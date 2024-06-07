С выходом указа Путина многодетные семьи столкнулись с проблемой

В отсутствие бланков федерального образца в Татарстане не выдают документы о многодетности, а без них нет и льгот

Фото: Максим Платонов

Многодетные семьи в Татарстане остались без статуса и документов, подтверждающих право на льготы, субсидии и прочие меры социальной поддержки. Вряд ли этого хотел президент России Владимир Путин, подписывая в начале года указ, которым закрепил за супругами с тремя и более детьми бессрочный статус многодетности и поручил правительству России установить единый образец удостоверения. Как получилось, что в Год семьи одни многодетные родители уже пятый месяц не могут получить статус, а с ним и документы на льготы, а другие — лишились действующих удостоверений и мер поддержки, разбиралось «Реальное время».

«Ждите бланков»



Не сумев оформить статус многодетной матери, жительница Казани Марина Глебова обратилась в Министерство труда, занятости и социальной защиты РТ.

— У меня трое детей, я хочу оформить многодетность, обратилась в МФЦ. В оформлении мне отказали, сказав, что старшему уже исполнилось 18 лет и у них не отработано оформление по новым правилам. Старшему нет 23, учится очно, справка из вуза есть. Прошу вас, помогите оформить многодетность.

— Вы не сможете сейчас подать заявление на получение удостоверения в МФЦ. Выдача удостоверений будет осуществляться после установления единого образца и изготовления соответствующих бланков, — ответили женщине в министерстве.

Минтрудсоцзащиты РТ свело ответы к тому, что надо подождать. скриншот аккаунта Минтрудсоцзащиты РТ

Попытки Глебовой уточнить, как ей получить статус (не удостоверение определенного образца, а любой документ, подтверждающий право на льготы и субсидии), потерпели фиаско. Чиновники свели ответы к тому, что надо подождать: «Выдача удостоверений будет осуществляться после установления единого образца и изготовления соответствующих бланков».

Не ответили в ведомстве и на вопрос присоединившейся к диалогу Анастасии Хузиной-Корбан, которая подчеркнула, что ей нужен именно статус — не удостоверение — чтобы воспользоваться мерами социальной поддержки.

Альтернативы нет

На запрос «Реального времени» о причинах, по которым многодетные семьи остались без важных документов, в отсутствие которых не могут получить льготы, в Минтрудсоцзащиты РТ дали тот же ответ, что и родителям трех и более детей:

— Указом Президента Российской Федерации от 23.01.2024 №63 «О мерах социальной поддержки многодетных семей» правительству Российской Федерации поручено установить единый образец удостоверения, подтверждающего статус многодетной семьи в Российской Федерации. До настоящего времени соответствующее постановление правительства Российской Федерации не принято. Выдача удостоверений будет осуществляться после установления единого образца удостоверения и изготовления соответствующих бланков удостоверений.

Сейчас многодетным, обратившимся за установлением статуса, никаких документов не выдается. Реальное время / realnoevremya.ru

Дополнительно нашему изданию разъяснили, что сейчас многодетным, обратившимся за установлением статуса, никаких документов не выдается, поскольку старые удостоверения, которые были разработаны и утверждены на региональном уровне, теперь недействительны. А какой-либо альтернативы отсутствующим новым удостоверениям не предусмотрено.

То есть, по сути, те многодетные семьи, которые раньше имели подтверждающие их статус документы, сейчас их тоже лишились и утратили льготы.

Проект есть, постановления нет

В марте этого года в Минтруде России сообщили, что единая форма удостоверения многодетной семьи разработана:

— Порядок выдачи удостоверений будет определен на уровне регионов. Получить удостоверение можно будет в органах соцзащиты или в других организациях, которые будут уполномочены регионами на выдачу таких удостоверений.

Особым предметом гордости ведомства, судя по всему, стала «цифровизация» удостоверений, подтверждающих статус многодетной семьи: их предусмотрели в двух вариантах — на бумажном носителе и в электронном виде.

Разработанный Минтрудом проект постановления правительства РФ «Об утверждении единого образца удостоверения, подтверждающего статус многодетной семьи в Российской Федерации» «завис». скрин Федерального портала проектов нормативных актов

Но радоваться многодетным было рано: разработанный Минтрудом проект нехитрого постановления правительства РФ «Об утверждении единого образца удостоверения, подтверждающего статус многодетной семьи в Российской Федерации» был представлен на общественное обсуждение и, судя по информации на федеральном портале проектов нормативных актов, «завис» после того, как еще в марте прошел независимую антикоррупционную экспертизу.

Остается судиться?

— У нас часто возникают ситуации, когда новые положения закона нуждаются в разработке подзаконных актов, а действовать надо уже сейчас, — говорит казанский адвокат по семейным делам Надежда Муратова. — У многодетных семей, которым требуется социальная поддержка уже сегодня, а документов, подтверждающих их статус нет, есть выход. Надо обращаться в учреждение, которое предоставляет меры социальной поддержки с заявлением и прикладывать к нему вместо удостоверения многодетной семьи свидетельства о рождении детей. Надо настаивать, чтобы его приняли, а если в ответ на него придет отказ — обращаться в суд.

Надежда Муратова отметила, что многие люди судиться боятся — услуги юристов дорого стоят, нет гарантии, что расходы потом удастся возместить. Но, оказывается, тратиться в таком случае вовсе не обязательно: согласно ст. 45 ГПК РФ, прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан на основании заявления гражданина о защите семьи, материнства, отцовства и детства и социальной защите, включая социальное обеспечение. Поэтому многодетной семье имеет смысл обратиться в прокуратуру, и в этом случае до суда, возможно, дело не дойдет — прокурор внесет представление, а чиновники его требования выполнят.



Что очень важно, все выплаты, компенсации и меры социальной поддержки многодетная семья получит в полном объеме начиная с даты подачи заявления.