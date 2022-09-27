В Татарстане мопед столкнулся с машиной — пострадал подросток

Фото: МВД по РТ

В Азнакаевском районе Татарстана мопед, которым управлял 13-летний подросток, столкнулся с Lada 211440. Несовершеннолетний пострадал — с травмами ноги его доставили в травматологическое отделение МСЧ ПАО «Татнефть» в Альметьевске.

ДТП случилось в понедельник, 26 сентября, примерно в 20.18 на нерегулируемом перекрестке улиц Губкина и Ленина в Актюбинском. По предварительным данным, 36-летняя женщина-водитель автомобиля при повороте налево не предоставила преимущество мопеду, двигавшемуся навстречу, сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



Фото: МВД по РТ

У подростка, который управлял мопедом, водительских прав нет. Прокуратура организовала проверку, устанавливаются обстоятельства аварии.

Фото: МВД по РТ

В июне этого года в поселке Джалиль Сармановского района Татарстана на перекрестке улиц Ахмадиева и Джалиля двое мальчиков 2008 и 2012 годов рождения ехали на мопеде «Дельта». 10-летний водитель не уступил автомобилю «Нива», двигавшемуся по главной дороге, и столкнулся с ним. Дети получили травмы.



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Татьяна Демина