Президент России назначил Альберта Суяргулова прокурором Татарстана

Фото: скриншот realnoevremya.ru с сайта прокуратуры Санкт-Петербурга

Прокурором Татарстана на пять лет назначен Альберт Суяргулов. Соответствующий указ подписан президентом России Владимиром Путиным — он вступает в силу со дня его подписания, 29 сентября.

Альберт Суяргулов сменил на посту прокурора Татарстана Илдуса Нафикова. Он назначен прокурором соседней республики Марий Эл на пять лет.

Напомним, Альберт Суяргулов последние девять месяцев служит зампрокурора Санкт-Петербурга. О том, что он может возглавить прокуратуру Татарстана стало известно 21 сентября.

Совет Федерации поддержал смену власти в прокуратурах Татарстана и Марий Эл 25 сентября. Вопрос о голосовании по каждой кандидатуре на ключевые прокурорские посты на заседании не ставился.



realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Альберт Суяргулов получил образование в двух питерских вузах — Военно-морского институте и государственном университете. С окончанием последнего в 2010 году приступил к службе в надзорном ведомстве — помощником Всеволожского городского прокурора прокуратуры Ленинградской области. Позднее перешел в областную прокуратуру — работал в отделах по надзору за соблюдением прав и свобод граждан и надзору за исполнением законов в сфере экономики и охраны природы.

В 2012 году Альберт Суяргулов занял пост зампрокурора Выборгского района Санкт-Петербурга, а через два года занял такую же должность в Курортном районе Северной столицы. С 2017-го работает в центральном аппарате прокуратуры Санкт-Петербурга, пришел туда на должность начальника отдела по надзору за соблюдением прав и свобод человека и гражданина, но вскоре был повышен до начальника управления по надзору за исполнением федерального законодательства. Этот пост он оставил в декабре 2022-го, пересев в кресло заместителя прокурора Санкт-Петербурга.

В прошлом году Альберт Суяргулов досрочно присвоили классный чин старшего советника юстиции. В числе его наград есть именное оружие, медаль «Адмирал Флота Советского Союза С.Г. Горшков» и грамота генпрокурора России.



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Татьяна Демина