Почему казанская «яжемать» в борьбе за двух дочек забыла о третьей

Лишенную родительских прав Екатерину Сафину могут привлечь за незаконное получение маткапитала

По данным источников «Реального времени», в Следком по РТ за подписью вице-премьера Татарстана Лейлы Фазлеевой направлены материалы проверки в отношении жительницы Казани Екатерины Сафиной. Той самой, что после лишения родительских прав и разлуки с дочерьми Машей и Мелиссой занялась в Сети разоблачениями «злых чиновников» и не без помощи прокуратуры добилась возврата одной девочки под опеку бабушки. Однако последующая проверка по обращениям Сафиной вскрыла — еще одну дочку эта любящая и страдающая от разлуки мама... бросила после родов в 2012 году, но потом получила за нее материнский капитал. Есть ли тут состав мошенничества — решать следствию.

«У нас женщины не рабыни, которые рожают детей для богатых»



За пару лет 36-летняя безработная Екатерина Сафина из Казани стала настоящей звездой Рунета. Посты и ролики в Instagram и YouTube о бездушных соцработниках, материнская боль от разлуки с дочками, слезы в ее голосе и печаль в глазах, действительно, трогают. Поэтому словам про отнятых за коммунальные долги детях поверили многие, а хештег #МашаМелисса Сафины стал знаменем борьбы не слишком богатых родителей с априори бездушной системой.

«Мы не та семья, которая будет раскидываться своими детьми», — убедительно заявляла на камеру Екатерина 8 июня 2020 года — после встречи с прокурором Татарстана Илдусом Нафиковым. Неделей ранее в соцсети она напоминала о воссоединении с 10-летней Мелиссочкой — старшей дочкой, и выражала надежду, что в родную семью вернут и 5-летнюю Машу. Последнюю после лишения Сафиной родительских прав успели удочерить.

«У нас правовое государство, и женщины не какие-то рабыни, которые рожают детей для богатых», — комментировала разлуку с дочкой Екатерина. Но узнав о результатах тщательной прокурорской проверки по своим обращениям, обвинила проверяющих в сокрытии преступления со стороны органов опеки, полицию — в фальсификации документов, а Следком — в пробуксовке по делу о якобы имевших место домогательствах в детском приюте «Акчарлак», где какое-то время находилась Мелисса.

Неделей ранее Сафина напоминала о воссоединении с 10-летней Мелиссочкой — старшей дочкой, и выражала надежду, что в родную семью вернут и 5-летнюю Машу. Фото instagram.com/melissamasha

На днях женщина написала заявление в ФСБ. Она утверждает, что часть административных протоколов полиции о ее нарушениях сфальсифицированы, а ее подпись в них подделана.

«Жертву органов опеки» 11 раз привлекали за неисполнение родительских обязанностей

Позиция «закошмарившей» проверяющих жалобами мамы не у всех вызывает сочувствие. Сегодня прокуратура Татарстана обнародовала часть результатов своей проверки, которая полностью опровергает версию «жертвы органов опеки» (именно так Екатерина позиционирует себя в Instagram) в части причин ее расставания с детьми.

По данным надзорного ведомства, Сафину 11 раз привлекали к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей в 2016—2017 годах. А еще та была на учете в полиции как неблагополучный родитель, к тому же — на учете у врача-нарколога и в 2013—2016 годах проходила лечение в стационаре. В январе 2017-го по невнимательности Сафиной в квартире произошел пожар — по той истории на женщину в прокуратуру жаловалась еще и мать. Именно эти факты, наряду с выводами силовиков, повлияли на решение судов о лишении женщины родительских прав, тогда как долг ее матери по оплате жилищно-коммунальных услуг лишь усугубил ситуацию.

Решение суда было вынесено в апреле 2018 года. После его вступления в силу маленькую Машу забрали, но не у мамы, а бабушки — Ирины Гавриловой. Екатерину с Мелиссой соцработники и приставы в квартире не обнаружили. Ребенка отправили сначала в больницу, затем, в мае 2019-го, в Лаишевский детский дом. Родная мать там не навестила ее ни разу, установили сотрудники прокуратуры во время проведения проверки. В итоге девочке подыскали новых родителей.

Маленькую Машу забрали, но не у мамы, а бабушки — Ирины Гавриловой. Фото Рината Назметдинова

Старшую из девочек, Мелиссу, разлучили с лишенной прав матерью в октябре 2019-го и поместили в соцприют «Акчарлак» в Рыбно-Слободском районе. Именно там была сделана запись о неких сексуальных домогательствах, в которых дочка Сафиной и ее подружки обвинили одного из сотрудников приюта. Уже в ходе расследования уголовного дела девочки признались — сказали так, поскольку в этом случае Мелиссу обещали вернуть домой, рассказал «Реальному времени» источник в правоохранительных органах. Впрочем, расследование этого дела еще не завершено.

А вот Мелиссу в марте 2020-го определили в Елабужский детдом, а в мае постановлением главы исполкома Елабуги определили под опеку к родной бабушке.

К слову, произошло это через несколько дней после пожара на балконе все той же бабушкиной квартиры. Его реальную причину дознаватели определить не смогли — дверь в квартиру им никто не открыл. При наружном осмотре в ящиках на деревянной раме балкона нашли большое количество окурков. Поэтому в материале полицейские указали — возгорание по вине неустановленного лица.

«Сафина в сетях обвиняет органы опеки в продаже ее ребенка. Вообще очень много говорит, но почему-то ничего не делает для восстановления своих родительских прав — даже на официальную работу не спешит устраиваться. Зато все вокруг виноваты!» — поделился с «Реальным временем» один из участников проверки.

— Доводы о незаконном лишении Сафиной родительских прав не подтвердились, — комментирует ситуацию и.о. старшего помощника прокурора Татарстана Рамиль Ахметзянов.

Сегодня прокуратура Татарстана обнародовала часть результатов своей проверки, которая полностью опровергает версию «жертвы органов опеки» в части причин ее расставания с детьми. Фото Ильи Репина

Как получить маткапитал за брошенного ребенка

Тщательная работа по жалобам заявительницы помогла обнаружить еще одну нестыковку в ее позиции. У лишенной прав матери двоих детей на деле их трое! И после Мелиссы, родившейся в 2009-м, женщина родила еще одну дочку, а Маша появилась на свет позже — в 2015-м. Свою родную сестренку Мелисса и Маша никогда не видели. А ведь сейчас ей уже 8 лет.

Как выяснило «Реальное время», ту девочку женщина рожала в домашних условиях, потом что-то пошло не так, и обеих 15 августа 2012 года доставили на скорой в родильное отделение четвертой горбольницы. Документов при матери не было, данные о ней врачи записали с ее же слов, а вскоре после родов обнаружили — пациентка сбежала из больницы. Без дочки. Отказа от нее не писала, просто оставила врачам. А вернулась только в ноябре!..

К тому моменту ребенка уже оформили сиротой и после нескольких медучреждений определили в приемную семью. Сафина устроила скандал, обратилась в новостную редакцию Первого канала и рассказала, что в силу неких семейных проблем оставила дочку, предупредив врачей, что обязательно за ней вернется. И за месяцы отсутствия пару раз звонила в больницу — правда, сами врачи в разговоре с тележурналистом Светланой Костиной звонки и некие договоренности отрицали. А представители органов опеки рассказывали — пытались найти беглянку по озвученному ей адресу, но не нашли. И лишь после этого дали добро на опеку и усыновление девочки. Еще рассказывали, что женщина ранее обращалась за помощью, просила найти ей работу, но все предложенные вакансии просто отвергала.

Свои проблемы той поры Екатерина — тогда она еще прятала свое лицо — объясняла так: муж не помогает, надо было решать вопрос с алиментами и кормить еще одну дочку. Уже тогда женщина возмущалась нарушением своих прав. Правда, уполномоченный по правам ребенка в РТ Гузель Удачина тогда говорила — винить матери нужно лишь себя, в трудной жизненной ситуации она действительно могла рассчитывать на помощь государства в части заботы о ребенке, но об этом надо было как минимум попросить. Хотя бы заявление написать.



Впрочем, внимание к проблеме со стороны СМИ оказалось не лишним. По данным источников «Реального времени», на той волне Сафина заключила брак с отцом второй девочки и смогла получить в Росреестре свидетельство о рождении совместной дочки Варвары — для этого оказалось достаточно справки из больницы о домашних родах и показаний свидетеля, что такие роды были. Наличие самого ребенка регистраторы не проверяли. И поскольку Варенька на бумаге была вторым ребенком в семье, Сафина получила сертификат на материнский капитал.

Сейчас об этой дочке мать в своих письмах во все инстанции почему-то не вспоминает. А вот проверяющие полагают, что при расходовании средств этого маткапитала Сафина должна была учесть интересы Вари. Материалы проверок направлены в Следком по РТ для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

Гузель Удачина говорила — винить матери нужно лишь себя, в трудной жизненной ситуации она действительно могла рассчитывать на помощь государства в части заботы о ребенке, но об этом надо было как минимум попросить. Фото Романа Хасаева

Стоит заметить, что больная денежная тема регулярно педалируется страдающей матерью. Вместо своих контактов она размещает в своих инстаданных номер банковской карты со словами «На оплату юристов мамочкам», «Моя борьба за дочек». В последнем видео сетует, что пришлось тратить на решение своих семейных проблем свои же личные средства — пожертвований уже не хватает. А так ли уж бьется мать за свои права или в процессе борьба стала лишь способом заработка?..

