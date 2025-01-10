«Идеальный» управляющий из Минздрава РТ не хочет отвечать за ледяной рикошет

За месяц до падения глыбы с крыши горздрава в Казани глава министерства получил представление от прокуроров

Фото: Динар Фатыхов

Фальстартом обернулось первое заседание казанского суда по делу о том, как нерасторопность чиновников Минздрава РТ добавила работы врачам. В марте 2024-го от здания горздрава «скорая» увезла пациентку с оскольчатым переломом бедра — на женщину упал лед с нечищеной крыши. По данным «Реального времени», за месяц до ЧП министр здравоохранения получил представление от зампрокурора Татарстана по той же крыше и дал поручение принять меры трем подчиненным. Однако крышу так и не почистили, а теперь в халатности обвиняют самого «идеального» сотрудника министерства — бывшего управделами Идеала Айзетуллова. Вот только крайним он быть не хочет.

Делом о глыбе занимался «экономический» отдел Следкома по РТ

На старт своего процесса Идеал Айзетуллов пришел в Вахитовский суд на пару минут раньше адвоката. Комментировать дело наотрез отказался. Лишь подтвердил — вину не признает.

Защитник Илья Жевлаков пояснил — организация работ по чистке крыш не входила в должностные обязанности его клиента. По его словам, в тексте обвинения сначала перечисляются стандартные обязанности любого государственного гражданского служащего, включая антикоррупционные нормы, далее идет ссылка на некую «сложившуюся в Минздраве Татарстана» практику распределения обязанностей и служебного взаимодействия. По мнению адвоката, упоминаемая практика, ввиду субъективности оценок, не может быть основанием для обвинения в должностном преступлении.

«Нам потерпевшая сторона звонила и спрашивала — готовы ли мы принять меры для заключения мирового соглашения. Но как, если тут признавать нечего? Айзетуллов лично договоры на очистку крыш министерских зданий не заключал. Этим занимались другие люди. Вероятно, их должностные обязанности следователи не нашли, — комментирует ситуацию Илья Жевлаков. — Вопросов очень много. Будем в суде разбираться».

Адвокат Илья Жевлаков считает несостоятельными ссылки СК на сложившуюся практику отношений в министерстве. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Впрочем, начать разбирательство вчера не удалось. Судья Алия Зиганшина перенесла старт процесса на февраль, когда выяснила — извещение о заседании минимум за пять суток Айзетуллов не получал. «Только сегодня утром узнал от адвоката», — сообщил подсудимый.

На заседании суда Идеал Азатович представился отцом трех детей, выпускником Казанского медуниверситета и КФУ, лейтенантом медслужбы в запасе и заместителем начальника республиканского бюро судмедэкспертизы. На эту должность в системе Минздрава он устроился в 2024-м, после увольнения с поста управделами министерства, на котором успел отработать восемь лет.

По данным «Реального времени», к уголовной ответственности по делу о крыше Айзетуллова привлекли почти через полгода после ЧП. Первоначально в СК возбудили дело в отношении неустановленных лиц о проведении работ либо оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей. Предполагали, что отвечать должны представители организации, которая получала деньги за ликвидацию снега и наледи со здания на улице Горького, 14, которое с декабря 2014-го находится в безвозмездном пользовании Минздрава РТ. В частности, в нем размещается управление здравоохранения Казани.

Крыша здания горздрава на улице Горького оставалась нечищеной полтора месяца. Мария Зверева / realnoevremya.ru

Следствие показало — последний договор на расчистку кровли по данному объекту Минздрав РТ заключал с частным предпринимателем 8 февраля 2024-го. Однако соглашение было разовым, так что уже 9 февраля обязательства по нему исполнили. Но зима-то не кончилась.

До дня Х — 26 марта — новый договор так и не был заключен. Лишь небольшой участок тротуара у здания горздрава огородили бело-красной ленточкой. Глыба прилетела далеко от этого барьера.

До суда дело довели сотрудники 4-го отдела по особо важным делам Следкома по РТ, который, напомним, специализируется на преступлениях в сфере экономики — злоупотреблениях, аферах, растратах. В числе его фигурантов — руководители лопнувших банков, застройщики, высокопоставленные налоговики, руководители министерств и ведомств. Назовем лишь два имени — Роберт Мусин и Борис Петров.

Как в дело попала служебная переписка министра с зампрокурора РТ

У министерства были шансы избежать ЧП. Ведь еще 22 февраля в адрес главы Минздрава поступило представление об устранении нарушений федерального законодательства в связи с угрозой схода снега и льда. Принятия мер со ссылкой на результаты проверки требовала зампрокурора республики Юлия Наумова.

В тот же день министр Марсель Миннуллин отписал поручение трем подчиненным — управделами Идеалу Айзетуллову, начальнику юротдела Эльмире Яруллиной и замминистра — начальнику управления здравоохранения Казани Владимиру Жаворонкову — для организации необходимых работ и подготовки ответа на представление в месячный срок.

Прогулка у здания, где работают чиновники от медицины, обернулась для жительницы Казани тяжелым переломом и госпитализацией. Максим Платонов / realnoevremya.ru

По данным «Реального времени», та электронная переписка приобщена к материалам уголовного дела и из нее следует: 26 февраля Айзетуллов добавил к документу свою резолюцию — поручил решение вопроса начальнику отдела технического и хозяйственного обеспечения А.Н. Максимову.

26 марта в 14 часов 10 минут произошла «самоочистка» министерской крыши. Подтаявший лед упал, когда мимо здания, где трудятся чиновники от здравоохранения, проходила 39-летняя женщина. И ей очень повезло, что глыба не рухнула ей на голову, а ударила в ногу. При этом, по данным защиты, прохожую зацепило рикошетом одного из осколков после падения. В общем, прогулка у горздрава закончилась госпитализацией и длительным лечением. Позже эксперты указал, что этот оскольчатый перелом бедра со смещением причинил здоровью женщины тяжкий вред.

Дело о небезопасных работах и услугах (ст. 238 УК РФ), которых не было, в СК переквалифицировали. Статус подозреваемого, а затем и обвиняемого в преступной халатности (ч.2 ст 293 УК) получил Идеал Айзетуллов. Меру пресечения ему не избирали, ограничились обязательством о явке, хотя планка наказаний по вмененному составу предусматривает до 5 лет колонии.

В чем силовики видят халатность и подрыв авторитета власти

По версии силовиков, с 9 февраля по 26 марта 2024 года управделами не исполнил свои обязанности «вследствие недобросовестного и небрежного отношения к службе, что повлекло существенное нарушение прав и законных интересов гражданки Алексеевой и нарушение охраняемых законом интересов общества и государства в виде подрыва авторитета органов государственной власти».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В обвинении указано — должностной регламент обязывал Айзетуллова выполнять указания руководства и организовывать их выполнение, непосредственно руководить деятельностью служб обеспечения аппарата министерства и заниматься организацией работ по проведению хозяйственного обслуживания помещений здания Минздрава. Заметим, рабочий кабинет обвиняемого находился по адресу на улице Бутлерова.

Кроме того, приказами Минздрава РТ утверждались списки ответственных за реализацию федеральных и республиканских программ, а также министерская смета, и на Айзетуллова возлагали ответственность за организацию обеспечения аппарата министерства работами и услугами. Хотя непосредственное исполнение указанных задач было возложено на отдел технического и хозяйственного обеспечения Управления метрологического и технического контроля, охраны труда при Минздраве РТ.



По версии силовиков, Айзетуллов был обязан обеспечить заграждение на всей опасной территории и поиск исполнителя работ, а еще — наказать подчиненных. Мария Зверева / realnoevremya.ru

Этот отдел «в соответствии со сложившейся в Минздраве практикой распределения обязанностей и служебного взаимодействия находился в фактическом подчинении Айзетуллова», — считают в СК и прокуратуре. Следующий вывод силовиков: «Обвиняемый нес обязанность по организации хозяйственного обслуживания, в том числе в здании на Горького, 14».

При этом уборка снега входит в перечень работ по текущему обслуживанию зданий, согласно утвержденному Минстроем РФ своду правил СП «Здания и сооружения» 2016 года. Да и Казгордума еще в 2012-м возложила на собственников и иных правообладателей зданий (в многоквартирных домах — на управляющие компании) обязанности по очистке кровель в зимнее время.

Как полагают силовики, Айзетуллов был обязан обеспечить своевременное заключение и исполнение договора по работам на крыше, а до того — принять меры по предотвращению угрозы для прохожих ввиду неконтролируемого схода снега и льда — обеспечить ограждение всей опасной территории. Тем более что прокуратура поставила месячный срок — до 22 марта, да и министр дал поручение. Но фактически нарушения, о которых писала Наумова, не устранили.



Выделял ли Минздрав деньги в феврале — марте 2024-го на чистку крыши своего здания на Горького, из обвинения неясно. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Айзетуллов, по версии обвинения, не обеспечил принятие находившимися в его фактическом подчинении сотрудниками техотдела «действенных и достаточных мер» по установке ограждения на всем тротуаре и по поиску контрагента для выполнения работ на высоте. К таковым мерам следователи отнесли надлежащее уведомление всех известных потенциальных исполнителей работ по чистке кровли. В СК считают — обвиняемый знал «об отсутствии положительных результатов» у фактически подчиненных и «не предпринимал каких-либо мер организационного воздействия на указанных сотрудников, в том числе в виде привлечения к дисциплинарной ответственности». А еще — не докладывал руководству об отсутствии возможности заключить контракт.

Любопытно, что в фабуле обвинения отсутствует даже намек на информацию: давалось ли указание бухгалтерии министерства изыскать средства на традиционные для зимы работы. Еще занятнее то, что после ЧП с ледяным рикошетом внезапно нашлась куда большая сумма на проведение ремонта в том самом здании горздрава. Работы не закончены до сих пор. Льда на крыше пока не видно.

Судебный процесс по этой истории возобновится в середине февраля.