В Татарстане после вмешательства прокуратуры гражданам восстановили права на бесплатные лекарства

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина

В Татарстане после вмешательства прокуратуры восстановлены права на бесплатное лекарственное обеспечение жительниц Набережных Челнов и Зеленодольска. Об этом сообщила врио старшего помощника прокурора республики по взаимодействию со СМИ Аделя Гайнутдинова.

Установлено, что челнинке назначили несколько лекарств, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших. С декабря 2022 года она включена в заявку на льготное обеспечение только одним препаратом по федеральной льготе на второе полугодие 2023 года. Другие назначенные ей лекарства в документ не внесли, и потому рецепты на них не выписаны.

Жительница Зеленодольска — инвалид II группы, страдает заболеванием, требующим регулярного приема лекарств, которыми она должна обеспечиваться бесплатно. В связи с распределением в полном объеме федеральных субвенций на 2023 год женщине дорогостоящие препараты не предоставили.

Прокуратура внесла представления руководителям профильных медицинских организаций. По результатам их рассмотрения права граждан восстановлены, они обеспечены лекарствами в необходимом количестве.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Напомним, в 2021 году в Балтасях прокуратура заступилась за инвалида, которому по закону полагалось обеспечение дорогостоящим лекарством. Мужчине установили инвалидность второй группы, он нуждался в обеспечении «иммуноглобулином человека нормальным» для проведения высокодозной иммунотерапии.

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Максим Кокунин