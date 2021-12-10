«Что там ремонтировать-то полгода?»: отвоеванная через суд парковка ТЦ «Савиново» и «XL» вновь на замке

«Реальное время» выяснило, когда откроют скандальный паркинг в старейшем торговом центре и изменится ли его функция

Фото: Инна Серова

Казанские автовладельцы, приезжающие в «Савиново» и «XL», пожаловались на затянувшийся простой местного паркинга. Бесплатная шестиуровневая крытая парковка, которую прокуратура Ново-Савиновского района Казани отвоевала через суд для посетителей этих торговых центров, уже давно должна была открыться после ремонта, неожиданно затеянного в начале года. Однако на дверях паркинга по-прежнему замок, и признаков скорого открытия не наблюдается. Эти площади в свое время перекупил у обанкротившегося «ФОНа» известный татарстанский рантье Алмаз Сулейманов. Часть плоскостной парковки с наступлением зимы превратилась в площадку для складирования снега, а внутри самого здания, как выяснило «Реальное время», работы идут ни шатко, ни валко. О проблемах посетителей, «свалке машин» перед одним из старейших торговых комплексов Казани и планах собственников многоуровневого паркинга — в нашем материале.

Квест на парковке



На парковке перед ТЦ «Савиново» автомобили стоят не только на парковочных местах, но и вдоль проездов, и даже на «островках безопасности» для пешеходов. Та же картина — на плоскостной парковке перед ТЦ «XL». Но места все равно не хватает, и часть посетителей припарковались прямо за въездом на территорию, так что заехать и выехать на проспект Ямашева не так-то просто — для этих целей остались две узкие «щели», и обзор для водителей ограничен.

В результате в обоих направлениях то и дело возникают «пробки». И если затор на территории парковки — еще полбеды, то очередь, выстраивающаяся для заезда прямо на полосе для общественного транспорта, мешает движению автобусов и троллейбусов, создает аварийную ситуацию на проезжей части.



Автомобили стоят не только на парковочных местах, но и вдоль проездов, и даже на «островках безопасности» для пешеходов

— Мы дома ремонт затеяли, двери заказали в одной из здешних фирм, сейчас приехали ламинат выбирать, в общем, приходится сюда кататься часто, и каждый раз мучаемся в поисках, где припарковаться, — пожаловался корреспонденту водитель отечественного внедорожника Рамиль Р. — Торговые точки меня устраивают, жена тоже привыкла тут покупать одежду-обувь, так что мы были раньше здесь частыми посетителями. Но после того, как под предлогом ремонта закрыли крытую парковку, я сюда стараюсь ездить пореже. Летом меня кто-то задел в этой тесноте и уехал, сейчас часть машиномест завалена снегом, стало еще теснее.

— Безобразие это, а не парковка! — возмутилась Людмила Р. — Я шью на заказ, сюда в магазины тканей и фурнитуры езжу постоянно, но только потому, что выбора у меня нет. В прошлый приезд погнула порожек у автомобиля, потому что парковаться пришлось на островке. Знаю, что не по правилам, а только встать-то больше негде было. Раньше заезжала в паркинг, там прямой выход к моим магазинам, было удобно. Что там ремонтировать-то полгода? Там же голые стены и бетонное покрытие! Да и не видно, чтобы там работали — вон, темно там, никаких признаков ремонта!

Признаков скорого открытия не наблюдается

«Давно ремонтируют»

Признаки ремонта паркинга «Реальному времени» удалось обнаружить на заднем дворе. В углу рядом с запертыми воротами на выезде с парковки, валялось несколько стальных вентиляционных коробов, обломки штукатурки, а чуть поодаль — стеллажи с бетонной плиткой.

— Давно парковку ремонтируют и нескоро откроют, — просветил журналиста пожилой дворник, расчищавший снег на входе в торговую галерею «Гулливер». — Там плиткой все полы выкладывают, привезут немного, кончится она — и опять дело стоит. Медленно ремонт идет.

А самих рабочих и их руководителя корреспонденту «Реального времени» увидеть так и не удалось. Все входы-выходы на парковку оказались закрытыми, охранники соседствующего с ней «Гулливера» и связанных переходами зданий сказали, что не знают, как туда пройти.

Признаки ремонта паркинга «Реальному времени» удалось обнаружить на заднем дворе

«Откроют через месяц»

«Реальное время» обратилось в приемную ООО «Торговый комплекс «Савиново» с запросом, по какой причине была закрыта на ремонт многоуровневая парковка, какие работы там проводятся и в какие сроки их планируют завершить. Также были заданы вопросы, останется ли прежним назначение здания паркинга (поскольку ранее уже имелся опыт размещения в нем арендаторов) и планируется ли после ремонта взимать плату за парковку.

Письменный ответ руководство ТЦ обещало прислать позднее, он будет опубликован по получении. Но в приемной торгового комплекса заверили:

— Многоуровневую парковку для клиентов откроют через месяц, назначение ее не изменится.

Между тем у автомобилистов, приезжающих сюда, все же имеются достаточно веские основания беспокоиться за судьбу парковки на территории торгового комплекса. Ведь однажды паркинг на длительный срок уже выводился из игры.

Шестиуровневая крытая парковка площадью 39 тыс. кв. м, рассчитанная на 1 064 автомобиля, была одной из первых современных парковок, построенных специально для посетителей торгового центра, вернее — по первоначальному плану — продовольственного рынка «Савиново». Рынок открыли в 2002 году, а парковку — в 2004-м. И вскоре закрыли для тех, кому она, собственно, и предназначалась: все площади, вплоть до пятого уровня были сданы в аренду, на парковочных местах размещались автосалоны, и лишь на шестом могли парковаться все желающие — но исключительно за деньги. Как заметил, разговаривая с автором этого материала в 2014 году представитель одного из собственников земельного участка, на котором стоит паркинг, — гендиректор ООО «Делфо-Гулливер» Александр Сотников, желающих за свои деньги пешком спускаться с шестого уровня, чтобы потом пройти по улице в торговый центр, почти не было.

Шестиуровневая крытая парковка была одной из первых современных парковок, построенных специально для посетителей торгового центра

Въезд через суд

Более 10 лет к услугам посетителей торгового комплекса было лишь 240 машино-мест на плоскостной парковке. А в 2014-м по жалобе жительницы одного из соседних домов, чей двор был забит машинами посетителей ТЦ, прокуратура Ново-Савиновского района инициировала судебный процесс о выселении с парковки автосалонов — или, если следовать. Дело тянулось более года, прошло все инстанции, и в итоге суд обязал собственников здания многоуровневого паркинга — а на тот момент оно было распродано по частям и принадлежало гражданам Р.Ш. Ганибаеву, М.Р. Сайфиеву, А.В. Валаханович, Р.Х. Киямову, Н.В. Даниловой, а также ООО «АвтоИмперия» и ООО «Арсав» — использовать его по целевому назначению земельного участка — под здание гаража-стоянки.

Правда, после второго открытия площадь паркинга ощутимо усохла по отношению к проектной. На сайте ТЦ «Савиново» сообщается, что на крытой парковке имеется 700 машино-мест, однако 2ГИС оценивает вместимость паркинга всего в 618. Чересчур оптимистичной выглядит и информация про 300 мест на плоскостной парковке: если их изначально — в 2004 году — было 240, а после реконструкции парковки там появились широкие газоны, то, согласно закону сохранения материи, количество машино-мест должно было уменьшиться, а не увеличиться.

И, в принципе, это было бы логично. Ведь еще в 2014 году, отвечая на вопрос, выгодно ли торговому комплексу иметь многоуровневую парковку для посетителей, тогдашний гендиректор ООО «Делфо-Гулливер» Александр Сотников ответил, что это вопрос некорректный и добавил:

— Нам выгодно, чтобы там была и парковка, и торговля.

Чересчур оптимистичной выглядит и информация про 300 мест на плоскостной парковке

С точки зрения ГИБДД

Отстаивая в суде в 2014—2015 гг. право клиентов бесплатно парковаться на многоуровневой стоянке, прокуратура призвала в союзники ГИБДД Казани. Тогда начальник казанского отдела ГИБДД Рустам Ибрагимов говорил, что из-за перегруженности плоскостной парковки на ней «вечерами, в выходные и праздничные дни регистрируется по 5-6 мелких ДТП, а перед заездом на нее регулярно возникают пробки из-за того, что автомобили посетителей выстраиваются в очередь, занимая полторы, а то и две полосы на дороге».

Картина с пробками не изменилась — автобусная полоса по выходным напротив торгового комплекса по-прежнему забита автомобилями. Но, похоже, автомобилисты стали намного осмотрительнее. Как сообщили «Реальному времени» в отделе ГИБДД г. Казани, в 2020 году на парковке зарегистрировано лишь 11 ДТП, а в 2021-м — всего два, причем одно связано с наездом на препятствие.

— Возможно, автомобилисты просто договариваются и разъезжаются, не вызывая ГИБДД, — предположила сотрудница отдела пропаганды.

Как сообщили «Реальному времени» в отделе ГИБДД г. Казани, в 2020 году на парковке зарегистрировано лишь 11 ДТП

Чья это парковка?

Основные активы торгового комплекса, в который входят «Савиново» и «XL», сосредоточены в руках семьи крупного татарстанского полиэтиленового трейдера и рантье Алмаза Сулейманова. Он же является учредителем и единственным бенефициаром зарегистрированного на территории торгового центра ООО «Парковка».

По данным «СПАРК-Интерфакс», это микропредприятие со среднесписочной численностью сотрудников на 31 декабря 2020 года — 1 человек и уставным капиталом в 10 тыс. рублей завершило год с выручкой почти в 18 млн рублей и чистой прибылью 13,9 млн. А в доковидном 2019 году эти показатели были значительно выше: 27 млн — выручка и 21,3 млн — чистая прибыль.

Всего Алмаз Сулейманов руководит и владеет 18 компаниями, и все они, кроме зарегистрированного на улице Северо-Западной ООО «Барс-Синтез», зарегистрированы на проспекте Ямашева, на территории «Савиново» и «XL».

По данным сайта Арбитражного суда РТ, Алмаз Сулейманов как индивидуальный предприниматель в конце 2020 года инициировал арбитражный процесс в отношении санкт-петербургского ООО «Красноборское» (владельцу расположенного в казанском торговом комплексе на Ямашева супермаркета «Перекресток»). Собственник участка в 1,589 га потребовал, чтобы ретейлер заключил с ним договор аренды земельного участка площадью 418 кв. м, на котором расположен дебаркадер для выгрузки доставляемых в супермаркет товаров. Суд в иске отказал, апелляционная инстанция оставила это решение без изменения.