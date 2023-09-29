Илдуса Нафикова назначили прокурором Марий Эл

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Президент России Владимир Путин назначил Илдуса Нафикова прокурором Марий Эл на пять лет. Документ вступает в силу со дня его подписания, 29 сентября.

Место Илдуса Нафикова в прокуратуре Татарстана займет Альберт Суяргулов. Он также назначен на руководящую должность на пятилетний срок.



О том, что Илдус Нафиков может возглавить прокуратуру Марий Эл, стало известно 21 сентября. Информация о его возможном переводе в соседнюю с Татарстаном республику по истечении второго срока полномочий появилась еще несколько месяцев назад.



realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Совет Федерации поддержал смену власти в прокуратурах Татарстана и Марий Эл 25 сентября. Вопрос о голосовании по каждой кандидатуре на ключевые прокурорские посты на заседании не ставился



Илдус Нафиков всю жизнь проработал в Татарстане. Он возглавлял прокуратуру республики с 2013 года. С 2007 по 2013 год он занимал пост прокурора Казани.



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Татьяна Демина