила также, почему подобные проекты сложно закрывать еще в самом начале, когда тот же Центробанк находит признаки тревожными: скажем, рекламу компании о ежемесячном и стабильном доходе в 25—50%. После того как проект привлекает внимание правоохранительных органов, там вынуждены еще несколько месяцев при участии ЦБ следить за денежным потоком, происходит ли обналичивание денежных средств в других регионах, куда выводятся деньги в принципе. Лишь после того, как система действительно покажется финансовой пирамидой, на ее организаторов заводят дело за незаконную банковскую деятельность. А вот дело о мошенничестве можно завести лишь по иску хотя бы одного потерпевшего (а лучше по коллективному иску).

«Помоги себе сам»: отличить нормального брокера от мошенника не так-то просто

Но даже в этом случае не то что будет сложно вернуть хотя бы вложенные средства, но даже выиграть в суде: если нет подтверждения ваших вложений (см. выше) или договор заключен на хитрых условиях, прописанных маленьким шрифтом. Наумова сравнивает такие проекты с обычными брокерскими фирмами, которые тоже могут гарантировать пенсионеру ежедневный доход в 1,5 процента. Если пенсионер вложит 100 тысяч рублей, для него в итоге получать ежемесячно более 30 тысяч станет неплохой прибавкой. Другое дело, что брокер кладет себе в карман комиссию, например, в размере 3,5% (то есть 3,5 тысячи рублей). Правоохранительные органы могут подключиться только на том этапе, когда брокер самостоятельно будет решать, сколько он кладет себе в карман, снижая долю пенсионера, ссылаясь на плохую ситуацию на рынке. Но и в этом случае, если в договоре это окажется прописано, пенсионеру доказать незаконные действия брокера будет почти невозможно.

Общий посыл выступлений двух спикеров заключается в том, что, несмотря на надзорную деятельность прокуратуры и наблюдения Центробанка РФ за подобными проектами, помочь вкладчикам вернуть их средства государство фактически не в силах. А помочь привлечь организаторов проекта к суду можно только с помощью самих потерпевших. Которые, как в случае с Finiko, к сожалению, пока молчат.