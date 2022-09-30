Прокуратура Татарстана организовала круглосуточную горячую линию по вопросам мобилизации

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Прокуратура Татарстана организовала специальную горячую линию по вопросам исполнения законодательства в сфере призыва граждан на военную службу по мобилизации. Она будет работать круглосуточно, сообщил старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев

Телефоны горячей линии:



группа приема обращений граждан — 8 (843) 291-19-25 по будням с 9.00 до 18.00.

дежурный прокурор — 8 (843) 291-18-81 по будням с 18.00 до 9.00 и в нерабочие дни.

По всем обращениям, которые поступят по телефонам горячей линии, организуют надзорные мероприятия.

Фото: прокуратура Татарстана

О частичной мобилизации президент России Владимир Путин объявил 21 сентября. Как сообщил министр обороны страны Сергей Шойгу, призыву подлежат 300 тысяч резервистов.



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Татьяна Демина