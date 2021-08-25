В Татарстане ИП обвиняется в преднамеренном банкротстве и легализации незаконно приобретенного имущества

В Татарстане 58-летний индивидуальный предприниматель обвиняется в преднамеренном банкротстве (ст. 196 УК РФ) и легализации имущества, приобретенного в результате совершения преступления (ч. 2 ст. 174.1 УК РФ). Обвинительное заключение по уголовному делу утвердила прокуратура республики, сообщил старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



По версии следствия, в 2016—2019 гг. ИП умышленно безвозмездно провел отчуждение 15 объектов недвижимости и трех машин. Эти действия привели к полной неспособности удовлетворить требования кредитных организаций по денежным обязательствам, а также по уплате налогов и сборов.

Помимо этого, с целью легализации имущества, отчужденного в результате преднамеренного банкротства, предприниматель переоформил на родственника четыре объекта недвижимости стоимостью свыше 2 млн рублей. После этого их продали аффилированной фирме.

По подсчетам следствия, ущерб кредиторам в результате преступных действий ИП составил более 155 млн рублей. В ближайшее время уголовное дело передадут в Приволжский районный суд Казани для рассмотрения по существу.

Напомним, за январь—июнь 2021 года в Татарстане обанкротились 165 компаний. Это на 17% больше, чем за первое полугодие прошлого года.



Татьяна Демина