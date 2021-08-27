Строить на костях предков: непростая судьба некрополей в Татарстане

Фрагменты человеческих скелетов посетители глэмпинга в Камском Устье будут находить на пляже еще долго

Фото: Прокуратура РТ

Шокирующая находка — человеческие кости на пляже рядом с татарстанским гостиничным комплексом «Камский трофей», как выяснилось, не такая уж и необычная. Как выяснило «Реальное время», на территории республики и ее столицы достаточно старых некрополей, которые никак не защищены ни от разграбления, ни от естественного разрушения, ни от застройки. В нашем материале — о бизнесе, которому близость кладбища не помеха, забытых исторических захоронениях и своеобразном подходе ответственных лиц к охране культурного наследия некрополей.

Кладбище, которого «нет»



— Останки, которые были изъяты на берегу, переданы в Следственный комитет, направлены на экспертизу, — рассказал «Реальному времени» заместитель прокурора Камско-Устьинского района республики Ильнар Каюмов. — Все, что можно было собрать, — собрали. Это один человеческий череп и еще 10—17 фрагментов скелета. Часть из них была обнаружена на муниципальной территории, часть — на месте строительства. На пляже они оказались в результате обрушения склона.

Зампрокурора подчеркнул, что «никаких официальных данных о существовании на этой территории кладбища не имеется», как нет и внешних кладбищенских атрибутов — надгробий или чего-то подобного. В архивных документах упоминаний о кладбище нет. Однако по внешнему виду осыпающегося холма «видно, что там имеются захоронения», и это подтверждает бытующие среди местного населения легенды о существовании в этом месте старинного некрополя.

Отсутствие официальных данных ставит сотрудников надзорного органа в непростое положение: надо решать, как теперь поступить с этой территорией.

— Если кладбище существует, пусть даже давно не эксплуатируется, то в его границах нельзя осуществлять никакое строительство, — пояснил Ильнар Каюмов. — Там можно только сажать деревья. А в данном случае проблема в том, что никто не может ничего сказать о границах захоронений.

Туристы пойдут в обход

Между тем собственница гостиничного комплекса «Камский трофей» Людмила Закамская решительно отрицает, что разрушающееся кладбище имеет отношение к территории комплекса. Она заявила «Реальному времени, что человеческие останки были обнаружены на муниципальной земле, а не там, где сейчас строится глэмпинг «Камского трофея», — гламурный кемпинг для отдыха в новомодном формате.

Закамская сообщила «Реальному времени», что приобрела земельный участок под глэмпинг в 2018 году на торгах, и реализовало его Минземимущества уже с готовым назначением — «для размещения гостиниц».

— Если бы здесь раньше существовало кладбище, землю не выставили бы на торги, — убеждена она и не сомневается, что близость некрополя и разбросанные по соседству кости не оттолкнут туристов, — Для них мы предлагаем другие маршруты.

«Инновация», родственница «Триумфа»

Судя по тому, что комментарий такого содержания Людмила Закамская дает всем журналистам, которые к ней обращаются, хозяйка «Камского трофея» твердо намерена продолжать развитие бизнеса, невзирая ни на что. Бизнес этот, как следует из информации, имеющейся в «СПАРК-Интерфакс», весьма успешен.

ООО «Инновация», зарегистрированное по тому же адресу, что и гостиничный комплекс «Камский трофей» — на улице Большая Волга, 4, было зарегистрировано Людмилой Закамской в 2020 году и завершило этот год с выручкой от продажи почти в 81 млн рублей и чистой прибылью в 8,2 млн.

Кроме того, Людмила Закамская является руководителем и бенефициаром другой успешной фирмы — казанского ООО «Триумф», действующего с 2015 года и специализирующегося на ресторанной деятельности. Выручка этой компании по итогам 2020 года чуть-чуть не дотянула до 32 млн рублей, чистая прибыль составила почти 1,2 млн.

Людмила Закамская решительно отрицает, что разрушающееся кладбище имеет отношение к территории комплекса. Фото: Прокуратура РТ

Любопытная подробность — по госконтракту с исполкомом Камско-Устьинского района ООО «Триумф» в июне 2018 года оказали исполкому «комплекс услуг по организации и проведению мероприятия» в помещении ресторана «Трофей», расположенного в Казани на улице 2-я Юго-Западная. Услуги обошлись бюджету района в 143 тыс. рублей — сведения о контракте имеются на сайте госзакупок.

А «мероприятие» проходило в здании, по поводу которого Казгорисполком давно судится с Людмилой Закамской и Андреем Закамским. Они, по версии исполкома, вместо реконструкции этого здания в соответствии с разрешительными документами, осуществили самовольную постройку — превратили трехэтажное здание выставочного зала с помещениями народного университета искусств с эксплуатируемой кровлей в четырехэтажное. Арбитражный суд РТ признал реконструированное здание незаконной постройкой и обязал Закамских привести его в первоначальный вид, однако кассационная инстанция — Арбитражный суд Поволжского округа — недавно это решение отменила, и дело было направлено на новое рассмотрение.

Надежда — на берегоукрепление и местное ТОС

— Да, берег осыпается и обнажает кости, но у нас давно готов проект берегоукрепления, — сообщил «Реальному времени» глава Камско-Устьинского муниципального района Наиль Вазыхов. — Первый его этап мы уже реализовали — вниз по Волге, начиная от пристани, и там сейчас обустраиваем набережную, мы вошли в программу, которую курирует помощник президента Наталья Фишман-Бекмамбетоа. А второй этап берегоукрепления как раз и должен остановить обрушение захоронений. Надеемся войти в федеральную программу уже в этом году.

Укрепление берега с захоронениями, по прикидкам районных властей, с учетом роста стоимости металла сейчас может обойтись в 250 млн рублей (изначально по проекту ориентировочная стоимость составляла 200 млн.). А до того, как планы по укреплению обрыва осуществятся, руководство района приняло решение собирать выпадающие из обрыва останки и захоронить их на территории парка, который здесь создается по инициативе местного ТОС (Территориального общественного управления) «Южная околица». Именно так старожилы именуют эту часть Камского Устья.

— Сейчас ТОС оформляет перевод земельного участка в соответствующую категорию, — ответил Наиль Вазыхов на вопрос «Реального времени», не случится ли так, что в перспективе береговой участок с захоронениями, как и соседний, перейдет в частные руки. — Так что его застройка и продажа исключены. А назвать парк решено именем скончавшегося недавно создателя ТОС «Южная околица» Юрия Ильина. Что же касается негатива, который появился в СМИ… Ну про то, что там, где кости находят, жарят шашлыки и веселятся, то несправедливо это. На самом деле ТОС хорошее дело сделало — обустроило место для организованного отдыха. Шашлыки-то и так жарят. И оставляют кучи мусора. И здесь бы жарили и все захламляли, а теперь все прибрано и цивилизованно.

Укрепление берега с захоронениями, по прикидкам районных властей, с учетом роста стоимости металла, сейчас может обойтись в 250 млн рублей. Фото: Прокуратура РТ

А еще глава района заметил, что собирать кости предков, чтобы достойно их перезахоронить — дело трудное и даже опасное:

— Это же все на высоте! Видишь, что кости торчат, а как их собрать, пока не упали? Снизу манипулятор не подъедет, сверху спускаться — человек рискует разбиться. Но мы делаем, что можем. Хотя полностью порядок навести можно будет только после укрепления берега.

История с «осыпающимся» старым кладбищем в Камском Устье — вовсе не единичный случай равнодушного отношения к «отеческим гробам». Фото: Прокуратура РТ

Штраф за спасение памятника

История с «осыпающимся» старым кладбищем в Камском Устье — вовсе не единичный случай равнодушного отношения к «отеческим гробам» со стороны как потомков, так и властей, в том числе чиновников, которые по должности должны содействовать сохранению культурного наследия, частью которого и являются, собственно, старые кладбища. Это, скорее, типичная история.

В том же Камско-Устьинском районе в январе 2019 года по инициативе местных краеведов и чиновников был спасен от разрушения уникальный артефакт — надгробный памятник «армянской принцессы», датированный XIV веком. Его перевезли с кладбища, расположенного также на осыпающемся склоне берега в районе села Кирельское, в Затон, на Ремонтную базу флота имени Куйбышева, а затем в Сюкеево — в мемориал, построенный в память о погибших при крушении «Булгарии». Причем в числе инициаторов спасения исторического надгробия, которое изначально было установлено на горе Соколка (в Киреево оно стало по сути кенотафом, так как умершая в 1318 году по дороге в Москву дочь армянского посла Турган-Мелик была похоронена именно на горе), были не только краеведы, но и тогдашние глава района Павел Лоханов и председатель районной Палаты земельных и имущественных отношений Сергей Головин, и нынешний глава Наиль Вазыхов.

— Сейчас берег сильно осыпался по сравнению с 2019 годом, и если бы памятник там оставался, он уже наверняка упал бы в Волгу, — говорит Сергей Головин. — Но мы не смогли добиться, чтобы этот камень установили на простой бетонный фундамент, поставили рядом пюпитр, разместили на нем информацию об этом экспонате — на это у района нет денег.

В том же Камско-Устьинском районе был спасен от разрушения уникальный артефакт — надгробный памятник «армянской принцессы», датированный XIV веком. Фото: tatar-inform.ru

— А вы обращались в Комитет РТ по охране объектов культурного наследия? — поинтересовалась корреспондент «Реального времени»

— Да, и они попытались нас привлечь к ответственности за то, что мы незаконно переместили камень…

По словам Головина, на кладбище в Кирельском остались и другие надгробия, а значит, и могилы, судьбой которых никто не занимается. Между тем тревогу о том, что могилы предков зарастают бурьяном, а их останки скоро окажутся разбросанными по берегу Куйбышевского водохранилища, журналисты били еще в 2012 году — об этом даже телерепортаж на центральном телеканале вышел. Тогдашний замглавы района Рустам Гильмутдинов так тогда описал заботу об умерших:

— Раз в год мы собираем кости и перезахораниваем их.



Футбол на Кизическом и вандализм на мазарках

Не лучше обстоят дела и в Казани. Например, в парке у ДК химиков («Сосновая роща»), который был разбит в прошлом веке в прямом смысле на костях, — на некрополе Кизического монастыря (остатки кладбища сравняли с землей к визиту Хрущева в 1964-м), разбили спортивные площадки (футбольное поле, по данным казанского краеведа Георгия Мюллера, находится аккурат на месте часовни, построенной в честь защитившей Казань от чумы чудотворной иконы Смоленской Божией Матери). А вот могилы похороненных здесь знаменитых казанцев так и не восстановили — а ведь на этом кладбище нашли последний приют люди, «делавшие» российскую историю и литературу: участник Первой русской антарктической экспедиции, ректор Казанского университета астроном Иван Симонов, дед Льва Толстого, один из основоположников русского романтизма поэт Гавриил Каменев… Как сообщил автору этого материала в декабре 2014 года, когда проходила реконструкция парка, настоятель Кизического монастыря отец Пимен, обнаруженные на территории парка останки были переданы монастырю строителями по акту — скопом — для последующего захоронения.

Разрушается и древнее кладбище Бишбалта в Адмиралтейской слободе. Фото: Лина Саримова

Разрушается и древнее кладбище Бишбалта в Адмиралтейской слободе — знаменитые мазарки. «Это страшно — то, что я там сейчас увидела, страшно и мертвым, и живым... Разбитые и поруганные надгробия, на которых делают шашлыки, надгробия, выломанные и приготовленные кому-то под коттедж...», — писала жительница Казани на одном из интернет-форумов в 2013 году. Это одно из самых древних сохранившихся в Казани мусульманских кладбищ, на нем, как рассказывал автору этого материала имам Апанаевской мечети Наиль-хазрат Гарипов, сохранилось датированное 1915 годом надгробие одного из татарских шейхов (а могила шейха утрачена — камень перетащили вандалы).

— Кладбище не имело статуса объекта археологического наследия, — ответили на запрос «Реального времени» в республиканском Комитете РТ по охране объектов культурного наследия. — В целях сохранения объекта, имеющего культово-религиозную и археологическую ценность он был поставлен на охрану как отдельный объект с режимами, не допускающими строительство непосредственно на территории кладбища.

А по поводу двух нашумевших в столице Татарстана скандалов с обвинениями в «строительстве на костях» — на имевшихся, по слухам, захоронениях в саду Казанского военного госпиталя, где должен быть построен элитный жилкомплекс, и на территории зоопарка «Река Замбези» — в Ямках, где в 1918 году проходили массовые расстрелы, в Комитете РТ по охране ОКН успокоили:

— Сведений, подтверждающих наличие на данных участках древних захоронений, нет. У госпиталя вне зависимости предусмотрено проведение археологических исследований, так как данный участок является территорией культурного слоя города Казани.

На территории зоопарка «Река Замбези» — в Ямках в 1918 году проходили массовые расстрелы. Фото: Илья Репин

«После исследований возможно жилищное строительство»

В Казгорисполкоме на запрос «Реального времени» о строительстве на территории и вблизи городских некрополей и захоронений ответили:

— Строительство вблизи кладбищ регулируется СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» и постановлением Правительства Российской Федерации от 03.03.2018 №222 «Об утверждении правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон», в том числе лабораторными исследованиями. У каждого кладбища своя расчетная санитарно-защитная зона в зависимости от размера территории. Для кладбищ площадью до 10 га эта зона составляет 100 метров, от 10 га до 20 га — 300 метров, от 20 га — 500. В санитарно-защитных зонах запрещено жилищное строительство. Разрешается строительство культовых сооружений и объектов, связанных с деятельностью кладбищ.

Однако в исполкоме уточнили, что расчетная санитарно-защитная зона кладбища может быть сокращена или прекращена, в соответствии со статьей 11 Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 03.03.2018 №222:

— После проведения лабораторных исследований при получении положительного решения по сокращению санитарно-защитной зоны возможно жилищное строительство.

На вопрос, происходило ли в столице Татарстана нечто подобное истории в Камском Устье, в исполкоме ответили:

— За время деятельности МКУ «Управление по организации ритуальных услуг г. Казани» случаев обнаружения захоронений не возникало. В случае возникновения такой ситуации захоронения будут осуществлены в соответствии с Федеральным законом «О погребении и похоронном деле» от 12.01.1996 №8-ФЗ.

Планируется восстановить забор по всей территории кладбища. Фото: Лина Саримова

А про древние мазарки — кладбище Бишбалта — сообщили:

— Кладбище по улице Брюсова находится в введении МКУ «Управление по организации ритуальных услуг г. Казани». Установка ограждения была проведена в 2016 году. Планируется восстановить забор по всей территории кладбища, после ограждения других первоочередных кладбищ силами подрядной организации МУП «Ритуал» г. Казани, — то есть, по сути, подтвердили, что разграблению древних могил забор не сильно препятствует.