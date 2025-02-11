В трети районов Татарстана нет автобусного сообщения с Казанью

Автобус по цене двух полетов в Москву — как татарстанцы оказались отрезаны от собственной столицы

Фото: коллаж "Реального времени"

Татарстан не может обеспечить жителей доступным транспортом: более чем в трети районов отсутствует регулярное автобусное сообщение. В ряде из них отсутствие местного общественного транспорта частично компенсируют за счет межрегиональных маршрутов, а где-то и этого нет, так что поездка на такси в столицу республики обходится вдвое дороже, чем перелет из Казани в Москву и обратно. О нарушениях законодательства в части транспортного обеспечения населения и попытках муниципальных властей решить проблему — в материале «Реального времени».



«Мы от всей цивилизации отрезаны!»

Пустить рейсовый автобус до Казани не первый год просят местную администрацию и республиканский минтранс жители Дрожжаного. Их доводы в пользу организации регулярного автобусного сообщения выглядят убедительными: с появлением автобуса на дорогах убавится личного транспорта, уменьшится количество ДТП, а главное, будет обеспечена социальная составляющая — жители, работающие за пределами района, пенсионеры и инвалиды сэкономят на расходах на дорогу до работы, больниц, госучреждений.

Пустить рейсовый автобус до Казани не первый год просят местную администрацию и республиканский минтранс жители Дрожжаного. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Житель Дрожжаного Ильмир Якупов рассказал «Реальному времени», что уже давно добивается открытия регулярных автобусных рейсов по маршруту Дрожжаное — Казань. Он убежден, что ненормально жителям богатой топливом республики платить за поездку в Казань сумму, составляющую стоимость двух перелетов по маршруту Казань — Москва — Казань эконом-классом.



— Я инвалид II группы, пока был здоров, 12 лет официально работал дорожным рабочим, а сейчас вынужден тратить большую часть своей скромной пенсии даже не на лечение, а на дорогу, — говорит Якупов. — Для того чтобы съездить в РКБ и обратно, мне год назад приходилось платить таксистам по 10 тысяч рублей, а сейчас расценки возросли. Таких, как я, много, и автомобилей у нас нет. Мы хоть и не в тайге живем, а от цивилизации отрезаны! Это межмуниципальные перевозки, у района нет возможности их финансировать, обеспечить их обязан Минтранс РТ, однако мы оттуда получаем только отписки.

Судебный иск для ускорения движения

— Министерством были организованы межмуниципальные маршруты регулярных перевозок №516 «Казань — Дрожжаное» и №569 «Дрожжаное — Казань», — ответил на претензии заявителя представитель Минтранса РТ. — Обслуживающим перевозчиком по итогам открытого конкурса являлось ООО «Восток-Транс-Строй». Перевозчик в установленном порядке от осуществления регулярных перевозок по данным маршрутам отказался. Министерством трижды были объявлены открытые конкурсы на право получения свидетельств об осуществлении перевозок по межмуниципальным маршрутам… Заявок на данные конкурсы подано не было.

Отсутствие регулярного автобусного сообщения является нарушением российского законодательства. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В связи с отсутствием автобусов, что является нарушением требований Федерального закона «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом…», Якупов направил обращение в прокуратуру Дрожжановского района и получил ответ:

— До поступления вашего обращения прокуратурой района 20 января 2025 года в Советский районный суд Казани подано исковое заявление к Министерству транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан о признании незаконным бездействия и обязании организовать межмуниципальный маршрут между селом Старое Дрожжаное и городом Казанью. В настоящее время оснований для принятия иных мер прокурорского реагирования не имеется.

Результат есть, но довольных мало

Есть надежда, что судебным путем удастся добиться результата. Во всяком случае, по информации Прокуратуры РТ, после вмешательства надзорного органа были запущены регулярные автобусные рейсы из Куюков в Пестрецы.

По информации Прокуратуры РТ, после вмешательства надзорного органа были запущены регулярные автобусные рейсы из Куюков в Пестрецы. Максим Платонов / realnoevremya.ru

— Установлено, что органом местного самоуправления не был утвержден муниципальный маршрут для регулярных перевозок между поселениями Пестрецы — Гильдеево — Богородское — Куюки, — сообщает прокуратура. — Муниципальный контракт не заключен, его заключение не планировалось, меры в данном направлении муниципалитетом не принимались. По результатам проверки прокуратура Пестречинского района внесла в адрес руководителя Исполнительного комитета Пестречинского муниципального района представление и потребовала устранить нарушения, однако акт прокурорского реагирования исполнен не был. В связи с этим прокуратура района обратилась в суд с исковым заявлением с требованием признать незаконным бездействие Исполнительного комитета Пестречинского муниципального района Республики Татарстан и обязать его обеспечить муниципальный маршрут для осуществления регулярных перевозок между поселениями Пестрецы — Гильдеево — Богородское — Куюки. Решением суда административное исковое заявление прокурора района удовлетворено в полном объеме.

Правда, таким результатом жители района все равно остались недовольны. Активисты из Куюков сообщили «Реальному времени», что ездит этот автобус всего два раза в день, причем отправляется в крайне неудобное время — в 8.00 и в 14.00, и воспользоваться им могут не многие.

3 февраля 2025 года из Казани до Куюков запустили маршрут 90А, но жители деревни недовольны. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— А 3 февраля из Казани до Куюков запустили маршрут 90А, причем сделали это за счет имеющихся «резервов», — дополнила информацию об автобусном сообщении читательница «Реального времени» Марина Х. (имя по просьбе читательницы изменено). — Это тот же 90-й автобус, который ходит от площади Тукая до Куюков — по сути маршрут одного из пяти или шести этих автобусов продлили до Богородского. В итоге получилось, что организаторы этого маршрута настроили жителей Куюков против жителей Богородского, потому что ждать автобуса они стали дольше и приходить он стал уже наполненным.

«На маршруте 10 лет нет автобусов»

Выступления активиста Ильмира Якупова в соцсети спровоцировали вал комментариев, свидетельствующих, что в других районах республики проблема автобусных перевозок стоит не менее остро, чем в Дрожжановском.

— На маршруте Елабуга — Казань 10 лет нет автобусов, люди ездят на такси втридорога или попутками, — написала, например, Галина Зыкова. — В Елабуге 80 тысяч населения, а автобусов нет!

«Реальное время» изучило расписание автобусных маршрутов, связывающих райцентры республики с Казанью, и выяснило, что прямые межмуниципальные рейсы отсутствуют в 14 из 43 районов Татарстана. Прямого автобусного сообщения с Казанью нет в Агрызском, Аксубаевском, Алексеевском, Атнинском, Балтасинском, Верхнеуслонском, Дрожжановском, Кайбицком, Кукморском, Менделеевском, Мензелинском, Муслюмовском, Сармановском и Ютазинском районах.

Прямые межмуниципальные рейсы отсутствуют в 14 из 43 районов Татарстана. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Частично это компенсируется наличием межрегиональных автобусных маршрутов — татарстанцев возят в столицу республики башкирские, марийские, чувашские, кировские перевозчики. И если кто-то из них по какой-либо причине рейс отменяет — до Казани уже не добраться.

Далеко не везде есть и внутримуниципальное автобусное сообщение. Нурия Х., жительница Алексеевского района, где не организованы ни межмуниципальные, ни «внутренние» автобусные перевозки, рассказала, что ее и ее односельчан спасает близость к трассе — из деревни или села можно дойти до трассы, где идут транзитные автобусы. Ну а не повезет — приходится платить частникам и рисковать, садясь в автомобиль незнакомого человека. Исключением, судя по информации в расписаниях автостанций и автовокзалов, являются Лениногорский, Мамадышский, Пестречинский, Спасский районы, где организованы рейсы из райцентров в некоторые местные населенные пункты.

Однако этого также недостаточно — например, в Верхнеуслонском районе организованы рейсы от райцентра до Иннополиса и далее до Казани, а вот в Нижнем Услоне и Ключищах связь со столицей имеется только летом, когда открывается навигация. Об этом сообщила активистка Гюзель Камалова, которая создала петицию об организации круглогодичного движения автобусов из Верхнего Услона до Нижнего и Ключищ. Она пояснила, что там живут около 1000 человек, среди которых много пенсионеров и семей с детьми, не имеющих личных авто:

— Верхний Услон жизненно необходим жителям этих сел! Там больница, аптека, почта, «Озон», банки, БТИ, службы по газу, по воде, по электричеству, ветеринарка, полиция, прокуратура и другие госучреждения, там паром через Волгу в Казань, там остановка автобуса в Казань.

Эта ситуация характерна для всех населенных пунктов республики.

Ждите ответа

Собирая информацию о наличии автобусного сообщения между населенными пунктами Татарстана, «Реальное время» столкнулось с удивительным фактом: на сайте республиканского минтранса висят автобусные расписания, которые давным-давно недействительны — на 2008–2012 и 2014–2019 гг. С тех пор некоторые указанные в них предприятия-перевозчики приказали долго жить, как и сами маршруты, а актуальные сведения отсутствуют.

Издание обратилось в Министерство транспорта и дорожного хозяйства РТ с запросом об актуальной информации о всех реально действующих межмуниципальных и пригородных автобусных маршрутах. Также запросили официальные сведения о том, какие райцентры в республике в настоящее время не имеют автобусного сообщения с Казанью, попросили уточнить, по каким причинам оно отсутствует и какие действия предприняты для его организации.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Реальное время» также задало вопрос о причинах, по которым в населенных пунктах республики, через которые проходят межмуниципальные и пригородные маршруты, отсутствует расписание движения этих автобусов и не предусмотрены остановки, кроме остановок по требованию пассажиров. Этот вопрос возник не случайно: как пояснили изданию в справочных автовокзалов, практики, существовавшей в советское время, когда в каждой деревне на пути автобуса можно было дождаться его в назначенное время и доехать до нужного пункта, теперь нет. А это уже проблема социальная.

По получении ответ Минтранса РТ будет опубликован.

«Если возить за свой счет — скоро не повезет никто и никуда»

Экспертом в вопросе организации автобусного сообщения выступил директор зарегистрированного в Иннополисе ООО «Иннополис экспресс» Артур Мадышин, который в конце 2021 года стал инициатором отмены межмуниципальных маршрутов Казань-Куралово и Казань — Верхний Услон. Тогда вместо прямого маршрута из Верхнего Услона до Казани пассажиров стали возить в Иннополис, откуда ходят автобусы в Казань.

— Я понимаю, что, возможно, мой комментарий кому-то из пассажиров не совсем понравится, но давайте исходить из экономических реалий, — сказал Мадышин. — У нас вся статистика, данные о том, сколько человек ездит на автобусах из малых населенных пунктов, где живут 1-2 тысячи человек, — это от 1 до 4 человек ежедневно. А затраты на их доставку до Казани — 6-7 тысяч рублей. И получается, что либо стоимость билета должна быть такой же, как стоимость проезда на такси, либо перевозчик должен возить их за свой счет — и в скором времени он разорится и не повезет никого и никуда.

Предприниматель сообщил, что в курсе проблемы, которую поднимают жители Нижнего Услона и Ключищ, но решать ее не готов, потому что даже рейс до Верхнего Услона в его нынешнем виде сейчас для предприятия убыточен — при том, что там проживает не тысяча, а порядка 5-6 тысяч человек. Он добавил, что компания «взяла на себя социальное обязательство», но этот маршрут сгенерировал в декабре 2024 года порядка 123 тысяч рублей убытка. Чтобы хотя бы выходить в ноль, пояснил перевозчик, надо устанавливать цену билета в 500-600 рублей, а за такие деньги многие не поедут, пассажиров станет меньше и дело зайдет в экономический тупик.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Эксперт подчеркнул, что теоретически могло бы помочь субсидирование таких маршрутов, но практически это неосуществимо, поскольку федеральное законодательство допускает субсидирование только внутримуниципальных маршрутов.

— Если бы это было экономически выгодно, у нас бы каждое село, каждый населенный пункт был связан транспортным сообщением, — подытожил Артур Мадышин.

Выходов из сложившейся ситуации, по его мнению, может быть четыре:

бесперспективный и непопулярный — состоит в повышении цен на перевозки до уровня окупаемости;

наиболее приемлемый — связать с мелкими населенными пунктами имеющие транспортную связь с Казанью райцентры с помощью коротких субсидируемых внутримуниципальных маршрутов;

также приемлемый — изменить законодательство и добиться федерального субсидирования всех таких социально важных автобусных маршрутов;

очень сложно реализуемый — переложить эту социальную нагрузку на крепкие транспортные предприятия, которые могут восполнить убытки от общественного транспорта за счет других направлений деятельности.