Поможет ли Конституционный суд РФ многодетным татарстанцам выбраться из грязи?

Высший судебный орган конституционного контроля обязал республиканские и муниципальные власти обеспечивать земли многодетных инфраструктурой

Фото: Реальное время

Многодетные татарстанские семьи, которые уже более 15 лет в качестве социальной помощи бесплатно получают земельные участки в чистом поле и годами не могут на них построиться из-за отсутствия транспортной и социальной инфраструктуры, получили шанс благодаря апрельскому Постановлению Конституционного суда РФ. Согласно документу, изданному 2 апреля 2026 года, обязанность по очистке от насаждений и обеспечению таких участков коммунальной и транспортной инфраструктурой ложится совместно на региональные власти и муниципалитеты. Как Постановление Конституционного суда может помочь многодетным семьям из Татарстана, читайте в материале «Реального времени».

По документам — город, в реальности — целина



В редакцию «Реального времени» обратились жители Калмашского сельского поселения Тукаевского района: к участкам, выделенным многодетным семьям, невозможно проехать из-за отсутствия дорог.

На предоставленном видео, семейный легковой автомобиль, надрываясь, преодолевает непролазную жидкую грязь, именуемую здесь дорогой, и в итоге застревает на полпути к дому одной из жительниц. Женщина бросает машину и дальше несет малыша на руках, рядом с ней бредет ребенок-дошкольник. Она рассказывает, как они каждый день ищут объездные пути, чтобы попасть домой. Дороги нет, говорит она, их «Лада Гранта» не может проехать по ямам и глубоким колеям.

Женщина рассказывает, как жители поселка многодетных каждый день ищут объездные пути, чтобы попасть домой. скриншот видео в соцсети

Житель поселка Марат Фахриев рассказал «Реальному времени», что его семья купила здесь участок в 2024 году — у многодетной семьи, которая «не потянула» его освоение:

— Когда мы искали себе участок, нам рассказывали то, что здесь ходит школьный автобус — забирает детей прямо от участков. Оказалось, не было такого, только недавно его запустили, после наших многократных жалоб. Нам обещали, что в 2024 году сделают временную дорогу — щебеночную. Ее нет и неизвестно, когда будет: администрация Тукаевского района ссылается на то, что земля многодетных у них на балансе не числится, а в городской администрации утверждают, что участок на балансе района, и никто ничего не хочет делать.

Собеседник издания также рассказал, что в поселке многодетных отсутствует освещение улиц и нет централизованного водоснабжения, а вода из собственных скважин даже на глубине 40 метров идет с известью, ее ни пить, ни использовать для мытья и стирки невозможно, и фильтры с обратным осмосом за месяц забиваются напрочь. Да и самостоятельное бурение скважин для многих семей финансово неподъемно или технически невозможно, заметил он.

Земельные участки для многодетных жителей Набережных Челнов здесь начали выделять в 2015 году. Под эти цели Тукаевский район передал в муниципальную собственность райцентра 30 га земли в районе деревни Калмаши и 35 га в районе села Семекеево. Тем, кто получил землю в Калмаше, казалось, повезло: по прямой до города было рукой подать — чуть более 4 км. Однако за минувшие с тех пор 11 лет город в деревню так и не пришел. Из-за бюрократических проволочек к участкам многодетных ведут разбитые грунтовые колеи, ездить по которым впору разве что на вездеходах, на улицах нет освещения, а в поселке — централизованного водоснабжения.



Дорога проходит через суд

Заставить муниципалитет Набережных Челнов благоустроить поселок многодетных оказалось все-таки можно. Но это оказалось делом хлопотным и долгим. Две собственницы участков решили добиться этого через суд.

— По решению суда муниципалитет Челнов сейчас сделал щебеночную дорогу на участках двух улиц — Дубовой и Садовой, — рассказала «Реальному времени» владелица одного из этих участков, многодетная мать Ирина Кожевникова. — Благоустроили всего около по 200 метров дороги на каждой из этих улиц, и то не сразу — на решение Набережночелнинского городского суда в нашу пользу исполком города подал кассацию. В июле 2025 года Верховный суд оставил решение городского суда в силе. На его исполнение муниципалитету отвели год, и оно еще не до конца исполнено, поскольку суд обязал город не только построить дороги, но и обеспечить освещение, провести воду, построить школу.

Суд обязал муниципалитет Набережных Челнов благоустроить дороги, но пока щебенкой засыпали всего два участка по 200 м. скриншот видео в соцсети

В пресс-службе Исполкома Набережных Челнов на вопрос «Реального времени» о ситуации в поселке не ответили. Вместо рассказа о планах городских чиновников по подведению коммуникаций и дорог к поселкам многодетных издание получило сообщение о том, что, по мнению представителей муниципальной пресс-службы, в задачи журналистов входит «выстраивание коммуникаций» с... пресс-службой.

«Средств не предусмотрено»

В совете Калмашского сельского поселения «Реальному времени» рассказали, что с 2015 года, когда мэрия Набережных Челнов выделила здесь участки многодетным семьям, эти земли числятся городскими:

— По этой причине в бюджете поселения не заложены, так сказать, потребности этой территории в инфраструктуре, и мы не можем там дороги благоустраивать, если бы даже захотели, это будет нецелевое использование денег. Мы ведь не вредничаем — мы просто не можем нарушать закон.

Проблема в том, подчеркнули в сельсовете, что эта фактическая часть территории Калмашского поселения юридически — городские земли, а город их селу не передает.

Это подтвердил и замруководителя исполкома Тукаевского района Динис Валиуллин.

— Данные участки были выделены для многодетных семей города Набрежные Челны, для чего весь массив земель район передал городу. В бюджете сельского поселения не предусмотрено средств для строительства там какой-либо инфраструктуры. Мы могли бы какие-то работы провести, но лишь при условии выделения финансирования по региональным программам конкретно под массив.

Прокурор и премьер разберутся?

Отчаявшись добиться помощи от местных чиновников, многодетные из Калмашей попросили о помощи прокурора Набережных Челнов Фаниса Шайхаттарова, премьер-министра Татарстана Алексея Песошина и уполномоченного по правам человека РТ Сарию Сабурскую. Обращения по их просьбе подали общественники из регионального отдела организации «Федеральный комитет по контролю, борьбе с экстремизмом, коррупцией и терроризмом РФ».

Реальное время / realnoevremya.ru

Письма к Песошину, Сабурской и в прокуратуру вместе с Маратом Фахриевым подписали владельцы четырех десятков домов, но многие участки, говорит житель поселка многодетных, остаются незастроенными, и значительная их часть уже выставлена на продажу, потому что без инфраструктуры многодетные семьи не могут осилить ни стройку, ни жизнь на отшибе от цивилизации, а на строительство дорог и сетей за свой счет денег у них нет.

А в разговоре с «Реальным временем» общественник Михаил Ильин, представляющий в республике «Федеральный комитет по контролю, борьбе с экстремизмом, коррупцией и терроризмом РФ» напомнил, что в феврале 2026 года Совет Федерации отклонил очень нужный многодетным законопроект, в котором предлагалось дополнить Земельный кодекс Российской Федерации положением о том, что предоставляемые многодетным земельные участки должны обеспечиваться подъездными путями и возможностью подключения к коммунальным сетям. Затраты на это предлагалось компенсировать из федерального бюджета. Комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам дал на него отрицательный отзыв, указав, что это потребует не предусмотренных дополнительных расходов.

Только цифры

Сведений о количестве татарстанских семей, получивших участки по программе бесплатного предоставления земель многодетным с начала ее действия — с 2011 года, в открытом доступе найти не удалось. Но в 2024 году детский омбудсмен Ирина Волынец сообщала, что с начала действия программы участки получили 47 412 семей, а в списках на получение участка оставалось более 18 тысяч семей. Данных о количестве освоенных и проданных многодетными участков в открытом доступе найти не удалось.

В ноябре 2025 года в СМИ сообщалось, что жителям Набережных Челнов с 2011 года было выделено 4,7 тыс. участков, при этом в списки на получение земли было включено 9,5 тыс. семей. скриншот соцсети

В ноябре 2025 года в СМИ сообщалось, что жителям Набережных Челнов с 2011 года было выделено 4,7 тыс. участков, при этом в списки на получение земли было включено 9,5 тыс. семей. Кроме участков в Семкеево и Калмашах многодетным из Набережных Челнов выделяли землю в Азьмушкинском и Малошильнинском сельских поселениях.

Как сообщил премьер-министр республики Алексей Песошин на XX заседании Госсовета РТ, на 1 апреля 2026 года денежную компенсацию в размере 200 тысяч рублей вместо земельного участка в Татарстане получили 277 многодетных семей. Компенсация предоставляется семьям, постоянно проживающим в Казани и Набережных Челнах, где наблюдается дефицит земельных участков, отметил он и уточнил, что право на выбор между землей и деньгами многодетные татарстанцы получили в сентябре 2025 года, когда в очереди на получение земельных участков стояло около 14 тыс. многодетных семей.

Чтобы не подрывали доверие к государственной власти

Конституционный суд РФ издал постановление, которое может принципиально изменить ситуацию с «качеством» земельных участков, выделяемых многодетным семьям.

Часто землю для них выделяли фактически по остаточному принципу — в чистом поле, а то и на болотах, без дорог и коммуникаций, ссылаясь на то, что более удобные для освоения земли находятся в частной собственности. При этом ни муниципальные, ни региональные власти не торопились раскошеливаться, чтобы обеспечить многодетных инфраструктурой.

Конституционный суд РФ издал постановление, которое может принципиально изменить ситуацию с «качеством» земельных участков, выделяемых многодетным семьям. скриншот сайта Яндекс-карты

В результате осваивать «целину» многодетным приходилось самостоятельно. Многие семьи, не имея для этого достаточных средств, продавали участки за бесценок, либо соглашались на компенсацию в 200 тыс. рублей, которая в настоящее время не может считаться достаточной для хоть сколь-нибудь значимого улучшения жилищных условий.

Конституционный Суд РФ указал, что бесплатное предоставление в собственность земельных участков для индивидуального жилищного строительства является мерой социальной поддержки многодетных, которая теряет смысл, если бремя дополнительных затрат по оснащению участков необходимой инфраструктурой возлагается на самих граждан — его обязаны нести органы публичной власти. «Иное могло бы — вследствие значительной тяжести такого рода вынужденных расходов — обесценить данную меру социальной поддержки и поставить под сомнение доверие граждан к действиям государства», — подчеркнул КС РФ.

Конституционный суд РФ указал, что при определении земельных участков для предоставления в собственность многодетным органы местного самоуправления должны исходить из обеспеченности участка объектами необходимой инфраструктуры. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Суд также указал, что при определении земельных участков для предоставления в собственность многодетным органы местного самоуправления должны исходить из обеспеченности участка объектами необходимой инфраструктуры, и что предоставление участков, находящихся в федеральной собственности, «допускается только после обеспечения участков объектами инфраструктуры в соответствии с параметрами планируемого строительства систем инженерно-технического обеспечения, предусмотренными проектами планировки территории в границах участков». А когда в силу отсутствия пригодной территории предоставление таких участков в конкретный момент невозможно, участки должны предоставляться «с обязанностью последующего создания необходимой инфраструктуры» и «лишь при наличии согласия граждан, которым такие участки передаются». При этом власти в любом случае должны обеспечить участки подъездными дорогами, позволяющими вести строительство.



Если эти условия не соблюдаются, говорится в постановлении КС РФ, «граждане оказываются фактически лишенными возможности полноценно воспользоваться законодательно гарантированной мерой социальной поддержки, что обессмысливает ее и, как следствие, подрывает принцип поддержания доверия граждан к действиям государства».