Львиную долю рыбных промыслов в Татарстане «поделили» три компании

Татарстанское УФАС возбудило, а затем прекратило антимонопольное дело в отношении Госкомитета РТ по биологическим ресурсам

Татарстанское УФАС России вынесло решение, из которого следует, что «монополия» на безраздельное пользование рыбопромысловыми участками не всегда может расцениваться как нарушение антимонопольного законодательства. В итоге разбирательство по делу, возбужденному с подачи Казанской межрайонной природоохранной прокуратуры в отношении Госкомитета РТ по биологическим ресурсам за предоставление индивидуальному предпринимателю из Болгара Анатолию Подгорнову 100% рыбопромыслового участка в Спасском районе РТ, завершилось полным оправданием действий ведомства. Подробности разбирательства и особенности применения антимонопольного законодательства в этой сфере — в материале «Реального времени».



Посмотрели историю и учли участки в соседних районах

Полным оправданием Госкомитета РТ по биологическим ресурсам закончилось антимонопольное разбирательство, инициированное Татарстанским УФАС с подачи Казанской межрайонной природоохранной прокуратуры. Прокуроры сочли незаконным заключение Госкомитетом договора на предоставление рыбопромыслового участка в Спасском районе выигравшему конкурс индивидуальному предпринимателю Анатолию Подгорнову.

Ранее антимонопольный орган выдал организатору конкурса предупреждение, напомнив, что заявитель, победивший в конкурсе, не вправе претендовать на заключение договора, если в результате его заключения совокупное количество участков, передаваемых в пользование, составляет более 35% от общего количества рыбопромысловых участков, расположенных на территории муниципального образования.

Такое право по закону возникает у заявителя лишь в случае, если в течение предшествующего года он уже пользовался более чем 35 процентами рыбопромысловых участков на территории одного муниципального образования, либо если заявитель — единственный участник конкурса по отдельному лоту. А ИП Подгорнов не был ни единственным участником конкурса, ни пользователем 35% рыбопромысловых участков в Спасском районе в прошлом.

УФАС по РТ отвело Госкомитету РТ по биоресурсам 60 дней на устранение противоречащих с точки зрения регулятора обстоятельств, однако результаты конкурса и договор пересмотрены не были. А завершившееся в эти дни антимонопольное разбирательство в итоге и вовсе освободило организатора конкурса от обязанности что-либо устранять.

В решении Комиссии Татарстанского УФАС указано, что при предоставлении рыбопромыслового участка в Спасском районе к этому участку примыкали 4 иных участка, относящихся к Тетюшскому, Камско-Устьинскому, Алексеевскому и Лаишевскому районам и поэтому совокупное количество передаваемых в пользование заявителю расположенных на территории одного муниципального образования или прилегающих к его территории участков составляло 20% от общего количества участков. Кроме того, в 2010 году был утвержден перечень рыбопромысловых участков внутренних водоемов республики, который включал 51 рыбопромысловый участок, а в течение года, предшествовавшего году проведения конкурса в 2015 году, ИП Подгорнов обладал правом пользования 4 рыбопромысловыми участками — Долго-Полянским, Сюкеевским, Урюмским и в Щучьих горах, и, следовательно, совокупное количество его рыбопромысловых участков перед конкурсом составляло 40%. Поэтому комиссия УФАС пришла к выводу, что закон организатором конкурса нарушен не был.

«Решение было вынесено с учетом толкования суда»

— Антимонопольное дело в отношении Государственного комитета РТ по биологическим ресурсам прекращено, основанием послужило отсутствие правовых оснований для признания нарушения, — сообщили «Реальному времени» в комитете. — Комиссия установила, что действия госоргана не привели и не могли привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции на рынке.

— При рассмотрении дела о предоставлении рыбопромыслового участка в Спасском районе учитывался факт примыкания к нему 4 иных рыбопромысловых участков в Тетюшском, Камско-Устьинском, Алексеевском и Лаишевском районах, — пояснили «Реальному времени» в Татарстанском УФАС. — Сейчас дело прекращено, поскольку доля, необходимая при предоставлении таких участков, в данном случае соблюдена как раз с учетом примыкания соседних зон.

В УФАС указали, что решение было вынесено с учетом толкования действующего законодательства, содержащегося в решении Арбитражного суда Оренбургской области. Мария Зверева / realnoevremya.ru

Также в УФАС указали, что решение было вынесено с учетом толкования действующего законодательства, содержащегося в решении Арбитражного суда Оренбургской области, вынесенного в 2018 году по обращению Министерства лесного и охотничьего хозяйства Оренбургской области о признании незаконным решения Оренбургского УФАС по делу о предоставлении рыбопромыслового участка для осуществления промышленного рыболовства ООО «Рыбное место». В аналогичной ситуации антимонопольный орган требовал пересмотреть решение конкурсной комиссии, однако Арбитражный суд счел это неправомерным, а апелляционная инстанция «затвердила» это решение.

Участков меньше — пользователи те же

В Татарстане сейчас 13 рыбопромысловых участков распределены между 7 предприятиями. При этом самые большие площади для вылова рыбы сосредоточены в руках ЗАО «Лаишевский рыбзавод» и его руководителя Петра Кузнецова, директора и бенефициара ООО «Ташкирменьский рыбный участок» — 69,4 тыс. га, или 33,44% всех рыбопромысловых участков республики.

Распределение рыбопромысловых участков в Республике Татарстан Пользователь Руководитель предприятия Бенефициар предприятия Район, участок Площадь участка, га Доля пользователя в общей площади рыбопромысловых участков РТ, % Выручка в 2024 г., млн руб. Чистая прибыль в 2024 г., млн руб. ООО «Нептун» Хасанов Д.Х. Полканов В.Н, Агадуллин И.И., Вальков В.А., Гардисламов М.К. Актанышский 19400 7,69 2,06 0,22 ООО «Рыбак» Михайленко А.Л. Григорьев Р.П., Михайленко А.Л. Мензелинский 35400 14,03 10,54 0,47 ООО «Альфа Инжиниринг» Василенко С.И. Фахрутдинов Л.И. Тукаевский 24100 15,10 4,23 0,89 Агрызский 9200 Менделеевский 4810 ООО «Мамадышский рыбзавод» Грушев Е.Г. Грушев Е.Г. Елабужский 980 3,99 12,76 0, 001 Мамадышский 9100 ООО «Круг» Караганова О. Ю. Караганов Ю.Н. Рыбно-Слободский 24000 9,51 10,40 0,4 ЗАО «Лаишевский рыбзавод» Кузнецов П.М. Алексеевский 31200 27,50 22,00 чистый убыток — 0,55 Лаишевский 38200 ООО «Ташкирменьский рыбный участок» Кузнецов П.М. Кузнецов П.М. Камско-Устьинский 15000 5,94 6,06 1,64 ИП Подгорнов А.А. ИП Подгорнов А.А. ИП Подгорнов А.А. Спасский 23400 16,24 Тетюшский 17600

С двукратным отставанием вторую строчку в рейтинге «хозяев» рыбных угодий РТ занимает индивидуальный предприниматель Анатолий Подгорнов — у него в пользовании 41 тыс. га (16,24%). На третьем и четвертом местах — ООО «Альфа Инжиниринг» Ленара Фахрутдинова с 38,1 тыс. га (15,1%) и ООО «Рыбак» Александра Михайленко и Руслана Григорьева с 35,4 тыс. га (14,03%).

Если в 2010 году в перечень рыбопромысловых участков внутренних водоемов республики входил 51 рыбопромысловый участок, то в 2011 году, согласно данным СМИ, в Татарстане перечень сократился до 44 участков. Тогда выловом занимались 22 их пользователя.

Сейчас количество участков и их пользователей уменьшилось более чем в три раза, сами участки укрупнились, но часть работавших полтора десятилетия назад предприятий по-прежнему ведет вылов рыбы. В их числе — ООО «Круг», «Нептун», Мамадышский и Лаишевский рыбзаводы, а также ИП Подгорнов. С точки зрения обывателя, уменьшение количества предприятий в отрасли при увеличении их доли на рынке выглядит как движение в сторону монополизации. Однако, как показывает судебная практика, нарушения антимонопольного законодательства в этом нет.

«Мы рискуем возвратиться на 30 лет назад»

В соседних с Татарстаном регионах ситуация несколько иная. Так, в Чувашии, согласно данным республиканского Министерства природных ресурсов и экологии, из 32 рыбопромысловых участков 20 вообще пустуют, а остальные 12 были распределены между 10 пользователями. В Пензенской области на 114 участков приходится 94 пользователя, из которых буквально единицы получили по 2 участка. А в Нижегородской промышленный лов рыбы 28 рыболовных участках ведут 18 пользователей.

При этом информации о распределении между пользователями рыбопромысловых участков в Ульяновской, Самарской, Саратовкой областях, Пермском крае в открытом доступе обнаружить не удалось, хотя конкурсы на право пользования ими там проводились.

А 1 сентября 2025 года вступили в силу поправки в Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов», согласно которым, в частности, все договоры на предоставление рыбопромысловых участков, действующие на 1 сентября текущего года, подлежат переоформлению. При условии надлежащего исполнения пользователем ранее действующих обязательств новый договор оформляется без проведения торгов на оставшийся по старому договору срок плюс 20 лет.

— Мы уже более 30 лет работаем в условиях рынка, но пытаемся усидеть на двух лошадях, хотя на практике это не удается, — говорит экс-заместитель председателя комитета Госсовета Татарстана по экологии, руководитель АНО «Село основа страны», доктор сельскохозяйственных наук Тахир Хадеев. — У потребителя — человека или предприятия — всегда должно быть право выбора. По жизни я для себя уяснил, что если хочешь погубить хорошее дело, то его надо сделать в больших масштабах, и это станет началом конца. Мы ведь уже это проходили, и в результате на рынках тогда был очень узкий ассортимент товаров. Имея много поставщиков, рынок даже не почувствует, если один или два уйдут, но, если их мало, потери сразу будут заметны, может возникнуть дефицит. Это касается и рыболовства, но говорить о наших рыбаках во множественном числе сегодня как-то даже странно: для наших рыбаков создаются особые условия, и чем это вызвано, трудно понять.

Тахир Хадеев предостерег, что если продолжать в таком духе, то сегодняшнее разнообразие форм и размеров бизнеса сузится до нескольких предприятий и конкуренция исчезнет. Идеально, считает он, когда рынок построен так, как в сегодняшнем сельском хозяйстве Татарстана, где работают представители разных форм собственности на разных по размеру площадях и крупные, средние и мелкие крестьянские фермерские хозяйства друг друга дополняют.

— Ситуация, сложившаяся с водными просторами, я думаю, ни к чему хорошему не приведет. Во-первых, у людей не будет выбора, во-вторых, не будет конкуренции, и самое главное — будет страдать развитие малого и среднего бизнеса, основанного на ловле рыбы, переработке рыбы и организации отдыха. При таком подходе мы рискуем возвратиться на 30 лет назад, а я думаю многим туда уже не хотелось бы вернуться.

Тахир Хадеев также подчеркнул, что в условиях рыночной экономики главным инструментом осуществления экономической политики государства является антимонопольное регулирование, и задача ФАС, региональное управление которой отслеживает ситуацию и принимает взвешенные и законные решения, — не только следить за исполнением антимонопольного законодательства, как в описанном выше случае, но и при необходимости выходить с законодательной инициативой. Он заметил, что наступило очень динамичное время, когда все, что долгие годы находились в подвешенном состоянии, быстро решается, а Госдума, Совет Федерации, исполнительные власти и общественность вносят коррективы, позволяющие учитывать интересы абсолютного большинства, а не только отдельных групп, умело использующих правовые пробелы в законодательстве:

— И у исполнительной, и у законодательной власти есть возможность внести изменения в законодательство — а оно явно требует изменений.