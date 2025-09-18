Силосные ямы и бриллиант: как стартовал процесс по иску к бывшему вице-премьеру РТ на 651 миллион

Суд Казани решил привлечь к рассмотрению дела дочь и зятя Энгеля Фаттахова, а еще — отправить запрос в налоговую

Часть сделок по отчуждению имущества семьей бывшего главы Актаныша, экс-министра образования — вице-премьера Татарстана в прокуратуре считают мнимыми, наряду с недвижимостью и парком техники предметом иска о «раскулачивании» стали найденный при обыске у Энгеля Фаттахова бриллиант и деньги, при этом главный ответчик намерен отбиваться от претензий по видеосвязи с СИЗО. Об этом журналисту «Реального времени» стало известно сегодня в суде Казани, где состоялось первое заседание по делу «Альберт Суяргулов против Фаттаховых» на 651 млн 342 тысячи рублей. Эту сумму доверенные лица экс-чиновника считают кратно завышенной. Иск он не признает.

Фаттахова против Фаттаховых: антикоррупционный отдел прокуратуры РТ получил начальника

Рассмотрение масштабного иска стартовало сегодня в зале 15 Советского райсуда Казани — в том самом, где ранее было вынесено решение о «раскулачивании» бывшего руководителя следственного отдела по Приволжскому району Казани Марселя Мустафина. Правда, в материалах по нему разбиралась судья Ирина Иванова. Ну а дело ВИП-ответчика Энгеля Фаттахова и его близких поступило в производство судьи Екатерины Шадриной.

К иску на 53 страницах уже приложены 12 томов, а также ряд дисков с носителями информации. И объем этот уже сегодня увеличился — защитники представили отзывы и возражения на иск прокурора Татарстана от бывшего вице-премьера РТ, находящегося в СИЗО, его супруги Сарии, а также сына Ильнара, бывшего главы исполкомов Актаныша и Мамадыша, который ранее объявлялся в розыск по уголовному делу и, предположительно, скрывается в Лондоне. Кроме того, к делу приобщили возражения супруги Фаттахова-младшего, а вот двое соответчиков-бизнесменов — бывший директор актанышской агрофирмы «Чишма» Радик Хаертдинов и казанец Ленар Нигматуллин — свою позицию по иску пока не представили.

Примечательно, что интересы двух последних — по совершенно разным объектам недвижимости — в деле представляет один юрист Наргиза Ибатуллова. «Письменная позиция в процессе подготовки. Будет представлена», — обещала она суду.

Фаттахова-старшего и его супругу защищают адвокаты Марат Давлетов и Ленар Шакиров (также представляет интересы бывшего мэра Бугульмы по прокурорским искам), а семью сына представляет адвокат из команды «А2К Лигал» Тимур Уразаев (также участвующий в схожем деле «Прокуратура против замглавы Советского района Казани»). Как именно заключали договор с проживающим за пределами РФ Ильнаром Фаттаховым — в суде не уточнялось.

Заметим, на суд сегодня не пришел ни один из семерых ответчиков. При этом арестованный Энгель Фаттахов прислал ходатайство, попросив обеспечить его участие по видеосвязи с СИЗО Чистополя. Но связи сегодня не было — судья объяснила это тем, что ходатайство было получено поздно и организовать ВКС просто не успели. Впрочем, уже на следующем заседании это планируется сделать.

Представитель еще одного ответчика, ООО «Агрофирма «Чишма», просил суд провести предварительное заседание без его участия.

Тихой сенсацией процесса стала новая должность прокурора Лилии Фаттаховой, которая уже несколько лет представляет интересы надзорного ведомства по этой категории дел. На ее счету — гражданские споры с результатами не в пользу экс-главы КирМоса Сергея Миронова, бывшего замглавы Ростехнадзора Приволжья Александра Игонова, экс-ректора КНИТУ-КАИ Тимура Алибаева, бывшего начотдела Минземимущества РТ Ильшата Аминова и еще два упоминавшихся выше иска к ВИП-следователю Мустафину и экс-мэру Бугульмы Закирову. Также Фаттахова поддерживает позицию своего шефа — прокурора республики Альберта Суяргулова по обращению в доход государства активов генерала Владимира Изаака, бывшего начальника ГСУ — замглавы МВД Татарстана.

На сегодняшнем заседании Лилия Фаттахова представилась суду — начальник отдела прокуратуры РТ. По данным источников «Реального времени», речь идет об одной из ключевых структур аппарата республиканского ведомства — отделе по надзору за соблюдением законодательства в сфере противодействия коррупции. К исполнению новых обязанностей она приступила совсем недавно, после утверждения кандидатуры на уровне Генпрокуратуры РФ. Прежний руководитель антикоррупционного отдела пошел на повышение еще в мае 2025-го — Игорь Краснов (будущий глава Верховного суда РФ) назначил его замом Альберта Суяргулова.

Забалансовое имущество «семейной» агрофирмы и изъятый бриллиант

До оглашения требований иска, насчитывающего более 100 пунктов, и позиций сторон процесс сегодня не дошел. Судья Шадрина сообщила — для полноценного разбирательства не хватает целого ряда доказательств. Причем на пробел в материалах указала и прокурор Фаттахова. Она попросила истребовать у ответчика — агрофирмы «Чишма» сведения обо всем имеющемся и арендуемом имуществе, а также обороте основных средств и счетах.

По версии истца, не все активы агрофирмы «Чишма» официально числятся на балансе. Алексей Вангаев / realnoevremya.ru

«Ранее через прокуратуру района принимались меры для получения этих сведений, но представители агрофирмы отказываются их представлять, в связи с чем их привлекали к административной ответственности», — сообщила глава антикоррупционного отдела надзорного ведомства.

Адвокаты Фаттаховых и представитель бизнесменов возражали, ссылаясь на то, что ходатайство заявлено лишь устно, что истец и без того просит истребовать 100% доли «Чишмы» в доход государства, что уже включает в себя все ее активы. На это Фаттахова возразила: «В ходе следствия установлено, что у агрофирмы имеется имущество, которое не зарегистрировано в установленном порядке. Есть основания полагать, что имеется еще ряд объектов, которые не заявлены [в иске]». Судья удовлетворила иск частично, предложив агрофирме, как ответчику, представить сведения об оборотных активах, имеющемся имуществе и банковском счете.

В интересах Фаттахова-младшего и его супруги адвокат Уразаев просил привлечь к рассмотрению всех покупателей объектов у семьи ответчиков. Дарья Пинегина / realnoevremya.ru

В свою очередь адвокат Тимур Уразаев заявил ходатайство о привлечении в качестве третьих лиц порядка десяти покупателей той недвижимости и авто Фаттаховых, что числятся отчужденными. На заседании прозвучало — речь о казанской квартире на улице Мусина, земельных участках и домах в селе Усады и Егорьевском поселении Лаишевского района Татарстана. Прокурор высказалась против: «Истец не просит признать эти сделки недействительными. Права этих лиц никоим образом не затрагиваются». «Но в иске эти сделки мнимыми называются», — подчеркнул адвокат Фаттахова-младшего и его супруги, его позицию поддержали и двое коллег-представителей других ответчиков.

Судья же посчитала нужным отложить разрешение данного ходатайства на более поздний срок, когда процесс дойдет до исследования документов по этим сделкам.

Еще одно ходатайство от Уразаева касалось истребования реестровых дел по всем отчужденным объектам иска, средства от реализации которых Альберт Суяргулов просит взыскать в денежном эквиваленте. Как отмечает один из источников «Реального времени», всего в перечень попали 14 уже реализованных в 2017—2023 годах участков, домов и квартир, при этом самой дорогой была как раз упоминавшаяся квартира площадью свыше 100 кв. м на казанской улице Мусина, проданная за 23 млн рублей. Еще на 3,5 млн рублей потянул реализованный в 2021 году «Мерседес-Бенц». Впрочем, это далеко не самые существенные позиции искового заявления.

Напомним, в иске фигурируют 29 единиц транспорта — от зарубежных и импортных легковушек до тракторов и комбайнов. А также предполагается изъять в натуре более 60 земельных участков, зданий и сооружений — в том числе перешедшее в агрофирму «Чишма» от ООО «Чишма» наследие советских времен: имущество животноводческого комплекса и колхоза, включающее в себя коровники, водонапорные башни, склады, силосные ямы и даже свою АЗС. История этого безвозмездного отчуждения описана отдельным эпизодом уголовного дела Энгеля Фаттахова — его обвиняют в превышении с ущербом 157 млн рублей.

По мнению адвокатов, позиция прокуратуры в гражданском деле противоречит версии следствия и обвинения в уголовном. Ведь в первом эти сельхозактивы требуют обратить в доход государства, а во втором — указывают о нарушении прав конкретного собственника — ООО «Чишма». Прокомментировать позицию ответчиков по существу защитники обещали позже. Ранее кратко поясняли — иск Фаттахов и члены его семьи не признают.

Один из осведомленных источников «Реального времени» среди профессиональных юристов заявил, что конструкция поданного иска весьма спорна: «Там вообще одни и те же суммы несколько раз вменяются — требуют изъять и имущество агрофирмы «Чишма», и 100% доли этого общества — так и накручивается сумма иска. Думаю, суд с этим разберется».

При обыске у Энгеля Фаттахова изъяли деньги и бриллиант, теперь их включили в исковые требования прокуратуры.

Тот же источник поделился информацией — заявленный одним из пунктов иска сертифицированный бриллиант в 0,04 карата стоит всего-то 6 тысяч рублей, и его изъяли при обыске в доме Фаттахова наряду с наличными денежными средствами, которые, по мнению прокуратуры, также подлежат взысканию.

Тем временем в суде встал вопрос — почему в распечатанных материалах дела нет данных о переходе прав собственности на недвижимые активы, может, стоит сделать запрос в Росреестр. Прокурор уточнила — эта информация приобщалась на диске.

Версия о незаконном бизнесе и продажа квартиры дочке

Далее председательствующая по делу судья попросила представителя надзорного ведомства представить декларации главного ответчика за все поминаемые в иске годы (начиная с 2010-го) и отметила, что по Фаттахову-младшему за период его работы на муниципальных должностях в Актаныше и Мамадыше есть все справки о доходах, расходах и имуществе, за исключением 2017 года. Прокурор пояснила — исполком Мамадыша эту декларацию не представлял. Судья попросила адвоката Фаттахова-младшего по возможности восполнить этот пробел.

Далее с подачи суда стороны одобрили направление запроса налоговикам по официальным доходам, расходам и балансу агрофирмы «Чишма». Последняя, по версии СК и прокуратуры, была создана с подачи ВИП-чиновника Энгеля Фаттахова для занятия предпринимательской деятельностью и с целью сокрытия этого факта оформлена на подставное лицо. К слову, в СК усматривали основания для преследования бывшего министра и главы по статье 289 УК РФ о незаконном участии в предпринимательской деятельности, но не стали возбуждать дело по данному составу — истек срок давности привлечения к уголовной ответственности.

Такой же запрос суд намеревался направить в ГАИ — по всем объектам транспорта, отмеченным в иске прокурора. Однако Лилия Фаттахова уточнила: сведения там хранятся лишь три года и при подготовке своего заявления надзорное ведомство в 2024-м смогло получить информацию лишь по договору о продаже фаттаховского «Мерседеса». Также выяснилось — собственницей Porsche из искового списка авто семьи числится супруга Фаттахова-младшего Лилия. Судья предложила ее представителю поделиться документами по регистрации и сделкам с транспортом.

По версии надзорного ведомства, на крупные покупки у дочери Фаттахова средств не было, но ее квартира и авто в иск не попали.

Далее судья Екатерина Шадрина поинтересовалась у прокурора — в связи с чем к иску приобщены сведения о доходах семьи Галимовых?

«Это дочь основного ответчика (Тансылу Энгелевна, — прим. ред.), учитывались ее расходы и доходы, в том числе до вступления в брак с Галимовым, поскольку у нее денежных средств для приобретения имущества не имелось, а ею приобретался «Фольксваген Тигуан» и квартира на улице Чистопольской в Казани, — уточнила Лилия Фаттахова. — Мы полагаем, это имущество приобреталось за счет Энгеля Наваповича».

По данным одного из источников, одну из фаттаховских квартир в Казани, на Чистопольской, приобретали по договору с Госжилфондом, сначала собственниками числились министр и его жена, потом владелицей стала их дочь — по заключенному договору купли-продажи. Напомним, ранее подобная сделка была выявлена при рассмотрении иска к генералу Изааку, который, если верить представленным документам, сначала приобрел на кредитные средства квартиру, а потом продал ее своему сыну. В том процессе представитель прокуратуры высказывала сомнения в реальности подобной сделки.

Сегодня при обсуждении вопроса по имуществу Галимовой прокурор отметила: предметом спора этот автомобиль и квартира не являются, но сведения о доходах не позволяли дочери Фаттахова оплатить такие покупки самостоятельно. Оценив эту информацию, судья постановила — привлечь Тансылу Галимову и ее супруга Марселя к рассмотрению дела в качестве третьих лиц.

Кроме того, надзорное ведомство попросили сформировать и представить в виде таблиц данные о доходах ответчиков по годам и о приобретенных-отчужденных объектах иска.

Бывший вице-премьер РТ оспаривает решение Советского суда Казани об аресте счета, куда поступает пенсия.

Для истребования новых документов и в связи с необходимостью сбора дополнительных доказательств суд объявил перерыв в процессе до ноября.

Тем временем от главного ответчика уже поступила жалоба на решение Советского райсуда — в части наложения обеспечительных мер на счет, куда ему начисляют пенсию. По мнению бывшего вице-премьера РТ, арест счета незаконен, поскольку пенсионные деньги предметом исковых требований не являются.

Дата старта по уголовному делу бывшего главы района и министра в Мензелинском суде Татарстана пока не назначена.