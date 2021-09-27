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В Татарстане на приобретение жилья прокурорам направят 6,42 млн рублей

00:29, 27.09.2021
В Татарстане на приобретение жилья прокурорам направят 6,42 млн рублей
Фото: прокуратура РТ

Прокуратура Татарстана объявила тендер на приобретение жилья прокурорам. На эти цели из федерального бюджета готовы выделить 6,42 млн рублей.

Планируется приобрести жилой дом в селе Черемшан в районе улиц: Курасанова, Татарстан, Солнечной, Садовой, Газизуллина и Нефтяников. Он должен быть построен не ранее 2007 года и иметь общую площадь не менее 185 кв. метров, из которых как минимум 103 «квадрата» — жилая.

Подать заявку на участие в тендере можно до 1 октября. Аукцион в электронной форме проведут 5 октября.

Татьяна Демина
Недвижимость Татарстан Прокуратура Республики Татарстан

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