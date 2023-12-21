Прокуратура Татарстана организовала проверку по факту хлопка бытового газа в доме в Осиново

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Прокуратура Татарстана организовала проверку по факту хлопка бытового газа в двухэтажном доме в селе Осиново Зеленодольского района. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



Надзорное ведомство выяснит причины и обстоятельства случившегося, а также даст оценку соблюдению требований безопасности при эксплуатации и содержании газового оборудования. При выявлении нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.

На место происшествия выехал исполняющий обязанности прокурора Зеленодольска Антон Васютин. Туда же прибыл и глава Зеленодольского района Татарстана Михаил Афанасьев.

Хлопок бытового газа в квартире на втором этаже двухэтажного дома произошел 21 декабря в 9:19 мск. По предварительным данным, пострадали четыре человека. В квартире выбило окна и обрушилась часть стены. По информации очевидцев и соседей, в квартире находились ее жильцы. В местном Доме культуры развернули пункт временного размещения.

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Илина Хакимова