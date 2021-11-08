«Один из частных перевозчиков уже распилил автобусы на металлолом, другие готовятся резать»

Генпрокуратура России поручила разобраться с урезанными компенсациями за проезд льготников в татарстанском общественном транспорте

Фото: Максим Платонов

Законность предоставления татарстанским автотранспортным предприятиям компенсаций за перевозку льготников в «усеченном» размере проверяет прокуратура республики по команде сверху — из Генпрокуратуры России. У АТП, которые сейчас получают из бюджета на эти цели 20 рублей при себестоимости проезда 27,5 рубля, появился шанс на полноценную компенсацию затрат. О том, как перевозчик из Зеленодольска Дмитрий Грузков добился проведения прокурорской проверки, как частные перевозчики потеряли последний шанс обновить «газовый» автобусный парк и чего ждать на остановках пассажирам общественного транспорта в ближайшие месяцы — в материале «Реального времени».

Основание для проверки — «отсутствие субсидирования»



— Прокуратурой республики по обращению одного из перевозчиков Татарстана проводится проверка исполнения федерального законодательства при предоставлении автотранспортным пассажирским предприятиям субсидий за перевозку льготных категорий граждан, — сообщили «Реальному времени» в прокуратуре республики. — Основанием для обращения послужило отсутствие субсидирования за перевозку льготных категорий граждан. В настоящее время проверка продолжается.

Вопрос о том, что в течение многих лет перевозчикам не доплачивают из бюджета за льготников, транспортные предприятия ставили неоднократно. И неоднократно указывали на несоответствие этого факта нормам федерального законодательства. Однако ситуация не менялась.

— А в этот раз перевозчик из Зеленодольска Дмитрий Грузков обратился по поводу невыплаты компенсаций в полном объеме в Генпрокуратуру России, — разъяснил «Реальному времени» суть нового сценария развития событий депутат Казгордумы, первый заместитель директора ООО «Байлык №3» Руслан Юсупов. — Обращение передали в республиканскую прокуратуру. Прокуратура запросила перевозчиков о размере компенсаций — мы ответили, что получаем 20 рублей за одного льготника. Теперь ждем результатов проверки.

Льготников — 45%

По данным Ассоциации автотранспортных предприятий РТ, более 45% ежедневно перевозимых автобусами пассажиров — те самые льготники, за проезд которых бюджет перечисляет по 20 рублей при себестоимости поездки 27,5 рубля.

— Компенсация перевозчикам не покрывает расходов на перевозку льготных категорий граждан и компенсирует только часть расходов перевозчиков при установленной ст. 16.1, ст. 790 ГК РФ обязанности полностью компенсировать расходы, — сообщил председатель Ассоциации АТП РТ Сергей Темляков. — Перевозчики Казани осуществляют пассажирские перевозки по регулируемому тарифу, установленному Государственным комитетом РТ по тарифам. В октябре и ноябре 2019 года Ассоциация от имени всех перевозчиков писала открытое обращение к министру финансов РТ и министру транспорта Татарстана о повышении компенсации за перевозку льготников из бюджета до цены билета, которую платит обычный пассажир, но положительного решения достигнуто не было.

«Лизинг мы не в состоянии оплачивать»

По данным Ассоциации АТП РТ, дефицит водителей и кондукторов в транспортных предприятиях Казани составляет более 1 300 человек, зарплатой, которую им могут предложить работодатели, на эти вакансии работников не заманить.

— Убыток по транспортным предприятиям Казани по итогам 2020 года составил более 150 миллионов рублей, — сообщил Темляков. Дополнительное финансирование нужно и на содержание подвижного состава. В 2021 году по сравнению с прошлым годом выросли цены на запчасти и ГСМ. Ожидается новое повышение цен. А с 1 января по решению правительства России, каждый автобус должен быть еще и оснащен тахографом…

— Зимнее топливо стоит дороже, значит, расходы перевозчиков со дня на день вырастут, — говорит Руслан Юсупов. — А на будущий год будет нужно закупать новые автобусы, причем за полную стоимость, поскольку частные АТП не попали в программу нацпроекта «Безопасные и качественные дороги», в рамках которого выделяются субсидии на покупку автобусов на газомоторном топливе. Сегодня автобус стоит 13,5 миллиона рублей, по программе «БКД» он обходится в 6,5 миллиона, а нам, с учетом тенденции всеобщего подорожания, придется заплатить за один автобус 15—17 миллионов. Где взять эти деньги, если уже сейчас даже лизинг мы не в состоянии оплачивать? Один из частных перевозчиков уже распилил автобусы на металлолом, другие тоже готовятся резать, потому что нет денег на запчасти, и парк простаивает, принося одни убытки. Осталась без перевозчиков Бугульма, в Нижнекамске ситуация на грани (по данным Ассоциации АТП РТ, там работает на маршрутах всего 14 автобусов, — прим. ред.), в Казани на многие маршруты нет желающих — их передали муниципальным предприятиям, а у них — кадровый голод, некому работать, и люди жалуются, что часами ждут на остановках.

«Нам бы, как в Казани — хотя бы 20 рублей»

— По сравнению с нами казанские перевозчики до недавнего времени были в привилегированном положении, — рассказал «Реальному времени» директор зеленодольского ООО «Экспресс» Дмитрий Грузков — тот самый, который и «заварил кашу» с прокурорской проверкой. — Нам в прошлом году вообще не компенсировали выпадающие доходы при перевозке льготников. Мы этот вопрос вначале выносили на рассмотрение Центра общественных процедур «Бизнес против коррупции» — в обсуждении тогда принимали участие Уполномоченный по защите прав предпринимателей — помощник президента Республики Татарстан Фарид Абдулганиев, депутаты Госсовета и представители республиканского Минтранса. Тогда все признал, что такая проблема существует. В августе прошлого года было принято решение внести соответствующие изменения в законодательство, было подготовлено заключение правовой экспертизы, а я попал на прием к заместителю генерального прокурора и рассказал об этой проблеме, которой нет в других регионах — там перевозчикам компенсируют стоимость проезда льготников в полном объеме. Он дал задание и поставил его на контроль. Это было в феврале 2021 года — но вопрос не решился, нам только все обещали.

Тогда зеленодольские перевозчики объявили, что возить льготников не будут, потому что больше не имеют такой возможности. Однако потом подумали: люди-то не виноваты и ограничились отменой студенческих льготных проездных.

— Тем временем Прокуратура РТ написала информационное письмо на имя президента республики, — вспоминает Грузков. — Уже и закон приняли о компенсации, а денег все не было. Я еще раз пошел на личный прием к прокурору республики, и тогда было издано предостережение об уголовной ответственности на имя министра транспорта. В течение месяца в закон внесли необходимые поправки, и мы, таким образом, решили первый вопрос — нам стали платить компенсацию за льготников, как в Казани — 20 рублей. И это уже было хорошо. Сейчас в Арбитражном суде рассматривается наш иск к Минтрансу на 4,2 млн рублей — это разница компенсации за август, сентябрь и октябрь 2020 года, которая выплачивалась в размере 18 рублей за льготника, а не 20 рублей, которые нам выплатили только за период, начиная с 1 января 2021 г.

Всего же отбивать через суды у Минтранса Грузков собирается порядка 8 млн рублей:

— Это для нас сумма — на эти деньги можно либо три новых автобуса взять в лизинг, либо один купить сразу. А закупать придется — мы в программу субсидирования по нацпроекту «БКД», как частники, не попадаем, а автобусный парк требует замены. В прошлом году я купил 10 автобусов, в этом восемь, и на будущий год предстоят еще закупки. Пассажиры в Зеленодольске не должны ездить в условиях, которые хуже, чем в Казани.

Субсидию перечислили. Но с 1 января

В октябре Дмитрий Грузков получил от Прокуратуры РТ письмо, в котором сообщалось следующее:

«В целях обеспечения защиты ваших прав Прокуратурой Республики Татарстан приняты: Закон РТ от 16.07.21 №52 PHN «О внесении изменений в Закон РТ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований в РТ отдельными государственными полномочиями в сфере обеспечения равной доступности услуг общественного транспорта на территории РТ отдельных категорий граждан», Закон РТ от 25.09.2021 №55 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований в РТ отдельными государственными полномочиями в сфере обеспечения равной доступности услуг общественного транспорта на территории РТ отдельных категорий граждан», постановление Кабинета министров РТ от 21.09.2021 №892 «Об установлении показателей для определения субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных образований из бюджета РТ на осуществление государственных полномочий в сфере обеспечения равной доступности услуг общественного транспорта на территории РТ отдельных категорий граждан», Постановление Кабинета министров РТ от 23.09.2021 № 908 «О внесении изменений в Порядок предоставления субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных образований из бюджета РТ на осуществление государственных полномочий в сфере обеспечения равной доступности услуг общественного транспорта на территории РТ отдельных категорий граждан», утвержденный постановлением Кабинета министров РТ от 20.03.2020 №210 «Об утверждении Порядка предоставления субвенций , предоставляемых бюджетам муниципальных образований из бюджета РТ на осуществление государственных полномочий в сфере обеспечения равной доступности услуг общественного транспорта на территории РТ отдельных категорий граждан», постановление Исполнительного комитета Зеленодольского муниципального района от 04.10.2021 №2417 «Об утверждении положения «О порядке предоставления из бюджета Зеленодольского муниципального района РТ о предоставлении субсидий организациям в целях возмещения недополученных доходов, связанных с обеспечением равной доступности услуг общественного транспорта от перевозки отдельных категорий граждан по электронным единым именным социальным проездным билетам».

Прокуратура сообщила Грузкову, что «по всем нормативным правовым актам согласовано распространение их действия на правоотношения с 1 января 2021 года.

Дмитрий Грузков пояснил: сегодня за выпадающие при перевозке льготников доходы АТП расплачиваются другие пассажиры, оплачивая стоимость проезда по более высокой цене. Фото: Илья Репин

А субсидию ООО «Экспресс» и еще трем АТП, осуществлявшим перевозки льготников в Зеленодольском районе, перечислили 8 октября.

Что же касается перспектив затеянной Грузковым судебной тяжбы с Минтрансом, то на запрос «Реального времени в министерстве ответили: «Кабинет Министров Республики Татарстан принял постановление от 23.09.2021 № 908. Документ утверждает методику расчета компенсаций недополученных доходов транспортным организациям в связи с перевозкой «льготников» при осуществлении перевозок по нерегулируемым тарифам. Действие данного постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года».

«За льготников расплачиваются другие пассажиры»

Руководитель ООО «Экспресс» сообщил «Реальному времени», что с 1 января в Зеленодольске ожидается повышение стоимости проезда. По его словам, вынужденное:

— Нам придется поднимать стоимость билета до 27—30 рублей, хотя если бы за льготников нам платили хотя бы 25 рублей, а не 20, этого можно было бы избежать. А в идеале надо просто поднять стоимость компенсации за льготников до стоимости проезда — и никаких повышений точно не потребовалось бы!

Дмитрий Грузков пояснил: сегодня за выпадающие при перевозке льготников доходы АТП расплачиваются другие пассажиры, оплачивая стоимость проезда по более высокой цене:

— Это нечестно! Государство, недоплачивая компенсации, фактически залезает в карман не к перевозчикам, а к обычным людям, не имеющим льгот. Сейчас люди, недовольные дороговизной билетов, ругают кондукторов и перевозчиков. А на самом деле им надо обращаться к депутатам, которые утверждают бюджет и размер компенсаций!