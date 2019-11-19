«Результат должны почувствовать граждане» — Счетная палата меняет аудит в регионах

Аудитор Счетной палаты РФ предложил контролировать исполнение нацпроектов, поставив во главу угла не деньги, а качество решений

Счетная палата меняет парадигму контроля за реализацией национальных проектов в регионах. Наряду с финансовым аудитом бюджетных трат проверяющие будут оценивать достижение целевых показателей. Об этом сегодня заявил аудитор Счетной палаты РФ Дмитрий Зайцев на стратегической сессии по внедрению мониторинга нацпроектов в Казани, давая понять, что спрос с регионов может оказаться строже, чем простая проверка на 100%-ное освоение бюджетных средств. Как выяснило «Реальное время», этого подхода начала придерживаться прокуратура РТ, а глава Общественной палаты РТ Анатолий Фомин призвал аудиторов Счетной палаты повлиять на изменение тренда на коммерциализацию социальной сферы, где услуги становятся платными.

Спросят не о проценте освоенных средств

Счетная палата внедряет новую систему мониторинга исполнения нацпроектов, следуя изменившейся парадигме контроля не только за бюджетными, но и управленческими решениями в регионах. О том, какие итоговые качественные показатели должны быть положены в основу оценки эффективности бюджетных расходов по нацпроектам, обсуждали сегодня на стратегической сессии контрольно-счетных органов субъектов РФ в Казани. Об изменившихся подходах к оценке эффективности федеральных ресурсов докладывал аудитор Счетной палаты РФ Дмитрий Зайцев, считающийся одним из авторов новой стратегии функционирования органа парламентского контроля.

На стратегическую сессию съехались аудиторы преимущественно поволжских регионов — Башкортостана, Нижегородской, Ульяновской и Саратовской областей, которые считаются одними из крупных получателей федеральных трансфертов — свыше 90% от запланированных бюджетов. Впрочем, представляя гостей форума, его модератор — глава Счетной палаты РТ Алексей Демидов особо поприветствовал участников из отдаленных регионов — делегации аудиторов из Чечни, Дагестана, Камчатского края.

Модератор сессии Алексей Демидов сообщил, что в 2019 году на финансирование нацпроектов предусмотрено 25,7 млрд рублей. Из них 18,1 млрд рублей — из федерального бюджета, 7,6 млрд — из республиканского. На 7 ноября кассовые расходы составили 18,3 млрд рублей, или 71,3% от плана.

Алексей Демидов сообщил, что в 2019 году на финансирование нацпроектов предусмотрено 25,7 млрд рублей. Из них 18,1 млрд рублей — из федерального бюджета, 7,6 млрд — из республиканского. Фото sprt.ru

Однако главный спикер сессии Дмитрий Зайцев изложил новое видение оценки эффективности использования бюджетных расходов по нацпроектам. Его суть заключается в том, чтобы регионы не просто потратили федеральные ресурсы на строительство новых объектов, а добились качественного улучшения жизни людей. Но как это объективно оценить на практике, если набор целевых показателей в нацпроектах не всегда очевиден. К примеру, как проверить, что доля граждан, ведущих здоровый образ жизни, увеличилась, как того предусматривает нацпроект «Демография»? Проверять по количеству людей, часто обращающихся в поликлинику? Или как проверить эффект от строительства детских садов с яслями, если они строятся больше в Казани, а не в Актаныше? Как измерять показатели полезности нацпроектов для граждан?

К финансовому аудиту прибавят управленческий

Дмитрий Зайцев пояснил, что эти задачи входят в проведение стратегического аудита нацпроектов. По его словам, финансовый аудит по-прежнему остается вотчиной Счетной палаты, а стратегический аудит остается сложным для восприятия остальных органов власти. Он заключается в проверке качества управленческих решений. При этом Счетная палата позиционирует себя не как ревизор госрасходов, а как прямой помощник правительства в достижении национальных целей.

— Результат должны почувствовать простые граждане. И новый подход во взаимоотношении с правительством мы попытались отразить в стратегии, — обрисовал Дмитрий Зайцев исходные позиции СП.

По его словам, с начала старта нацпроектов произошло много изменений в системе контроля по расходованию денег. Меняется система электронного бюджета, меняются классификации. При этом право на принятие стратегических решений отдается местным властям. По его словам, при анализе решений аудиторы «должны быть в своих оценках конкретными, утилитарными и прямолинейными». Он сообщил, что полтора года назад была принята новая стратегия деятельности Счетной палаты как органа парламентского контроля.

— Вообще, СП — это закрытый орган, а его работа носит характер ДСП («для служебного пользования»). Но результаты тем и ценны, если мы доносим идеи до правительства, то результат должен чувствоваться простыми гражданами. И этот новый подход во взаимоотношении с правительством мы попытались отразить в стратегии, — подчеркнул аудитор Счетной палаты.

СП — это закрытый орган, а его работа носит характер ДСП, — отметил аудитор Счетной палаты. Фото ach.gov.ru

«Мы должны идти в одной упряжке»

— Когда наша работа становится ценной? — рассуждал Зайцев. — Когда мы можем полноценно проявить свою независимость, когда наши выводы и наши оценки нужны правительству. Если это все ушедший поезд и результат уже никому не нужен, соответственно, мы не выполняем полностью нашу работу стратегического партнера и не полностью осуществляем наш стратегический аудит. Поэтому этот новый подход и труден для восприятия.

Спикер сессии подчеркнул, что Счетная палата и правительство РФ являются стратегическими партнерами при исполнении нацпроектов. Такой подход, по его словам, оказался неожиданным для международного сообщества счетных палат. «Этот подход мы декларировали на международном конгрессе счетных палат в Москве. Но такой подход не находит прямой дороги к уму всех счетных палат стран мира. Потому что парадигма финансового аудита крепко сидит в наших финансовых взаимоотношениях, и это правило. Да, мы должны быть беспристрастны. Но наша независимость не должна влиять на ценность нашей работы», — сказал он.

Заместитель председателя Госсовета РТ Татьяна Ларионова согласилась с тем, что нацпроекты должны охватывать все население. «Судят о нас не потому, сколько построено в Казани или в Челнах. Люди справедливо считают, что нацпроект «Демография» должен быть реализован и на их территории», — отметила она, говоря о том, что не до всех отделенных мест доходят федеральные инициативы.

Татьяна Ларионова согласилась с тем, что нацпроекты должны охватывать все население. Фото tatarstan.ru

Ларионова раскритиковала отдельные надуманные целевые показатели по нацпроекту «Образование». «Необходимо изменить методику расчета — доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность, — заметила она. — Показатель является сомнительным, так как рассчитывается в возрасте от ноля лет. Рассчитывать, что только что родившийся ребенок сразу станет волонтером, по меньшей мере несерьезно». Ожидается, что об этих проблемах будут говорить на всероссийском форуме по нацпроектам, который пройдет весной будущего года в Казани, сообщила она.

Прокуратура РТ: не вызовет ли это сокращение финансирования нацпроектов?

Надзор за исполнением нацпроектов является приоритетной задачей органов прокуратуры. Заместитель прокурора РТ Марат Долгов сообщил, что в прокуратуре образована оперативная группа за контролем, обеспечено постоянное поступление информации о ходе исполнения. Иначе говоря, развернута сеть взаимодействия с МВД, ФСБ и СП. Но если Счетная палата приходит через год, то правоохранительные органы следят в онлайн-режиме, отметил Долгов. По его словам, первые проверки показали, что есть проблемы по освоению бюджетных средств, низкий процент у отдельных министерств.

— Скажу просто. Если мы выявляем много нарушений, то не создастся ли впечатление, что все плохо в Татарстане? Не вызовет это сокращение финансирования нацпроектов? — спросил Марат Долгов.

Надзор за исполнением нацпроектов является приоритетной задачей органов прокуратуры, отметил зампрокурора РТ Марат Долгов. Фото tatarstan.ru

Впрочем, прокуратура решила, что «работать нужно не молотком, а скальпелем хирурга». «Если включить правоохранительный механизм, то можно приостановить любой нацпроект. Надо найти разумный баланс», — считает зампрокурора РТ. Глава Общественной палаты РТ Анатолий Фомин поддержал идею стратегического аудита, но призвал аудиторов Счетной палаты повлиять на изменение тренда на коммерциализацию социальной сферы, где услуги становятся платными. По его словам, власти, с одной стороны, декларируют бесплатность медицинской помощи, а с другой — идет тренд на коммерциализацию социальных услуг, и цены растут.