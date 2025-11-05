Жители села в Татарстане требуют снять руководство Дома культуры за закрытые детские кружки

Сельский клуб простаивает без секций, а за работу отчитывается участием сотрудников в массовых мероприятиях на выезде

Фото: Реальное время

В Пестречинском районе Татарстана разгорается «культурный» скандал: жители одного из ближайших к Казани сельских поселений обратились в республиканское Министерство культуры с требованием заменить директора местного Дома культуры в связи с плохой организацией работы. В Минкульте РТ, как сообщила «Реальному времени» глава ведомства Ирада Аюпова, создана комиссия, которая разбирается в ситуации. В целом в республике, несмотря на успешную реализацию федерального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» и национального проекта «Культура», уменьшается количество культурно-досуговых учреждений. Подробнее о том, как кружки в сельском клубе стали недоступны детям из-за графика работы учреждения, почему закрываются сельские клубы и за счет чего обеспечивается бурный рост количества «охваченных» культурно-досуговой деятельностью татарстанцев, — в нашем материале.

Интересное айкидо и мероприятия, которых не заметили

Жители села Богородского требуют снять с должности директора местного культурно-досугового центра Сергея Салеева, который сменил на этом посту свою супругу, ныне художественного руководителя ДК Татьяну Салееву. В местном чате в мессенджере недовольные пишут, что руководство Дома культуры стало «поднимать арендную плату руководителям кружков и делать почасовую аренду» для руководителей платных кружков. Обстановка окончательно накалилась к началу учебного года, когда родители детей, которые до мая 2025 года занимались в платных кружках, обнаружили, что договоры на новый срок с их преподавателями не подписаны. Возмутились они и тем, что введенный новым руководством режим работы учреждения практически исключил возможность посещения его детьми, которые учатся в школе во вторую смену.

— У нас ушли педагоги, которых дети любили и к кому ходило много детей, — рассказала «Реальному времени» на анонимных началах одна из родительниц. — Закрыли все платные кружки, кроме секции айкидо. С августа мы спрашивали директора клуба, когда заключат договоры с преподавателями, в итоге так и не дождались.

15 октября в Доме культуры прошла встреча представителей исполкома Пестречинского района и республиканского Минкульта с родителями детей, так и не дождавшихся открытия кружков. скриншот видео в мессенджере

15 октября в Доме культуры прошла встреча представителей исполкома Пестречинского района и республиканского Минкульта с родителями детей, так и не дождавшихся открытия кружков. Из видеозаписи, которую жители Богородского предоставили «Реальному времени», следует, что единственная договоренность, которая была достигнута, — о периодической работе Дома культуры в утренние часы. И то сельчане остались недовольны: в силу того, что у работников культуры по закону 36-часовая 6-дневная неделя, им объявили, что открывать ДК будут ежедневно, кроме выходного, на 6 часов в день.

— Так у школьных учителей тоже 6-часовой рабочий день, но школа открыта с утра до вечера, в две смены, — остались в недоумении граждане.

На вопрос о причинах, по которым в самом клубе культурно-досуговые мероприятия как для детей, так и для взрослых проводятся редко, аргументированного ответа так и не прозвучало. Как и на вопрос, откуда у прокуратуры, куда пожаловались жители, взялись сведения о том, что за 2024 год под руководством директора и худрука Дома культуры было проведено 288 мероприятий, почти половина из которых — для детей до 14 лет, и посетили эти мероприятия почти 64 тыс. человек. Когда возмущенные граждане стали спрашивать руководство клуба и их начальников, как вообще в маленьком актовом зале клуба единовременно могли поместиться условные 220 зрителей, выяснилось, что в зачет пошли все массовые мероприятия в районе, в проведении которых принимали участие супруги Салеевы, и все зрители, которые эти массовые мероприятия посещали.

В зачет пошли все массовые мероприятия в районе и все зрители, которые эти массовые мероприятия посещали. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Не получили участники «родительского собрания» и ответа на вопрос, сформулированный от их лица одной из родительниц:

— Почему директор ДК проводит здесь занятия айкидо на платной основе? В Уставе [Дома культуры] также есть информация о том, что не могут занимать должности два человека из одной семьи. У нас муж и жена занимают высокие должности — каким образом? И один при этом преподает платно в свое рабочее время?

«Мы кружки возродили»

В отсутствие в открытом доступе электронной почты, контактных рабочих и личных телефонов директора и художественного руководителя Богородского Дома культуры «Реальное время» не смогло получить их комментарий в связи с конфликтом в Богородском, но готово опубликовать его по получении.

— В следующий же понедельник после той встречи с родителями на информационном стенде Дома культуры было вывешено объявление, что ДК работает с 10.00 до 20.00, — рассказала «Реальному времени» участвовавшая в «родительском собрании» заместитель руководителя Пестречинского исполкома Марина Харитонова. — В клубе дежурят работники из числа сотрудников администрации. Согласно этому новому расписанию работы клуба были утверждены расписания работы бюджетных и внебюджетных кружков. Договоры с руководителями внебюджетных кружков заключены, но только частично, некоторых преподавателей пока нет.

Харитонова говорит, что после этого собрания она дважды выезжала в Богородское, встречалась с двумя новыми «внебюджетными» педагогами. И добавила, что сейчас в штате клуба четыре сотрудника, из которых двое — педагоги, но, «если будет спрос на те или иные занятия, исполком готов выделить дополнительные штатные единицы.

«ДК пустой, кроме оператора котельной, никого, на доске объявлений на улице плана мероприятий на ноябрь нет, а графики работы клуба, вывешенные в двух местах, разные». скриншот фото в мессенджере

Она подчеркнула, что супруги Салеевы, которые, по мнению родителей, в нарушение Устава учреждения оба работают в ДК один под началом другого и совмещают руководящие должности с коммерческой деятельностью, на хорошем счету в районе. И перечислила их заслуги: с 2022 года руководят ансамблем казачьей песни «Околица» и детским вокальным ансамблем «Отрадушка», лично участвуют во всех районных культурных мероприятиях, являются активными участниками волонтерского движения, дают благотворительные концерты в домах престарелых и Казанском военном госпитале, проводят концерты в поддержку участников СВО, а в Богородском Доме культуры «ведут профессиональную педагогическую деятельность по классу вокала и спортивному направлению «Айкидо».

Также замруководителя исполкома пояснила, что в «зачет» работникам Дома культуры идут не только мероприятия в его стенах, но и уличные, включая, например, открытие сельсовета, проведение Масленицы, выезды в другие населенные пункты или на общие районные праздники и концерты, и общее количество посетивших эти большие мероприятия идет в отчет Дома культуры. Отдельной статистики, по которой можно судить о том, сколько человек, как часто посещают сам Дом культуры и насколько эффективно он используется, не ведется.

— У нас есть деревня Куюки, ЖК «Царево», там домов культуры нет, и поэтому нагрузка ложится на имеющиеся в других населенных пунктах дома культуры, — добавила Марина Харитонова. — Лет 10 назад прошла оптимизация, кружки в клубах закрывались, но сейчас мы их возродили. Приоритетная наша задача — охватить кружковой работой как можно больше детей, особенно состоящих на профилактическом учете, в ПДН.

В день, когда сдавался этот текст, родители из Богородского сообщили «Реальному времени»:

— Сегодня заглянули в ДК — пустой, кроме оператора котельной, никого, на доске объявлений на улице плана мероприятий на ноябрь нет, а графики работы клуба, вывешенные в двух местах, разные.

«Принято решение о проведении повторной проверки»

— По факту ранее поступившего обращения о непроведении ранее анонсированного в социальной сети «ВКонтакте» мероприятия представителями Министерства культуры был организован выезд 23 июля 2025 года, — сообщили «Реальному времени» в ведомстве в ответ на запрос о конфликтной ситуации в Богородском ДК. — На момент выезда все сотрудники находились на рабочих местах и выполняли свои должностные обязанности. Проверкой было установлено, что мероприятие перенесено на другой день, о чем был размещен пост под афишей. По факту обращения гражданина от 28 октября 2025 года и в связи с серьезными противоречиями между официальной отчетностью и информацией, полученной от граждан, принято решение о проведении повторной выездной проверки.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Кроме того, по данным министерства, в многофункциональном центре, как официально именуется Дом культуры в Богородском, в 25 клубных формированиях участвуют 540 человек, а за 9 месяцев 2025 года было проведено 245 мероприятий с общим охватом 74 129 человек.

«Долларовая» романтика боевого искусства

Жительница Богородского рассказала «Реальному времени», что от имени группы родителей обращалась в прокуратуру с жалобами на организацию работы Дома культуры, в частности, на то, что в нем проводится очень мало культурно-досуговых мероприятий для местного населения, а также на нарушения, которые допускаются его руководством. В частности, на тот факт, что директор, ведущий в клубе секцию айкидо, плату за проведение экзаменов устанавливает в иностранной валюте — долларах США.

По информации Пестречинской районной прокуратуры, «оплата производилась за пояса, а не за экзамены и, по утверждениям директора, носила исключительно добровольный характер». скриншот мессенджера

А в трехстраничном тексте ответа, подписанного прокурором района Никитой Ананьевым, они обнаружили множество цитат из нормативных актов, определение понятия «дом культуры», описание его назначения, практически оду боевому искусству айкидо и… утверждение, из которого у неискушенного в хитросплетениях законодательства гражданина может сложиться впечатление, что устанавливать на территории Российской Федерации плату за товары в валюте другого государства — совершенно обыденное дело:

— Айкидо — боевое искусство, заключающееся в перенаправлении энергии атакующего на него самого. Это самый неагрессивный вид боевых искусств, который, тем не менее, считается весьма эффективным. Главный принцип айкидо заключается в отсутствии приемов нападения. Мастер айкидо всегда только защищается — но как! Он всего лишь «принимает» направленный на него удар — и продолжает, так сказать, логику его движения. В результате противник-агрессор теряет равновесие, потому что удар рассчитан на сопротивление. Не получив твердой опоры в качестве цели, движение агрессора теряет свое качество силы и в конечном итоге оборачивается против своего источника, дезориентируя его <…> Согласно Вашему обращению, оплата производилась за пояса, а не за экзамены и, по утверждениям директора, носила исключительно добровольный характер. Кроме этого, в Российской Федерации не установлен запрет по обороту иностранной валюты.

В ответе прокурора района Никиты Ананьева родители детей обнаружили множество цитат из нормативных актов, определение понятия «дом культуры», описание его назначения и оду боевому искусству айкидо... Реальное время / realnoevremya.ru

«Реальное время» обратилось в прокуратуру Республики Татарстан с запросом, как, с точки зрения закона, утверждение прокурора насчет валюты согласуется с опубликованными еще в 2018 году разъяснениями Роспотребнадзора «О возможности определения цены товаров (работ, услуг) в иностранной валюте», с учетом оговорки надзорного органа, что «данное императивное требование не исключает возможности определения цены договора в рублях в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 317 ГК РФ», где речь идет о денежных обязательствах, которые в гражданском праве трактуются как обязательства, в силу которых одна сторона (должник) обязана передать другой стороне (кредитору) определенную денежную сумму в качестве средства платежа в целях погашения денежного долга. По получении ответ будет опубликован.

«В связи с оптимизацией»

В информационно-аналитическом отчете о деятельности учреждений культуры муниципальных образований Республики Татарстан за 2024 год приводятся цифры, свидетельствующие о неуклонном росте количества культурно-массовых мероприятий, которые организуются культурно-досуговыми учреждениями, а попросту — домами культуры и сельскими клубами республики. К примеру, если в 2023 году было проведено 370,4 тыс. таких мероприятий, то в 2024-м — уже 381,5 тыс. В среднем в 2024 году на одно клубное учреждение приходилось 203 культурно-массовых мероприятия (в 2023 году — 196).

Реальное время / realnoevremya.ru

При этом растет доля мероприятий, которые проводятся на платной основе. Если в 2020 году их было проведено 16,9 тыс., то в 2024-м — в два с лишним раза больше — 36,3 тыс. Число посетителей таких массовых мероприятий тоже заметно выросло: с 13 млн в 2020 году до 37,4 млн в 2024-м, в том числе на платной основе — с 0,8 млн в 2020 году до 2,3 миллиона.

Реальное время / realnoevremya.ru

А вот количество различных клубных формирований с годами практически не меняется.

Минкульт опубликовал в отчете данные только последних трех лет: в 2022 и 2023 гг. при клубах республики было 15,8 тыс. кружков, секций и творческих коллективов (из них 6,1 тыс. — детские), в 2024-м — 15,9 тыс. (из них 6,1 тыс. — детские). Количество клубных формирований на селе даже уменьшилось с 13,6 в 2020 году до 13,5 тыс. в 2024-м. Правда, количество участников клубных формирований подросло с 209,6 тыс. человек в 2020 году до 212,7 тыс. в 2024-м, но на селе оно осталось практически прежним — около 16 тыс. человек.

Реальное время / realnoevremya.ru

Явный перекос в сторону роста массовости мероприятий, организуемых республиканскими клубно-досуговыми учреждениями, связан с их количеством и «качеством». В отчете приводятся цифры, свидетельствующие о постепенном и планомерном снижении количества ДК и клубов за последние 6 лет. Параллельно уменьшается количество зданий учреждений культуры. Особенно оба этих процесса заметны в селе. При этом доля аварийных и требующих ремонта зданий снижается.

Реальное время / realnoevremya.ru

Объяснение дает в своем отчете сам Минкульт: «Здания были закрыты в связи с непригодностью для эксплуатации, а также с целью оптимизации расходов бюджетных средств. Уменьшилось с годами и количество арендованных под клубы и ДК зданий с 71 в 2019 году до 55 в 2024-м, причем из них на селе — с 69 до 53.

«Главное — чтобы рядом с домом работал клуб»

Раис Татарстана в последние годы неоднократно поднимал вопрос об эффективности использования учреждений культуры и указывал на то, что сельские клубы и ДК в республике используются неэффективно. В 2023 году на отчетной коллегии Минкульта он отметил, что востребованность учреждений культуры на селе продолжает расти, и подчеркнул:

— Важно развивать территории, используя их культурный потенциал, при непосредственном участии общественных организаций и самих жителей.

Раис Татарстана в последние годы неоднократно поднимал вопрос об эффективности использования учреждений культуры и указывал на то, что сельские клубы и ДК в республике используются неэффективно. взято с сайта tatarstan.ru

Жительница Богородского Эльмира Махмутова говорит, что «родительское собрание» в Богородском и обращения его жителей в исполком и надзорные органы как раз и вызваны желанием конструктивно участвовать в развитии села, обеспечить эффективное использование сельского клуба:

— Массовые праздники и концерты на разных площадках не отменяют необходимости обеспечить каждому жителю села, каждому ребенку возможность заниматься в кружке, секции, творческом коллективе при клубе и дать каждому из них возможность найти в шаговой доступности от дома занятие по душе. Легко отчитываться о работе клуба тысячами зрителей на районном празднике! Но в ситуации, когда выбраться из села с детьми — отдельный квест, когда транспортная связь с райцентром обеспечивается только личным автомобилем или такси и, соответственно, исключительно материальными возможностями родителей, самое главное — чтобы рядом с домом работал клуб, чтобы он принимал детей в удобное время и предоставлял им выбор кружков и секций по душе. Мы будем и дальше добиваться этого!