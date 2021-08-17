В Набережных Челнах в Каме утонул 14-летний подросток — прокуратура организовала проверку
В Набережных Челнах в районе поселка Элеваторная Гора в Каме утонул 14-летний подросток. Происшествие случилось днем 17 августа.
Прокуратура автограда проведет проверку по факту гибели мальчика. На место происшествия выезжал заместитель прокурора Челнов Айдар Салимуллин.
Надзорное ведомство даст правовую оценку работе органов системы профилактики безнадзорности несовершеннолетних, сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев. По итогам проверки примут решение о мерах прокурорского реагирования.
На прошлой неделе в Татарстане прокуратура взяла на контроль проверку по факту смерти 12-летнего ребенка, который утонул в Свияге в Буинском районе. После происшествия возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
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