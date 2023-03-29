Жители Куюков готовы вложиться в постройку дорог, но их некому обслуживать

В Татарстане хотят обязать застройщиков подписывать соглашение о подъездных путях к новым жилым массивам

Фото: Максим Платонов

Новые жилые комплексы в Куюках остались без дорог — в прямом и юридическом смысле. Поскольку земельные участки по завершении строительства остались в частной собственности девелоперов, дороги там не строятся, не обслуживаются и не ремонтируются. Как признались «Реальному времени» местные жители, они уже готовы пойти на софинансирование работ, однако и это оказалось невозможным. О «частных» дорогах, бессилии прокуратуры, местных властей решить проблему и правильном подходе к строительству в «чистом поле» — в нашем материале.

Пешком в школу по дороге, где не проехать



— Мы, жители поселка Новые Салмачи на территории д. Куюки, уже много лет не можем добиться того, чтобы наши дети добирались до школы «Алгоритм» на школьном автобусе, который есть и ждет лишь своего часа, — пожаловалась раису республики жительница поселка Диляра. — Автобус не пускают, так как дорога не отвечает требованиям ГИБДД. Глава Пестречинского района ссылается на отсутствие бюджета и, мало того, не планирует даже включать нас в него. Зимой мы за свой счет чистили все, а нам лишь присылали фотографии, что у вас чищено. Обратите внимание на нас, пожалуйста!

Женщину дружно поддержали соседи. «В Новых Салмачах дорог совсем нет. Дети ходят пешком до остановки по бездорожью несколько километров! — выплеснула крик души Катерина. — Школьный автобус не пускают из-за состояния дорог. Такси не едет к нам. Пестречинский район нам не помогает уже несколько лет. Даже ни разу трактор зимой к нам не пускали. За свой счет все делаем». «В Новых Салмачах большие ямы, дороги нет, пешеходы, школьники, мамы с колясками вынуждены идти по бездорожью, это опасно, потому что машины объезжают ямы», — добавила Лейсан. «Это не дорога и даже не направление, ни ехать, ни идти невозможно. Ее просто нет. В связи с этим не пускают школьный автобус, и дети вынуждены идти по этим рытвинам, по лужам, грязи и так далее. Ранее мы своими силами пытались хоть как-то поддерживать состояние дороги, но сейчас она в таком состоянии, что жители просто не в силах привести ее в порядок. Администрация Пестречинского района от нас просто отмахивается. Скоро к нам ни скорая, ни пожарная проехать не смогут. Такси уже не едет к нам. Это единственный выезд из поселка, что противоречит всем нормам строительства жилых районов».

Фото: Максим Платонов

— В Куюках есть несколько жилых комплексов, я, к примеру, живу в Восточных Салмачах, а есть еще Яшьлек, ЖК «Светлый», — рассказала «Реальному времени» о причинах, по которым сложилась такая ситуация, местная жительница Ольга Павлова.

— Земли по мере застройки были распроданы, но люди купили участки с домами, а участки под дорогами остались во владении застройщиков. К примеру, наша дорога — между 30-м кварталом и ЖК «Восточные Салмачи» — вообще принадлежит двум собственникам! Эти дороги не обслуживаются, зимой мы, жители, вскладчину оплачиваем уборку снега. Ведь даже пожарные проезды не чистятся! Муниципалитет считает, что раз дороги ему не принадлежат, это его не касается. Наши представители из инициативной группы, куда входят представители всех поселков и самих Куюков, были на приеме в исполкоме, писали письма, просили помочь — результата нет.

«Несколько лет люди не живут, а мучаются»

Ситуацию с дорогами в новых жилкомплексах, которыми обросли Куюки за последние 10 лет, член инициативной группы Елена Лысенко обрисовала в разговоре с «Реальным временем» пятью словами: «Мы уже напрочь машины разбили», добавив, что и ходить по этим «направлениям» невозможно. Грунтовки, по ее словам, застройщики в период работ местами засыпали небольшим слоем гравия, но поскольку по нему ходили КАМАЗы, от этого покрытия даже фрагментов уже практически не осталось.

— Строили наши ЖК без внутренних дорог, генпланов этих поселков, если они и есть, мы не видели, — говорит она. —Эти земли изначально были сельскохозяйственного назначения, но впоследствии их частями перевели в статус ИЖС. После того как участки были нарезаны, застроены и распроданы, осталась земля под проездами — тоже в статусе ИЖС. Строить дороги на таких землях нельзя, тем более что эти участки под дорогами — чужая земля, она не принадлежит собственникам участков под жилыми домами или муниципалитету.

Фото: Максим Платонов

По словам активистки, застройщики тратить средства, время и силы на то, чтобы поменять статус земель и благоустроить проезды, явно не собираются: они распродали дома и умыли руки, но решить проблему можно:

— Забрать земли под проездами, которые так и не стали дорогами, поменять их статус и благоустроить мог бы муниципалитет. Для этого надо подать в суд иск к застройщику — о передаче земель. Однако этого не делается. Мы были на приеме у главы района, тот обещал направить письма собственникам земельных участков под проездами. Но насколько мне известно, этого сделано не было. Мы обратились в прокуратуру, но и там не получили ни помощи, ни поддержки. Формально там нас поддержали — выдали представление администрации Богородского сельского поселения обеспечить нас дорогами. Но та его с легкостью опротестовала в суде, поскольку земля-то не муниципальная! А прокуратура даже ситуацию толком не изучила! Я спрашивала, запрашивали ли они, изучали ли генплан Куюков и новых жилкомплексов — оказалось, нет. И на все наши просьбы разобраться в ситуации досконально нам отвечают, что на проверки наложен мораторий. Но должны же они понимать, что уже несколько лет люди не живут, а мучаются? Что эту проблему нельзя оставлять нерешенной еще на годы?

А еще Лысенко дала неутешительный прогноз:

— У нас есть несколько заасфальтированных проездов, например, к новой, недавно открытой амбулатории. Но без надлежащего содержания и эти немногочисленные дороги быстро разрушатся.

В 2022 году жители новых кварталов в Куюках обратились к гендиректору АО «Девелоперская корпорация «Антей» Владимиру Осташко. Фото: vk.com/svetlykazan

«Благоустраивать не обязаны, пожертвовать не можем»

В 2022 году жители новых кварталов в Куюках обратились к гендиректору АО «Девелоперская корпорация «Антей» Владимиру Осташко: «Мы являемся собственниками земельных участков и недвижимости по улицам 23, 24, 25 квартал деревни Куюки. Самая большая проблема на сегодняшний день — это полное отсутствие освещения и дорог для проезда к нашим домам. При покупке недвижимости застройщики давали пояснения, что домовладения расположены на территории жилого комплекса «Светлый», который застраивает АО «ДК «Антей»… [который] должен обустраивать освещение, дороги и пешеходные тротуары в нашей части застройки, когда улицы будут заселены полностью. Именно с таким условием они приобретали у АО «ДК «Антей» земельные участки для индивидуального жилищного строительства и таунхаусов... но никаких действий по благоустройству не производится... При более детальном анализе ситуации выяснилось, что все существующие проезды от ул. Олимпийской в сторону улиц 23, 24, 25, 27 квартал, а также проезды к домовладениям являются землями для жилищного строительства... и принадлежат Вам как частному лицу и АО «ДК «Антей», где Вы являетесь генеральным директором…»

Авторы обращения — более 20 активистов, представляющих интересы всех жителей поселка, просили Владимира Осташко сообщить, где можно ознакомиться с проектом благоустройства, в какие сроки планируется его завершить и кем будет осуществляться содержание поселка. Однако в АО «ДК «Антей» им ответили, что эта компания «не является застройщиком и не имеет каких-либо обязательств по благоустройству жилых домов на территории ИЖС, ЖК «Светлый».

Фото: Максим Платонов

«АО «ДК «Антей», — говорится далее, — реализовал физическим лицам по договорам купли-продажи земельные участки с готовыми коммуникациями для дальнейшего водоснабжения, электроснабжения и газоснабжения в перспективе построенных физическими лицами жилых домов… При покупке дома вам необходимо было убедиться в том, что вы приобрели дом с удовлетворяющим вас благоустройством. По всем вопросам... вам необходимо обратиться к своим застройщикам, с которыми у вас существуют договорные отношения».

Еще в ДК «Антей» рекомендовали собственникам домов вступить в ТСН «Светлый», чтобы «все земельные участки, которые отмежеваны для существования возможности подъезда... приобрести в собственность ТСН «Светлый» и организовать все свои пожелания по благоустройству». При этом в компании наотрез отказались «пожертвовать земельные участки муниципальному образованию «Пестречинский муниципальный район»… так как это технически невозможно».

Ответ аналогичного содержания пришел активистам на их обращение и из ООО «Полянка-Агро», которому также принадлежит часть земли под проездами.

Фото: Максим Платонов

«А это законно?»

В исполкоме Пестречинского района жителям Куюков, просившим принять меры к строительству, обслуживанию и освещению дорог в новых жилых кварталах, ответили, что «органы местного самоуправления вправе осуществлять финансовые затраты на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог только местного значения», а их дороги «относятся к категории частных автодорог и в собственности муниципального района или сельского поселения не числятся». Просьбу граждан найти способ забрать частные дороги, а точнее бездорожье, в собственность района районные власти проигнорировали.

В других ответах из райисполкома указывалось, что благоустройство территорий в деревне осуществляется на основании разработанного застройщиком проекта планировки и межевания. Только вот, как ни просили жители, проект им никто не показал. Не предоставил им действующий генплан Богородского сельского поселения и глава поселения. Правда, на официальном сайте Пестречинского муниципального района в открытом доступе выложено датированное 23 июня 2020 года Решение №268 «Об утверждении Генерального плана Богородского сельского поселения». Только на этом чертеже проезды в той части Куюков, которая строилась на землях сегодняшних их владельцев, обозначены пунктирными линиями — это вроде как и не дороги, получается, а так — непонятные промежутки между земельными участками. Такое вот «генпланирование»…

На утвержденном генплане Куюков проезды в новых кварталах обозначены пунктирными линиями — это просто промежутки между земельными участками. Фото: pestreci.tatarstan.ru

В поисках решения своей проблемы активисты из Куюков написали министру строительства и ЖКХ РТ Марату Айзатуллину и напомнили, что, согласно действующему законодательству, «земельные участки, находящиеся в общем пользовании, могут находиться исключительно в собственности органов государственной власти или учреждений местного самоуправления», а при включении территории в состав населенного пункта должен быть утвержден генплан, в котором выделены зоны общего пользования, и эти земли должны быть изъяты или переданы, или выкуплены в публичную собственность, а в генплане должны быть красные линии, которыми зоны общего пользования установлены». Активисты просили министра ответить на вопрос, насколько законно предложение собственников участков, которыми они пользуются как дорогами (и других дорог у них нет), выкупить эти участки и обустроить их за свой счет. А еще попросили его «разобраться в сложившейся ситуации и принять возможные меры для решения вопроса». Но в министерстве переслали коллективное письмо в исполком — туда, где жителям Куюков уже отказали в помощи.

«Мы готовы построить на условиях самообложения»



Выход найти всегда можно, причем не нарушая закон, убеждена Елена Лысенко, было бы желание. Она рассказала, что в одной части 30-го квартала Куюков жители создали ТСН — в надежде, что, объединившись, сами решат проблему дорог. Решение нашлось, но ненадолго:



— Собственники соседнего ЖК на свои средства заасфальтировали свои дороги, но это не выход! Без обслуживания, а его нет, покрытие скоро придет в негодность — выходит, деньги они потратили зря, это не решение проблемы. Решение есть, и жители готовы в нем поучаствовать. Если перевести земельные участки под проездами в статус дорог, а в Куюках создать ТОС, то на условиях самообложения можно построить дороги с тем, чтобы передать их потом муниципалитету для дальнейшего обслуживания.

Фото: Максим Платонов

«Реальное время» обратилось с запросом в исполком Пестречинского муниципального района. Мы попросили муниципалитет разъяснить, кому именно принадлежат проезды новых ЖК в Куюках, которые должны были стать дорогами, рассказать, пытались ли районные власти добиться, чтобы застройщики обеспечили поселки нормальной дорожной инфраструктурой, а также уточнить, готова ли администрация района взять на баланс дороги, если жители построят их на условиях софинансирования, создав для этого ТОС, и оказать содействие в переводе земель из ИЖС в «дорожный» статус. По получении ответ будет опубликован.

«Реальное время» также предприняло попытку получить ответы на вопросы о дорогах внутри новых ЖК в Куюках от их застройщиков, однако в открытом доступе не оказалось актуальных телефонов этих компаний — только номера посредников, продающих дома и квартиры в таунхаусах без дорог.



Фото: Максим Платонов

Стройки без плана



Удивительно, но факт: в открытом доступе также не удалось обнаружить генпланы или хотя бы эскизные планы новых ЖК — только фотографии отдельных домов в Новых Салмачах, Восточных Салмачах и Куюках с обозначением их местоположения на карте. Максимум, что удается найти поисковикам на просторах интернета, невнятные схемы ЖК с указанием мест предполагаемого размещения объектов социальной инфраструктуры.

К примеру, в разрешении на строительство 18 жилых домов, выданном исполкомом Пестречинского района московскому АО «Девелоперская компания «Антей» 30 марта 2018 года, есть ссылки на утвержденные исполкомом градостроительный план земельного участка (ГПЗУ) и проекты планировки и межевания территории, но самих документов в открытом доступе нет. Соответственно, непонятно, кто, где и какие дороги к этим домам обязан проложить.

Конечно, можно упрекнуть в безответственности граждан, которые покупают дома у застройщиков либо риелторов, не интересуясь инфраструктурой населенного пункта, в котором собираются жить. Однако возникает вопрос: а много ли шансов найти в Татарстане, да еще в Казанской агломерации — поближе к местам притяжения рабочей силы, такие участки, где дорожная инфраструктура четко «прорисована», да еще с гарантией, что застройщик ее реально построит? Ведь когда застройщика не обязывают обеспечивать свои объекты нормальными проездами и выездами, он это и не делает, а люди вынуждены «брать, что дают».

Фото: Максим Платонов

Вместо рощи и оврага — новая стройка

— А недавно мы узнали, что в Куюках затевается новое строительство, — говорит Елена Лысенко. — И оно может стать источником новых проблем. Строить новое жилье собираются на месте оврага, куда уходят талые воды. Уже сейчас в Куюках паводком затапливает целые улицы, взять хотя бы наш лицей «Алгоритм», на подъезде к которому весной традиционно появляется грязное море. А если засыплют овраг и отток талых вод вообще перекроют, что будет?

«Уважаемый Рустам Нургалиевич! — обратился на днях через «Электронное правительство» к раису РТ один из активистов. — Жители деревни Куюки встревожены вырубкой березовой рощи, искусственной засыпкой Салмачинского оврага со стороны поселка Новые Салмачи и его дальнейшей застройкой. По официальным данным, на этом участке оврага размежевано порядка 150 участков, на которых планируется построить таунхаусы на 300 семей... Вследствие искусственной засыпки оврага и уничтожения природного ландшафта талая вода, не найдя себе выхода, будет затоплять близлежащие районы».

Он также указал, что из-за нового строительства планируется вырубка расположенной на склоне оврага березовой рощи — единственного места отдыха и зеленого массива в западной части Куюков.

«В предварительном проекте развития д. Куюки Института пространственного планирования РТ природный ландшафт оврага используется для обустройства зон отдыха, а также соединения двух берегов оврага путем строительства пешеходного моста и велодорожек, что уменьшит расстояние жителей района Новых Салмачей деревни Куюки до основной инфраструктуры — школы, детских садов, амбулатории, — напомнил Рустаму Минниханову автор обращения. — Жители деревни Куюки просят Вас найти законную возможность остановки вырубки березовой рощи, искусственной засыпки оврага и его дальнейшей застройки».

Застройщиков хотят обязать «подписываться» на инфраструктуру

— Причина всех описанных выше проблем — в хаотичной застройке бывших сельхозземель, — считает Андрей Беляков, директор СК «Бриз», который также возводил объекты в Куюках. — Мы сдаем жилые комплексы в завершенном виде — с дорогами в асфальте. После сдачи объектов мы делаем межевой план, дороге присваивается кадастровый номер… Эти дороги по закону — собственность жителей, но они вправе передать их исполкому района — в рабочем состоянии. В целом процедура передачи может занимать от нескольких месяцев до года.

— Проблема дорог в Куюках появилась не вчера, мы участвуем в ее решении в тесном взаимодействии с администрацией Пестречинского района, — говорит глава Института пространственного планирования Татарстана Олег Григорьев. — Там на самом деле все очень плохо: генплан противоречит ПЗЗ, ПЗЗ противоречит проектам планировки и так далее. Администрация действительно не может принять проезды в таком виде, в каком они находятся сейчас, ведь существуют определенные требования. Но надо отдать должное главе администрации Пестречинского района, он этим занимается.

Тем не менее, по словам собеседника «Реального времени», быстро решить проблему невозможно даже при желании руководства района:

— Это дело не ближайшего года-двух, поскольку проблемы копились годами. Передача частной земли муниципалитету — это первый вопрос, второй — где взять деньги, чтобы построить там что-то хотя бы похожее на дорогу.

Олег Григорьев подчеркнул, что именно для того, чтобы в будущем таких безнадежных ситуаций не возникало, вопросы застройки и планирования необходимо выводить на уровень республики:

— Пока нет механизма системного решения, но других регионах есть достаточно простой механизм: В Москве есть Градостроительная земельная комиссия, которая рассматривает любые вопросы, связанные с застройкой. Застройщик выходит с инициативой строительства и предлагает комиссии градостроительное обоснование своего предложения. Не разработав проекта планировки, пакета документации, не подписав обязательства по строительству социальных объектов, не подписав инвестиционного контракта с муниципалитетом на четких условиях, он не должен получить разрешение на строительство. Надеюсь, такой опыт получит применение и у нас.



1 / 41 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов