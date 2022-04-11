Прокурором Высокогорского района Татарстана назначен Алмаз Валиахметов

Фото: прокуратура Татарстана

Прокурором Высокогорского района Татарстана назначен советник юстиции Алмаз Валиахметов. Соответствующий приказ подписал Генеральный прокурор России.

Нового прокурора Высокогорского района уже представили коллективу надзорного ведомства. Ранее занимавший эту должность Ильнур Ибрагимов назначен заместителем прокурора Татарстана.

Алмаз Валиахметов начал карьеру в прокуратуре в 2008 году в должности помощника Татарского природоохранного межрайонного прокурора РТ. С 2009-го по 2013-й работал прокурором отдела по обеспечению участия прокуроров в гражданском и арбитражном процессе прокуратуры Татарстана, сообщила и.о. старшего помощника прокурора республики по взаимодействию со СМИ Яна Невмержицкая.

Фото: прокуратура Татарстана

С 2013-го по 2015-й Валиахметов занимал должность старшего прокурора отдела по обеспечению участия прокуроров в гражданском и арбитражном процессе прокуратуры Татарстана. В 2015—2016 годах был-помощником прокурора РТ по взаимодействию с представительными (законодательными) и исполнительными органами республики и органами местного самоуправления.

С 2016 года до 2022-го Валиахметов занимал должность начальника отдела (№1) по надзору за законностью нормативных правовых актов управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Татарстана.

Татьяна Демина