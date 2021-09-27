В Татарстане на приобретение жилья прокурорам направят 6,42 млн рублей
Прокуратура Татарстана объявила тендер на приобретение жилья прокурорам. На эти цели из федерального бюджета готовы выделить 6,42 млн рублей.
Планируется приобрести жилой дом в селе Черемшан в районе улиц: Курасанова, Татарстан, Солнечной, Садовой, Газизуллина и Нефтяников. Он должен быть построен не ранее 2007 года и иметь общую площадь не менее 185 кв. метров, из которых как минимум 103 «квадрата» — жилая.
Подать заявку на участие в тендере можно до 1 октября. Аукцион в электронной форме проведут 5 октября.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым