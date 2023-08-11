Прокуратура начала проверку после жалоб жителей Чистополя на частое отключение воды

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Чистопольская городская прокуратура начала проверку после жалоб жителей Чистополя на частое отключение воды летом. Об этом сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Организована проверка исполнения законодательства о водоснабжении в части допустимой продолжительности перерыва подачи холодной воды и своевременности выполнения работ по содержанию коммунальных сетей.

Уточняется, что поводом для проверки стало сообщение в СМИ. Жители Чистополя пожаловались журналистами на частое отключение воды с начала этого лета. По словам горожан, ее подачу перекрывают внезапно: «воду отключают, через два часа сообщают». В местном «Водоканале» оповещают об отключении после того, как воду уже отключили.

скриншот realnoevremya.ru из видео ГТРК «Татарстан»

Чистопольцы были вынуждены объединиться и составить коллективное обращение в прокуратуру Татарстана.



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Илина Хакимова