Буинскую городскую прокуратуру возглавил Тимур Фатыхов

Фото: прокуратура Татарстана

Приказом Генерального прокурора России Буинским городским прокурором назначен старший советник юстиции Тимур Фатыхов. До этого с 2013 года он работал прокурором Ютазинского района Татарстана.

Сегодня Тимура Фатыхова коллективу надзорного ведомства представил прокурор республики Илдус Нафиков. Марс Фаткуллин, который занимал должность Буинского городского прокурора, вышел в отставку по выслуге лет, сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Тимур Фатыхов родился 8 июля 1984 года в Казани. Образование по специальности «юриспруденция» получил в КГУ (ныне КФУ). Службу в органах прокуратуры начал в 2007 году в должности старшего помощника Казанского прокурора по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах РТ (ОРО). С 2012-го по 2013-й работал заместителем начальника отдела по надзору за производством ОРД прокуратуры Татарстана.

Фото: прокуратура Татарстана

В августе назначили нового прокурора Алексеевского района Татарстана. Им стал советник юстиции Фаргат Шайхаттаров. Он сменил Павла Абрамова, который занял должность Казанского прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Татарстана.



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Татьяна Демина