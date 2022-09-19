Госкомитет по тарифам выступил против сбора мусорного «оброка» с жителей Зимней Горки

Надзорные ведомства усмотрели нарушение прав жителей, с которых потребовали «долги» за невывезенный мусор

Татарстанский Госкомитет по тарифам первым из государственных ведомств отреагировал на жалобы жителей деревни Зимняя Горка в Лаишевском районе, которым УК «ПЖКХ» в июле этого года задним числом выставила многотысячные счета за вывоз мусора в течение трех предыдущих лет, хотя по официальным данным мусор эта компания из деревни вывозила лишь дважды — 6 и 12 июля 2021 года. Ведомство вынесло УК «ПЖКХ» предупреждение и обязало произвести перерасчет сельчанам. Но история с «оброком», наложенным регоператором на жителей этой деревни, — лишь единичный случай из череды скандалов, связанных с работой компании в Западной зоне республики. «Реальное время» — о «хитром договоре» с жителями Зимней Горки, «мусорном» рекорде, который поневоле установила в этом году Казань, где за последние 6 месяцев только в «Народный контроль» поступило более 700 жалоб по поводу обращения с ТКО, и пессимистическом прогнозе развития событий в этой сфере.

«Виртуальный» договор



Отсутствие в населенных пунктах Татарстана мусоросборников и, как следствие, отсутствие вывоза мусора — еще не основание для того, чтобы не платить региональному оператору. Если регоператор разместил на своем сайте в сети Интернет предложение о заключении договора на вывоз ТКО, а потребители услуги в 15-дневный срок этот договор не подписали (отказаться они не вправе), то на 16-й день договор считается заключенным, и регоператор вправе начислять плату за эту услугу. И сбор платежей никак не связан с наличием или отсутствием площадки для сбора ТКО в данном населенном пункте — оборудовать ее обязан муниципалитет.

Нет площадки, не осуществляется сбор ТКО, и мусор не вывозится? Так это проблема жителей, которые все равно обязаны платить оператору. В таком ключе, со ссылкой на российские Правила обращения с ТКО и постановления российского правительства обосновали в ООО «УК «ПЖКХ» свою позицию в ответе жительнице Зимней Горки Рине Айзятовой, интересовавшейся, за что ей и ее односельчанам в июле 2022 года выставили многотысячные счета за три минувших года.

Узнав, что жителей деревни намерены во что бы то ни стало заставить заплатить за неоказанную услугу, сельчане принялись писать коллективные обращения в надзорные инстанции. Они указали, что «в деревне Зимняя Горка никогда не производился вывоз ТКО, более того, изначально не предусмотрены <…> территория для контейнерной площадки и последующее обустройство площадки на ней», и что «о факте неоказания услуг свидетельствуют отсутствие на настоящий момент достроенной площадки для накопления твердых коммунальных отходов (ТКО) в специально отведенном для этого месте с учетом пешей доступности, отсутствие контейнеров для сбора ТКО, отсутствие заключенных договоров на оказание услуг по обращению с ТКО собственниками ИЖС», а также «многочисленные свидетельства и фотографии жителей д. Зимняя Горка» и «неоднократные обращения жителей в систему «Народный контроль» к Исполнительному комитету Лаишевского района и лично к главе Егорьевского сельского поселения по данной проблеме».

Фото: скриншот видео youtube.com/channel/UCrl-BY7gwAxe2v8pAFDX1Hw

В коллективных жалобах жители Зимней Горки особо указали на то, что регоператор сам не исполняет договор, который считает вступившим в законную силу: «По типовому договору, размещенному на сайте регоператора, он, исполнитель, обязуется принимать ТКО в объеме и местах, которые определены в приложении к такому договору, обеспечить транспортирование, обработку, обезвреживание, захоронение принятых ТКО в соответствии с законодательством РФ, предоставить потребителю информацию в соответствии со стандартами раскрытия информации в области обращения с ТКО в порядке, предусмотренном законодательством РФ. Все эти обязанности за период с 2019 г. не выполнялись».

«Образование отходов подтверждено законодательно»

— Договор с региональным оператором по обращению с ТКО носит характер публичной оферты. В конце 2018 года, перед официальным началом работы ООО «УК «ПЖКХ» в качестве регионального оператора типовой договор был размещен в СМИ и на официальном сайте регоператора с извещением о необходимости оформления договора. Потребители в течение 15 рабочих дней со дня размещения предложения должны были направить региональному оператору заявку и документы для оформления, — прокомментировали эту ситуацию в пресс-службе УК «ПЖКХ». — При этом даже в случае ненаправления подобной заявки, «договор на оказание услуг по обращению с ТКО считается заключенным на условиях типового договора и вступившим в силу на 16-й рабочий день после размещения региональным оператором предложения о заключении договора на своем сайте». Далеко не все потребители сразу поспешили оформить договоры, поэтому региональный оператор проводит постоянную работу по выявлению потребителей и взысканию задолженности. Ведь отходы регулярно вывозятся, затраты на осуществление вывоза, сортировки и захоронения отходов, оплаты экологического сбора и прочих налогов региональный оператор несет постоянно, а услугу оплачивают не все. Жители коттеджного поселка Зимняя Горка с 2019 года не оплачивали эти услуги, поэтому суммы в квитанциях вышли значительными.

В УК «ПЖКХ» подчеркнули, что у регионального оператора нет полной и актуальной базы данных потребителей:

— Мы работаем по этому вопросу с УК, ТСЖ, местными органами власти, но часто передаваемые нам сведения бывают устаревшими, ошибочными, и в результате жителям приходят квитанции с некорректными начислениями. Разумеется, когда такие случаи выявляются, производится корректный перерасчет. Перерасчет по тем жителям Зимней Горки, которые обратились к нам с соответствующим заявлением, произведен.

Фото: Олег Тихонов/realnoevremya.ru

На утверждение жителей Зимней Горки, что там нет контейнерной площадки и потому услуга по обращению с ТКО им не оказывалась в УК «ПЖКХ» возразили:



— Ежедневной практикой установлено и подтверждено законодательно образование отходов от каждого человека в жилом помещении. Жители Зимней Горки складировали ТКО на близлежащих площадках и на площадках в Казани, обслуживаемых региональным оператором «УК «ПЖКХ», то есть услуга по обращению с ТКО фактически оказывалась. В 2021 году районная администрация организовала в поселке площадки для накопления ТКО, региональный оператор УК «ПЖКХ» начал обслуживание этих площадок, запись об этом есть в системе АИС «Отходы». Но местных жителей предложенные варианты размещения контейнеров не устроили, и они самовольно демонтировали контейнерные площадки через несколько дней.

В УК «ПЖКХ» признают, что «один из проблемных вопросов сферы по обращению с отходами — нехватка контейнерных площадок», но указывают, что «по закону это обязанность собственника земельного участка, то есть УК, ТСЖ или органов местной исполнительной власти. Там сообщили, что только в Лаишевском районе за 2019—2022 гг. компания передала администрации на безвозмездной основе 276 евроконтейнеров.

ГЖИ инициировала проверку, но прокуратура ее не согласовала

— Действительно, местные чиновники пытались установить контейнеры в Зимней Горке, но выбрали крайне неудобное место, — пояснил «Реальному времени» представитель сельчан юрист Владлен Копвиллем. — По нормам до места сбора ТКО должно быть небольшое расстояние, не больше сотни метров, а до предлагавшегося мусоросборника расстояние было намного больше — впору мусор на машине везти. Но вопрос-то не в наличии или отсутствии площадки, а в том, что она не обслуживалась, мусор не вывозили!

С особенностями исполнения виртуально-интернетного договора с ООО «УК «ПЖКХ» стали разбираться в Госжилинспекции РТ, куда быстренько «по подведомственности» перебросили обращение жителей Зимней Горки из Роспотребнадзора, и Госкомитет РТ по тарифам.



В Госжилинспекции пришли к выводу: «Договор на обращение с ТКО между собственником жилого дома и региональным оператором считается заключенным без соблюдения письменной формы на условиях, установленных Правилами №354, с момента фактического предоставления такой услуги. Исходя из вышеизложенного, начисление платы за коммунальную услугу «обращение с ТКО» при отсутствии договора, заключенного в письменной форме, правомерно с момента фактического предоставления такой услуги».

В ответе начальника ГЖИ РТ Сергея Крайнова отмечено, что «из предоставленных региональным оператором ООО «УК «ПЖКХ» пояснений следует, что в д. Зимняя Горка Егорьевского сельского поселения Лаишевского района сбор и вывоз твердых коммунальных отходов не организован, контейнерная площадка отсутствует. Сбор и вывоз твердых коммунальных отходов осуществляется с контейнерных площадок следующих населенных пунктов, которые входят в состав Егорьевского сельского поселения: д. Кзыл-Иль, д. Каипы-2, д. Каипы, с. Егорьево, с. Бима, п. Пальцовка. Таким образом, в нарушение вышеуказанных требований Федерального закона №89-ФЗ и Федерального закона №131-ФЗ сбор и вывоз твердых коммунальных отходов в д. Зимняя Горка Исполнительным комитетом Лаишевского района надлежащим образом не организованы». При этом, по мнению Крайнова, «начисление платы за обращение с твердыми коммунальными отходами в д. Зимняя горка при отсутствии в населенном пункте контейнерной площадки и сбора и вывоза твердых коммунальных отходов иными способами свидетельствует о наличии признаков нарушения ООО «УК «ПЖКХ» требований к порядку начисления платы и нарушении ООО «УК «ПЖКХ» прав граждан».

Крайнов сообщил, что Госжилинспекция инициировала проверку в отношении ООО «УК «ПЖКХ», но в условиях моратория на проверки, ее проведение необходимо было согласовать с прокуратурой. А Прокуратура РТ «добро» на такую проверку не дала «в связи с отсутствием оснований для проведения проверки», поэтому ГЖИ рекомендовала жителям Зимней Горки обратиться в претензионном порядке за перерасчетом в УК «ПЖКХ», а в случае отказа в перерасчете — в суд.

Крайнов сообщил, что Госжилинспекция инициировала проверку в отношении ООО «УК «ПЖКХ». Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

«Реальное время» обратилось в Прокуратуру РТ с запросом о причинах, по которым надзорный орган не усмотрел оснований для проведения проверки в отношении регоператора, предположительно нарушившего права жителей целой деревни. По получении ответ будет опубликован.

«Не допускать взимание платы за фактически не оказанные услуги»

А вот Госкомитет по тарифам отреагировал на жалобы граждан, с которых потребовали высокую плату за неоказанную услугу. На сайте ведомства сообщается, что «в августе 2022 года 106 домовладений вышеназванного населенного пункта получили квитанции от АО «Татэнергосбыт» с начислениями от ООО «УК «ПЖКХ» за июль 2022 года, в которых дополнительной строкой указана задолженность за услугу по обращению с ТКО с 01.01.2019 г. в размере от 1 тыс. до 20 тыс. рублей. Общество не представило Госкомитету РТ по тарифам сведений и документов, подтверждающих установление контейнеров и контейнерных площадок на территории населенного пункта. К тому же, исходя из отчетов регоператора по вывезенным объемам ТКО следует, что с д. Зимняя Горка за период 2020-2022 гг. вывоз производился только 6 и 12 июля 2021 года».

В Госкомитете пришли к выводу, что начисление платежей за фактически не оказанную услугу по обращению с ТКО содержит признаки нарушения порядка ценообразования. В итоге Госкомитет вынес ООО «УК «ПЖКХ» предостережение и обязал принять меры по соблюдению требований законодательства по регулируемому виду деятельности в сфере обращения с ТКО, не допускать взимание платы за фактически не оказанные услуги и произвести перерасчет выставленной задолженности.

Фото: Олег Тихонов/realnoevremya.ru

Чем дальше, тем хуже

Вопрос с вывозом ТКО в Татарстане стоит очень остро. На момент подготовки этой статьи только на страничке «Народного контроля» на сайте «Госуслуги РТ» было зарегистрировано 622 жалобы на вывоз мусора, отсутствие либо безобразное состояние контейнерных площадок. Для сравнения: в Альметьевске за этот же период поступило 92 таких жалобы, в Набережных Челнах — 74, в Бугульме — 53, в Чистополе — 46, в Нижнекамске — 37… Всего же в РТ за полгода в «Народный контроль» поступило 1 157 сообщений по поводу обращения с ТКО и на Казань из них приходится 54%. Понятно, что Казань — город-миллионник, в отличие от скромных райцентров. Но с другой стороны — все-таки столица республики!

По данным «Народного контроля», за последний год на безобразное обращение с ТКО в Татарстане поступило 1 825 жалоб. Получается, что за последние полгода ситуация ухудшилась вдвое.

Исходя из статистики на этом сайте, стремительный рост претензий населения к сбору и вывозу мусора начался в 2020—2021 годах (за 2019-й поступило 11 жалоб, в течение 2020-го — 263, а в 2021-м — 1900). Загадочным образом ухудшение совпало с внедрением в Татарстане новой системы обращения с коммунальными отходами (с 1 января 2019 года).

Фото: uslugi.tatarstan.ru

«Мусорные контейнеры переполнены»

16 сентября на «Народном контроле» появились обращения из Кульсеитово: «Уже больше 3 недель не вывозят мусор, очень редко и очень плохо» и Салмачей: «Ежедневно наблюдаем огромную кучу мусора возле дома №179 на ул. Центральной(Салмачи). Мусорный контейнер установлен с нарушениями, всегда полный, в то время как остальные контейнеры на ул. Центральной стоят пустые».

15 сентября на растущие горы мусора жаловались жители улиц: Селянской (Залесный): «Почти неделю не вывозят…», Ипподромной (Аметьево): «Контейнерная площадка практически в центре города превращена в свалку, как и прилегающая территория», 1 Мая: «Не вывозится мусор из ГСК «Бережок», мусорные контейнеры переполнены, мусор разносится по территории ГСК, а также на близлежащие территории». 14-го сигнал «SOS» раздавался из Вишневки: «Образовалась огромная гора мусора на контейнерной площадке по ул. Усердная-Большая, работники коммунальной службы сбрасывают бункера для мусора как попало, посередине проезжей части, затем они переполняются, мусор не вывозится по 5—7 дней, зловонный запах, крысы — просто беда».

И если кто-то думает, что после жалобы зловонная свалка ликвидируется оперативно, за день-два, благо в век интернета сообщения доходят куда угодно за считанные секунды, то он слишком хорошо думает. На самом деле пара, а то и тройка дней уходит на «переназначения» заявок — их отправляют вначале в Минстрой, потом регоператору или в исполком, потом еще куда-то, так что иногда протухшие отходы вывозят дней через пять.

И ладно, если в конце концов вывозят, а ведь бывает и так, как с заявкой о переполненных сетках с пластиком, которые жители дома №10 и соседних домов на улице Декабристов честно отсортировывали и относили специально в сетчатые контейнеры, полагая, что способствуют сохранению экологии. А оказалось — никому это не нужно, в ответ на просьбу вывезти уже собранный пластик им ответили: «Данная сетка не обслуживается региональным оператором по обращению с ТКО ООО «УК «ПЖКХ», следовательно, необходимо обратиться в свою управляющую компанию по вопросу организации вывоза перерабатываемых отходов». То есть ты потрать время, рассортируй отходы, вынеси их отдельно, а потом бегай в поисках того, кто ими обязан заниматься. Да легче плюнуть и свалить в следующий раз все в одну кучу — и больше уже никогда не откликаться на лицемерные призывы чиновников к разным «зеленым» акциям.

Фото: uslugi.tatarstan.ru

«Не все отходы надо в мусорный контейнер нести»

В вопросе, почему контейнеры переполняются, а ТКО не вывозят неделями, наступает некоторая ясность, если посмотреть график вывоза ТКО на сайте УК «ПЖКХ». Во многих населенных пунктах вывоз предусмторен два, а то и один раз в неделю, а то и «каждый 14-й день». Например, в Осиново, а это, считай, почти Казань, мусор вывозят исключительно по субботам.

Но в УК «ПЖКХ» видят причину в ином:

— Часто жители жалуются на захламление контейнерных площадок, обвиняя в этом регионального оператора, — представили свое видение ситуации в УК «ПЖКХ». — Очевидно, что в обществе пока нет полного понимания, за что конкретно люди платят региональному оператору и почему ветки и строительный мусор нельзя нести на контейнерную площадку для ТКО. В рамках договора на обращение с ТКО региональный оператор вывозит только ТКО. Строительные отходы, старые автомобильные покрышки, отходы от содержания зеленых насаждений, батарейки, аккумуляторы, люминесцентные лампы, медицинские отходы, градусники, химические вещества, растворители и краски не относятся к твердым коммунальным отходам, складировать такой мусор в контейнеры, предназначенные для ТКО, нельзя. По закону образователь таких отходов — будь то управляющая компания, районная администрация или гражданин — должен самостоятельно заключить отдельный договор на вывоз таких отходов с организацией, имеющей соответствующую лицензию. Проблема приобретает значительные масштабы из-за активного строительства, а также деятельности нелегальных возчиков, которые берут с граждан деньги за вывоз и сваливают отходы на контейнерные площадки.

Часто переполнение емкостей связано с тем, что жители предпочитают оставлять свой мусор не на площадке около дома, предположим, до нее надо дойти пешком, потратив на это несколько минут, а на той площадке, у которой можно остановиться по дороге на машине. В этом случае на площадках, которые организованы на выездах из поселков, жилых комплексов, около садиков и школ, куда родители привозят детей на машинах, происходит быстрое переполнение емкостей. Эти проблемные точки в целом известны, они под особым контролем. С некоторых таких площадок частота вывоза отходов увеличена — отходы вывозятся два раза в сутки — и все равно контейнеры переполняются.

На вопрос «Реального времени», как в компании видят решение проблемы, там ответили, что оно «должно быть комплексным: необходимо и дальше развивать инфраструктуру, продолжать разъяснительную работу с жителями и одновременно применять предусмотренные законодательством штрафные санкции за нарушения в сфере обращения с ТКО».