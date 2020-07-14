Допрыгались? Зеленодольский прокурор требует запрета на экстремальные «полеты» с трубы

В Татарстане подан иск о блокировке подпольного аттракциона и страницы роупджамперов

Зеленодольская прокуратура направила судебный иск к организаторам прыжков с 46-метровой трубы ТЭЦ. По мнению проверяющих, добро экстремалам на этот аттракцион никто не давал и его безопасность не гарантирована. Ответчиком по делу может стать известный альпинист Евгений Иванов по прозвищу Колдун, который в свое время прыгнул с флагом Челнов с 270-метровой горы в Крыму. Вчера он сообщил «Реальному времени» — роупджампинг безопаснее штурма скал, но на фоне проверок отменена ранее намеченная на 19 июля «прыжковая сессия» под Казанью.

Исполком заварил лестницу в небо



«Антиджамперский» иск накануне был направлен от имени прокурора Зеленодольска Анатолия Трифонова. В Набережночелнинский горсуд — по месту нахождения ответчика. Поводом для прокурорской проверки, по данным «Реального времени», стало разлетевшееся по Сети видео о полетах за 5 июля с заброшенной трубы ТЭЦ в Зеленодольске на веревке — точнее страховочном тросе.

«Отвага — страсть к адреналину — хорошее настроение — поднятие самооценки — преодоление бесконечных ступенек — отсутствие опоры под ногами — неимоверный восторг — все это было пережито в течении 10 минут», вспоминает свои ощущения одна из шагнувших с высоты 46 метров в те выходные.

Проверяющие установили: труба недалеко от распределительного центра АО «Тандер» является бесхозной, но находится она на землях неразграниченной госсобственности.

Иные эмоции записи бесстрашных прыжков, включая сальто в воздухе от самых продвинутых прыгунов вызвали у сотрудников надзорного ведомства. Проверяющие установили: труба недалеко от распределительного центра АО «Тандер» является бесхозной, но находится она на землях неразграниченной госсобственности.

Изучив страничку Вконтакте «Прыжки с моста / Роупджампинг / Almost Team» силовики узнали — организаторы получают вознаграждение от участников прыжков. В Зеленодольском исполкоме подчеркивают: добро на организацию аттракциона в этом месте не давали. С Ростехнадзором, что контролирует вопросы безопасности на производственных объектах — к коим относится труба, вопрос тоже не согласовывался, установили проверяющие.

Для справки: «роупджампинг» (с английского — прыгающий с горы) — прыжки на альпинистских веревках с различных высоких объектов (скал, многоэтажных домов, кранов, мостов, труб, различных вышек).

По итогам проверки — в адрес ООО «Вконтакте» направлено требование о блокировке этой группы, объединяющей 8 тысяч участников из Татарстана, других регионов Поволжья и даже других стран. Главе исполкома Зеленодольска направлен материал о необходимости поставить на муниципальный учет бесхозную трубу.

По итогам проверки — в адрес ООО «Вконтакте» направлено требование о блокировке этой группы, объединяющей 8 тысяч участников из Татарстана, других регионов Поволжья и даже других стран

В суд автограда ушел прокурорский иск о приостановке деятельности аттракциона, а в зеленодольскую полицию — требование о патрулировании этой территории в предстоящие выходные. Поскольку страница группы приглашает всех желающих попрыгать 19 июля.

Впрочем, сделать это будет непросто — по инициативе муниципалитета уже заварены подступы к подъемной металлической лестницы, по которой джамперы забирались наверх. Из опасения за жизнь и здоровья граждан.

«Колдун» Иванов: «Эти проверки мешают развивать спорт»

За организацией прыжков в Зеленодольске и Челнах стоит целая команда роупджамперов во главе с Евгением «Колдуном» Ивановым. За плечами — прыжки на картодроме «Гренада» с вышки высотой 27 метров — уровень девятиэтажки, с 16-метрового моста через реку Челнинка, 25-метрового моста через реку Иж, с 30-метровой вышки в Айше и 46-метровой трубы в Зеленодольске. Впрочем, мосты уже в прошлом, как и вышка в Айше, говорит Иванов.

За организацией прыжков в Зеленодольске и Челнах стоит целая команда роупджамперов во главе с Евгением «Колдуном» Ивановым

Справедливости ради — ни одного ЧП за это время у организаторов не было. «Безопасность прыжков — главное для нас!» обещают они всем участникам группы и предупреждают — алкоголь и наркотики на воздушных стартах запрещены, лица младше 16-ти к самостоятельным прыжкам не допускаются. Ради безопасности, подготовку к прыжкам проверяют два организатора, контролируя работу друг друга. Первым с высоты также прыгает кто-то из них. Для каждого участника кроме основной веревки (выдерживает 2 тонны — уверяет Иванов) предусмотрена такая же страховочная.

Важный момент и антивирусная безопасность — одноразовые перчатки, маски, одновременно на старте не более пяти человек.

— Я вообще не понимаю, как можно запретить наш спорт. У нас деятельность некоммерческая. Для прыжков с веревкой нет законов, которые запрещают этим заниматься. Как для турпоходов и сказалолазания специального разрешения не требуется, — отмечает Евгений, подчеркивая, что он и еще 7 членов команды «Almost Team» прошли серьезное обучение и получили сертификаты Международной ассоциации роупджампинга.



«У нас и оборудование все иностранное и сертифицированное, оно безопаснее чем парашют, утверждает Евгений Иванов

«У нас и оборудование все иностранное и сертифицированное, оно безопаснее чем парашют, утверждает Евгений Иванов, кстати имеющий допуск к работе на высоте в качестве промышленного альпиниста.

Сравнение с аттракционами и бизнесом наш собеседник считает некорректным. Говорит, что нет платы за прыжки — есть добровольные взносы на закупку нужного для прыжков и развитие спорта.



— Мы на эти деньги снаряжение покупаем, скалы новые для прыжков открываем — например, в Крыму. В этом году хотели первыми в мире прыгнуть со скалы 200 метров в зоне ледников на Домбае. Это был бы первый в мире высокогорный роупджампинг. Но из-за карантинов все отменилось. И все вот эти проверки — они мешают развивать спорт, — считает Евгений. По его словам, именно с таких «домашних» прыжков как в Зеленодольске, некоторые начинают свой путь к куда большим высотам.

В 2014-м «Колдун» из Татарстана участвовал в уникальном прыжке в Крыму — с горы Морчека высотой 270 метров. Причем, своим полетом восславил родной город, взяв с собой флаг Челнов. Подготовка того прыжка заняла у джамперов шесть дней, в привычном месте на это уходит полчаса. Через год Евгений Иванов первым в Крыму прыгнул 64 метров горы Алимова Балка, но веревка крепилась не на страховочном поясе и ремнях, а на четырех крюках, проколовших кожу на спине джампера.

Впрочем, обострять ситуацию команда «Almost Team» не намерена, сообщил «Реальному времени» Евгений Иванов

Окончание прокурорской проверки стало новостью для Ивановf. По его словам, с представителями надзорного ведомства была достигнута договоренность о встрече 20 июля. Впрочем, обострять ситуацию команда «Almost Team» не намерена, сообщил «Реальному времени» Евгений Иванов: «Мы уже отменили прыжки, запланированные на 19 июля».