Защитники парка Паулуччи требуют наказать собственника за незаконную вырубку в усадьбе

Власти Верхнеуслонского района предложили компромисс: вместо вырубленного яблоневого сада — парк от Наталии Фишман-Бекмамбетовой

Фото: Инна Серова

В Верхнем Услоне прошел «круглый стол», который исполком района инициировал «в целях консолидации действий всех заинтересованных сторон и выработки механизма реализации инициативы по сохранению парковой зоны» усадьбы Нарышкиных — Паулуччи в Ключищах. Местная общественность, известные татарстанские краеведы и экозащитники вступились не только за липовую аллею, но и за частично вырубленный собственниками земель яблоневый сад имения. Однако на круглом столе выяснилось, что районные власти хотят компромисса. И не только в вопросе о том, что считать объектом культурного наследия. Подробности — в материале «Реального времени».

Яблоки раздора



Перед началом «круглого стола» активисты выложили на него веский довод — яблоки из того самого сада, который, как и липовую аллею, заложил неугомонный маркиз, а растили сотрудники и студенты, квартировавшего в советское время в усадьбе Нарышкиных — Паулуччи сельскохозяйственного техникума. Одно из яблочек скатилось на пол, в центр четырехугольника, образованного столами, за которыми шли переговоры. Оно упало рядом с вычурной вазой с искусственными цветами, отзеркалив ситуацию, сложившуюся вокруг исторического наследия: истинная ценность рядом с олицетворением материального богатства.

Модератором круглого стола выступил замглавы района Сергей Осянин. Перед началом он рассказал корреспонденту «Реального времени» что его, уроженца села Коргуза, учителя истории, доросшего до руководства родной школой, затем гимназией в райцентре, а в итоге — до должности замглавы района, очень задело то, что СМИ растиражировали некрасивые слухи о связях его семьи с историей продажи усадьбы Паулуччи. Все, что он имеет — дом, машина — заработано честным трудом, добавил Осянин:

— Даже участок под дом, когда я переехал сюда из села Коргузы, мне не исполком выделил — я его купил!

Осянин призвал к порядку активистов — просил не перебивать выступающих, не комментировать по ходу выступления, а дисциплинированно задавать вопросы

Обмен не предлагать?

Открывая мероприятие, Осянин призвал к порядку активистов — просил не перебивать выступающих, не комментировать по ходу выступления, а дисциплинированно задавать вопросы. Он объявил повестку дня: вначале — информация о процедуре приобретения скандального земельного участка, потом — обсуждение планов создания на части усадьбы рекреационно-парковой зоны, которые, при наличии ряда условий, исполком готов осуществить.

Власти района рассчитывали, что разъяснять правовые аспекты ситуации им помогут прокурор Верхнеуслонского района Василий Егоров и руководитель Верхнеуслонского межрайонного следственного отдела СУ СК России по РТ Рунар Шамсутдинов. Однако ни тот ни другой на приглашение поучаствовать в разговоре с активистами не откликнулись и, что называется, отдуваться за всех пришлось руководителю исполкома района Ильнуру Шакирову.

Он кратко пересказал историю перехода прав собственности на имение Нарышкиных — Паулуччи, уточнив, что в разные годы тут был госпиталь для раненых красноармейцев, затем санаторий для туберкулезных больных, а в 30-х — 50-х годах прошлого века — сельскохозяйственный техникум, потом — СПТУ, а в 2001 г. учреждение было ликвидировано. Период, когда усадьбу разделили на несколько мелких участков, Шакиров определил нечетко: «со временем», но уточнил, что «земельный участок с кадастровым номером 567, к которому сегодня проявляется повышенное внимание со стороны общественности, средств массовой информации и правоохранительных органов, имеет разрешенный вид использования «для индивидуальной жилой застройки» и был продан с аукциона в 2006 году, а нынешний собственник Роман Гущин приобрел его 24 декабря 2010 года. В настоящее время, заметил глава исполкома, следком и прокуратура проводят проверку, «которая должна установить законность предоставления земельного участка в собственность».

Шакиров также указал на то, что пока не установлено, что Гущин владеет участком незаконно, его права в части пользования и распоряжения этой землей ограничивать никто не вправе. И что муниципалитет не может ни выкупить, ни выменять эту землю у Гущина на какую-то другую: на первое у муниципалитета нет средств, а в районе нет равноценных участков, чтобы предложить Гущину взамен.

— А вы предлагали Гущину какие-либо варианты обмена? — задала вопрос корреспондент «Реального времени», которую исполком Верхнеуслонского района пригласил на круглый стол в качестве участника.

Ответ дал не Ильнур Шакиров, а Сергей Осянин, и это не был прямой ответ — замглавы района предложил дождаться второй части заседания, которая посвящалась поиску выхода путей из конфликтной ситуации.

А вот сам Роман Гущин уже по окончании обсуждения, ответил корреспонденту «Реального времени», что готов рассмотреть варианты обмена и пойти с исполкомом на такую сделку.

Закиулла Мингазов сообщил, что обсуждаемые аллея и сад в Ключищах «являются объектом культурного наследия, имеют региональное значение, но на охране не стоят»

«Тут многие откусили»

Вторую часть переговоров Сергей Осянин открыл обнадеживающей фразой о том, что надо найти юридически правильное решение, «если мы решим, что нам нужна парковая зона, а она нужна». Он передал слово главному архитектору района Закиулле Мингазову, сообщившему, что обсуждаемые аллея и сад в Ключищах — в усадьбе Паулуччи — «являются объектом культурного наследия, имеют региональное значение, но на охране не стоят».

Мингазов также рассказал, что проект территориального планирования Ключищ был разработан в 2018 году, что согласно генплану эта территория находится в зоне индивидуальной жилой застройки, причем была таковой до утверждения генплана. И подтвердил сказанное ранее Ильнуром Шакировым:

— Если даже мы внесем изменения в генплан и укажем эти участки как зону рекреации, собственник вправе будет пользоваться ими по прежнему назначению. Наши усилия не дадут результата без согласия и доброй воли собственника участка.

Он также сообщил, что на этом участке в рамках генплана предполагается строительство нового объекта — гостиничного комплекса «Дворянская усадьба» (инвестора и проекта пока нет, подчеркнул выступающий). Мингазов изложил план районных властей: реализовать государственно-частное партнерство с собственником участка, с тем, чтобы Роман Гущин построил, то, что хочет, а липовую аллею Паулуччи сохранил, закрепив ее в проекте планировки территории.

А когда представители общественности заволновались: «Вы говорите о липовой аллее, а мы хотим сохранить и яблоневый сад!», — Сергей Осянин заметил, что от усадьбы Нарышкиных — Паулуччи не только Гущин, а «многие кое-кто откусили за последние тридцать лет и построили там дачи, сады и прочее».

Роман Гущин заметил, что «это санитарная очистка была»

А разрешение где?

На это ссылался и сам Роман Гущин, отвечая на вопросы активистки Марии Леонтьевой:

— За несколько лет примерно половина земельного участка перешла владельцам СНТ и ДНТ, они вырубали там старинные сады без всякой огласки! На территории моего участка находятся старые дикие сады, которым более 30 лет. Они не представляют никакой ценности... Я хочу сохранить липовую аллею… Готов рассмотреть вопрос о продаже участка, где расположена липовая аллея, муниципалитету по кадастровой стоимости либо о замене его на равноценный.

— Этот ландшафт — уникальный для республики Татарстан и для России, — возразила собственнику эколог КФУ Галина Юпина . — Все породы представляют там ценность! А возраст деревьев липовой аллеи — свыше 200 лет, это сплошь деревья-патриархи… Меня удивляет: этот ландшафт был внесен в государственный реестр ценных ландшафтов Республики Татарстан еще в 1999 году — и как это стало частной собственностью?

Модератор круглого стола постарался смягчить накал страстей — предложил дождаться итогов проверки законности перехода земельного участка в частные руки, а «не забегать вперед». Однако активисты поставили следующий вопрос:

— Вы получили разрешение на вырубку деревьев? И сколько вы деревьев спилили?

— У меня встречный вопрос, — парировал Гущин. — У вас есть земельный участок, вы спрашиваете разрешение, чтобы спилить на нем яблоню?

«Этот ландшафт — уникальный для республики Татарстан и для России», — возразила Галина Юпина

Консультант ЦТУ Минэкологии Татарстана Марат Сафин, сославшись на свой опыт и практику, отвел удар, заметив, что «собственник купил участок с деревьями», и добавил, что спиленные яблони «вообще не деревья, а кустарники», а Роман Гущин заметил, что «это санитарная очистка была».

После коротких дебатов с главой района, отрицавшего, что яблоки со старых, переживших не одну морозную зиму яблонь, не могут быть вкусными, взорвалась бомба.

— По закону вначале проводится экспертиза насаждений, их оценка, инвентаризация — и только после этого заказчик может идти в исполком с просьбой дать ему разрешение на снос тех или иных деревьев… Этих процедур, как я поняла, не было, а решили «убрать кусты». Это не кусты, а деревья, яблони исторических пород! — возразила Галина Юпина.

Она напомнила, что в Казани действуют по закону, и что после сноса насаждений застройщик еще оплачивает их, а потом высаживает новые. И поинтересовалась: Верхнеуслонский район, что — не по российским законам живет?

— После того, как общественность забила тревогу, собственник не производит никаких действий, и это уже хорошо, — попытался вновь притушить негодование общественников Сергей Осянин.

Микрофон перешел к депутату Госовета Татарстана Фадбиру Сафину, и он указал на общую тенденцию передачи ценных культурных и исторических объектов в частные руки, а собственниками «или невежество командует или жадность». А потом предложил Роману Гущину подарить сад и аллею муниципалитету. Но тот идею явно не оценил и отмолчался. А позже сказал корреспонденту «Реального времени»:

— Я не настолько богат.

Сергей Осянин и глава района Марат Зиатдинов попросили активистов поддержать эту инициативу

Пятьдесят на пятьдесят

Отбился от претензий общественности в разбазаривании историко-культурного наследия и зампредседателя Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Марсель Валиуллин, напомнив, что комитет этот существует лишь с 2018 года (хотя до этого Минкульт и другие ответственные за охрану памятников учреждения существовали). Но отвечая на прямой вопрос о личной точке зрения, добавил: «Реликтовые деревья, если они такими являются, требуют сохранения…». То есть, в общем-то, подтвердил точку зрения всех ранее выступавших представителей власти и собственника: официальные лица Верхнеуслонского района, как и Роман Гущин, согласны лишь на половинчатое решение проблемы и вовсе не хотят спасать и принимать под охрану весь ландшафт усадьбы Паулуччи, включая яблоневый сад.

А получившая вслед за ним слово представитель помощника президента Татарстана Наталии Фишман-Бекмамбетовой Наиля Зинатуллина сказала, что та готова включиться в создание рекреационного комплекса в Ключищах в рамках реализации развития общественных пространств в республике, но только на муниципальной территории, поскольку программа эта государственная и реализуется на бюджетные деньги, которые закон не допускает тратить на обустройство частных владений. И как выяснилось, у руководства района весьма удачно оказался под рукой участок муниципальной земли поблизости от липовой аллеи — Сергей Осянин и глава района Марат Зиатдинов попросили активистов поддержать эту инициативу:

— Своих денег воплотить все сразу у нас нет!

Молчать не согласны

А пока зреет проект создания рекреационной зоны и идет проверка законности приобретения земель усадьбы Паулуччи частными владельцами, Сергей Осянин предложил воюющим сторонам не предпринимать никаких действий. Гущину — не рубить деревья, активистам — не накалять ситуацию, обращаясь в СМИ. Даже заметил, что активисты и так подняли слишком много шума, дескать, осталось еще в ООН написать.

Только вряд ли получится уговорить их молча ждать. Представительница ключищенских дачников Лилия Мустафина обратилась к руководителям района, подняв руки, и наглядно разъяснила, что народ не согласен на полумеры и хочет возрождения не только липовой аллеи, но и яблоневого сада.

Лилия Мустафина обратилась к руководителям района, подняв руки, и наглядно разъяснила, что народ не согласен на полумеры,

— Мы хотим сохранить и аллею, и сад! У нас остались последние две руки — парк и сад, ноги уже отрубили, — заявила она, имея в виду то, что раньше говорил и Сергей Осянин — что имение уже растащили по кусочкам. — Вы нам предлагаете выбрать — отрубить правую или левую. Но с одной рукой. Все равно с какой — это калека!

И ее голос утонул в аплодисментах единомышленников. А потом Галина Юпина напомнила: в Казани активисты отстояли рекреационную зону на улице Гаврилова, Горкинско-Ометьевский лес. Хотя земли там были уже проданы — почему нельзя решить этот вопрос в Верхнем Услоне? Защитники яблоневого сада обещания не будоражить проблему с помощью СМИ или как-то иначе не дали.

А корреспонденту «Реального времени» переслали фото, которое лучше всего, пожалуй, отражает их позицию: срубленная во время цветения яблоня, которая чудом, ленточкой коры сохранила связь с корнями, легла на землю, но дала плоды. Ее ветки сейчас сплошь усыпаны яблоками. Вкусными, несмотря на пережитые зимы и сомнения чиновников в их ценности. Корреспондент издания готова это засвидетельствовать — проверено лично.

На имя одной из активисток — Гузель Камаловой — пришел ответ из МВД по РТ, из которого следует, что наши правоохранители не в курсе требований, которые предъявляет закон к застройщикам в части рубки зеленых насаждений. Полиция не нашла причин привлекать Романа Гущина к какой-либо ответственности за снесенные им яблони без какой-либо оценки, инвентаризации и разрешения муниципалитета.