В Татарстане двое местных жителей предстанут перед судом за попытку подрыва автомобиля

Первый заместитель прокурора Татарстана Алексей Заика утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 37-летнего и 40-летнего местных жителей, пытавшихся взорвать автомобиль. Об этом сообщил старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

По версии следствия, в ночь на 1 февраля 2022 года обвиняемые с целью уничтожения или повреждения Nissan X-Trail и убийства его владельца установили самодельное зажигательное устройство на бензобак машины. Она находилась между домами №27а и №25 на проспекте Фатыха Амирхана в Казани.

Однако устройство не сработало из-за неисправного таймера. Во время ремонта машины его обнаружили сотрудники автосервиса.

Свою вину обвиняемые признали только в части покушения на умышленное уничтожение или повреждение имущества. Оба заключены под стражу. В ближайшее время дело направят в Ново-Савиновский районный суд Казани для рассмотрения по существу.

В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. «е», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство общеопасным способом, организованной группой, по найму), ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 167 УК РФ (покушение на умышленное уничтожение или повреждение имущества).

Фото: прокуратура Татарстана

В августе Верховный суд Татарстана вынес приговор 47-летнему жителю Зеленодольска, обвиняемому в убийстве семейной пары. Следствие установило, что 5 октября 2021 года он поджег баню, в которой проживали 35-летний мужчина и 32-летняя женщина. Снаружи он заблокировал дверь металлическим прутом.





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Максим Кокунин