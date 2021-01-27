УФСИН настаивает на вовлечении заключенных в программу «Наш двор» в Татарстане

Заказчики предпочитают обходиться без продукции предприятий системы исполнения наказания

Фото: Максим Платонов

В татарстанских колониях и СИЗО находятся 9,17 тыс. человек, что на 9% меньше, чем годом ранее. В тоже время следственные изоляторы по-прежнему остаются переполненными — в них содержат почти 2,2 тыс. человек, что на 15% превышает норму. Поэтому в рамках федеральной целевой программы в этому году в Казани начнут возводить первую очередь нового СИЗО, который позволит решить эту проблему. Об этом сообщил на итоговой коллегии глава УФСИН России по РТ Эдуард Хиалеев. Подробнее — в репортаже «Реального времени».



Килограмм наркотиков, 2,5 тысячи телефонов и 15 нападений на служащих

В прошлом году федеральная служба исполнения наказаний в Татарстане не допустила побегов из-под охраны, массовых беспорядков и иных резонансных преступлений в учреждениях системы, рассказал накануне в ходе итоговой коллегии ведомства начальник УФСИН России по РТ Эдуард Хиалеев и представил год работы службы в цифрах.

На 1 января в исправительных учреждениях и СИЗО республики находилось более 9,17 тыс. человек, год назад их было 9,5 тыс. Сохраняется динамика снижения численности осужденных в исправительных колониях. Их количество сократилось на 703 человека или на 9,16%. В учреждениях общего режима число осужденных уменьшилось за год на 19,5%.

В то же время в следственных изоляторах по-прежнему наблюдается перелимит. На начало этого года там содержалось почти 2,2 тыс. человек, что на 309 человек, или 14,9% превышает установленную норму. В рамках федеральной целевой программы в этому году начнут возводить первую очередь нового следственного изолятора в Казани — стратегического объекта, который позволит решить в ближайшем будущем проблему хронического перелимита следственных изоляторов республики, заметил начальник управления.

Два исправительных учреждения в республике изменят режим. Так, в скором времени в Казани на базе исправительной колонии №18 будет функционировать колония-поселение с лимитом наполнения 219 мест для лиц, ранее отбывавших наказание. Менделеевская исправительная колония №10 станет колонией строгого режима для ранее отбывавших наказание (сейчас там общий режим).

В 2020-м возбудили 12 уголовных дел по фактам попыток передачи наркотиков в ИК и СИЗО. Изъяли 1,1 кг наркотиков, в 2019-м — 684 грамма. В прошлом же году в учреждениях республики изъяли почти 2,5 тыс. сотовых телефонов. За попытку передачи задержали 56 человек. Операторам связи направили материалы на отключение 780 абонентских номеров, что в 2,3 раза больше, чем годом ранее.

С 11 до 15 случаев возросло количество уголовных дел, возбужденных по фактам нападения осужденных на представителей администрации учреждений. Обвинительные приговоры вынесены лишь по 2 из 15 случаев. «К сожалению, эта ситуация негативно сказывается на оперативной обстановке и не добавляет уверенности сотрудникам в своей защищенности», — посетовал Эдуард Хиалеев.

Эдуард Хиалеев представил год работы службы в цифрах. Фото: Максим Платонов

Результаты своей работы в учреждениях ФСИН озвучили представители прокуратуры Татарстана. Проведено 476 проверок и выявлено 420 нарушений, отметил зампрокурора РТ Олег Даминов.



Он привел пример, как в ИК-5 Зеленодольского района на протяжении полугода осужденный работал ночью в стоматологическом кабинете и оказывал услуги другим осужденным.



Из учреждений изъяли 800 литров спиртосодержащих жидкостей, которые производили в колониях.

Зафиксировано 3 побега из ИК-3 и ИК-4.



19 преступлений совершили отбывающие наказание — признак серьезных просчетов в режиме работы, заметил Даминов.



По его словам, наметилась тенденция по снижению количества осужденных за повторные преступления, «однако тяжких и особо тяжких преступлений непозволительно много»: 10 фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью и 46 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

В общей сложности по всем фактам нарушений к дисциплинарной ответственности привлекли 175 сотрудников УФСИН республики.

Результаты своей работы в учреждениях ФСИН озвучили представители прокуратуры Татарстана. Фото: Максим Платонов

В колониях Мензелинска и Бугульмы подростки не могут обучаться

В учреждениях службы исполнения наказаний помогают восстанавливать документы, оформлять пенсию, трудоустроиться, оказывают медицинское обслуживание.

Снижение численности осужденных затронуло и уголовно-исполнительные инспекции (УИИ). За год через них прошло более 21,7 тыс. осужденных к наказаниям, не связанным с лишением свободы, а также подозреваемых и обвиняемых, в отношении которых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. По итогам 2020-го их на 1 тыс. человек (4,45%) меньше, чем в позапрошлом году.

Сейчас на учете в казанском Исправительном центре находятся 243 человека, которым назначено наказание в виде принудительных работ. Всего за год через центр прошло 366 осужденных, что на 25% превышает показатель 2019 года. В связи с востребованностью данного вида наказания принято решение о создании в городе Нижнекамске в этом году участка, функционирующего в режиме исправительного центра (УФИЦ), на 50 мест.

В начале прошлого года в учреждениях отбывали наказание без паспорта 333 осужденных, к концу года их численность уменьшилась до 81 человека. 174 осужденным оформили документы на получение пенсий и пособий. С 2019 года на базе исправительной колонии № 19 осужденным помогают избавиться от наркозависимости. В прошлом году аналогичный реабилитационный отряд создали в ИК-2.

147 человек несовершеннолетних получили аттестаты об общем образовании, а 113 — о среднем. Однако на протяжении продолжительного времени не удается решить вопрос об обучении осужденных в следственном изоляторе № 3 в Бугульме и № 4 в Мензелинске, обратил внимание Эдуард Хиалеев.

Снизился уровень смертности от разных заболеваний среди заключенных на 20,2%. В структуре смертности по-прежнему на первом месте болезни системы кровообращения (12 случаев), онкологические заболевания (6 случаев) и ВИЧ-инфекция (5 случаев).

Кроме того, в прошлом году на текущий и капремонт объектов службы потратили 30 млн рублей, что позволило улучшить бытовые условия для осужденных.

Производства УФСИН загружены наполовину

В исправительных колониях содержатся 6,8 тыс. осужденных, из них 5,7 тыс. человек необходимо привлекать к труду, остальные — больные и пенсионеры, отметил руководитель УФСИН России по РТ. В прошлом году 3,5 тыс. человек трудоустроили — 60% от общего числа трудоспособных.

Фото: Максим Платонов

Подготовка рабочих кадров ведется в 8 образовательных учреждениях ФСИН по 49 профессиям. Профподготовка длится пять месяцев. За два последних года обучено 2,1 тыс. человек — 109 % от плана. Из них трудоустроено 1067 обученных. При этом производственные мощности загружены всего на 50%, отметил Эдуард Хиалеев.

В 2019-2020 годах в рамках федеральной целевой программы ввели в эксплуатацию 84 единицы металлообрабатывающего, деревообрабатывающего и сельхозоборудования на 32 млн рублей, что позволило создать дополнительно 45 рабочих мест и привлечь к работам 55 осужденных.



В ИК-17 в Мамадышском районе построили на республиканские средства коровник на 100 голов и приобрели установку для доения молока, автоматизация процесса повысила надои по сравнению с 2019 годом на 85 тыс. литров. Излишки сырого молока реализовали в мамадышский филиал «Азбуки сыра». Кроме того, в этой же колонии закупили сеялки для увеличения площади кормовых и поголовья КРС.

Для ИК-4 закуплено оборудование для производства нерафинированного растительного масла с производительностью до 140 кг в час. Сейчас его производственные мощности задействованы не более чем на 25%. Учреждение готово в этом году поставить более 200 тон подсолнечного масла.

В ИК-2 закупили линию по производству макаронных изделий на 600 кг в сутки. На 2021 год уже подписан договор на полную загрузку производства для собственных потребностей (92 тонны) и для Казанского хлебозавода в объеме 300 тонн.

В ИК-2 закуплены индукционные плавильные установки взамен старых печей мощностью 450-500 тонн в месяц, они повысят эффективность литейного производства

В ИК-5 заработал швейный участок, в который вложили 1,6 млн рублей, за счет этого увеличили число трудоустроенных на данном участке до 200 человек: приняли дополнительно 96 обученных осужденных. Общая стоимость швейно-обувного оборудования для ИК-2 за счет республиканского бюджета составила почти 2 млн рублей.

Эдуард Хиалеев назвал швейное направление одним из наиболее перспективных в системе исполнения наказаний республики — в нем занято около 1 тыс. человек. В этом сегменте низкая стоимость создания рабочего места и короткий период обучения — 3 месяца.

— Однако устаревшие здания и профиль производства учреждений не позволяют произвести реконструкцию и создать полноценные швейные цеха. Свободных денег у учреждений нет. В УФСИН проработан проект здания для такого цеха, его строительство достигает 16 млн рублей. Есть свободные площади на территории ИК-5, ИК-8. Строительство данных цехов позволило бы привлечь более 200 человек для работы в 2 смены, — пояснил докладчик.

Он обратился к правительству Татарстана с просьбой поддержать такой проект.

Продукция из колоний Татарстана уходит на рынок Москвы

Исправительные учреждения в прошлом году исполнили государственные и муниципальные заказы на сумму 45 млн рублей. Для госзаказчиков есть возможность заключать контракты с учреждениями ФСИН как с единым поставщиком согласно законодательству, без проведения конкурса и запросов котировок, заметил руководитель ведомства. По его словам, в этом случае минимальны риски нарушения процедур при заключении контрактов по сравнению с конкурентными способами, кроме того, это упрощает и сокращает процесс.



В качестве примера Хиалеев привел, как ИК-4 изготавливает продукцию по программе «Наш двор» для Нижнекамска. У учреждений системы широкий ассортимент. Однако, к сожалению, большой объем продукции из Татарстана уходит на рынок Москвы и Подмосковья, мало пользуется спросом в муниципалитетах, констатировал руководитель управления.

Фото: Максим Платонов

Спикер утверждает, что и татарстанскому бизнесу выгодно сотрудничать с ФСИН. В то же время, за последний год объем выпуска продукции для коммерческих структур составил 280 млн рублей, что составляет почти 56% от общего объема по УФСИН.

— Готовы предоставить площади, собственное оборудование, свободные площади с коммуникациями, складские и охраняемые территории. У нас более низкая оплата труда по сравнению с гражданскими предприятиями, — перечислил Эдуард Хиалеев.

Он напомнил, что федеральная система ставит задачу перед территориальным органом повысить в первом полугодии число трудоустроенных более, чем на 900 человек к уровню прошлого года.

Сумма исковых требований к осужденным — 1,176 миллиарда рублей

Сумма исковых требований по исполнительным листам составила 1,176 млрд рублей, возмещено за прошлый год около 22 млн рублей, в том числе из зарплаты осужденных — около 18 млн рублей, привел статистику Олег Даминов.

— То есть организация деятельности республики УФСИН не позволяет решать задачи по восстановлению имущественных прав потерпевших, — подчеркнул зампрокурора РТ, обратив внимание, что надо активнее трудоустраивать осужденных.

И такой потенциал есть. В этом году в сегменте строительства в республике действует 44 программы на общую сумму около 50 млрд рублей, заметил первый вице-премьер Татарстана Рустам Нигматуллин.

Министерство строительства осуществляет взаимодействие в производстве с подразделениями УФСИН недостаточно, считает Рустам Нигматуллин. Фото: Максим Платонов

— К сожалению, министерство [строительства] осуществляет взаимодействие в производстве с подразделениями ведомства недостаточно. Если посмотрим на итоги работы за 5 лет, фактически объемы поставок на нужды министерства сократились в 3,5 раза. Президент ставит задачу увеличения производственной программы для максимальной занятости осужденных. Есть ряд элементов продукции, которые изготавливаются в учреждениях, они напрямую могли бы поставляться на реализацию наших программ, в то же время они поставляются через посредников. Поэтому прошу Минстрой и заказчиков, ГИСУ посмотреть этот вопрос и по программе «Наш двор», и по другим республиканским программам. 30 млрд рублей по национальным проектам РФ — мягко скажем цифры немаленькие — это все капстроительство или капремонт, везде данная продукция применима, — распорядился Рустам Нигматуллин.