На полях Пестречинского района Татарстана запахло скандалом

Татарская природоохранная прокуратура проверяет жалобу на загрязнение природного заказника «побочными продуктами» птицефабрики

Фото: Максим Платонов

На зловоние жалуются во все инстанции жители села Альвидино Пестречинского района Татарстана. После того как владелец окрестных сельхозугодий — предприниматель Адель Муллагалиев заключил с птицефабрикой «Яратель» договор на поставку удобрений, на полях появились «озера» из куриного помета. Жители добиваются проверки — они хотят знать, насколько законно осуществляется сброс «ароматных» отходов птицеводства прямо на почву поблизости от их домов, и требуют его пресечь. В дурно пахнущей истории разбиралось «Реальное время».

«На каком основании он землю так использует?»



— 18 марта 2024 года мы обнаружили, что на прилегающую территорию около нашей деревни производится системный завоз и сброс с грузовых автомашин зловонных отходов, — рассказали жители Альвидино «Реальному времени». — Ежедневно здесь разгружается до десятка грузовых автомашин. Земля, на которую идет сброс отходов, используется КФХ Муллагалиевым. Возникает вопрос, на каком основании он ее использует?

Депутат совета Конского сельского поселения Пестречинского района Александр Козлов говорит, что они понимают необходимость утилизации птичьего помета, но возмущены тем, что «утилизируют» его, отправляя на поля без надлежащей переработки:

— Отходы завозят в грузовиках полужидкими, так что из кузова при разгрузке буквально течет. Сгружают все это на возвышенности, рядом овраг, так что по мере таяния снега эта жижа будет с водой стекать в водоемы. Кроме того, эти отходы складируют на территории Государственного природного зоологического (охотничьего) заказника регионального значения «Мешинский», созданного полвека назад. Статус заповедника действует по сегодняшний день, и я сомневаюсь, что на его территории можно вот так действовать.

И действительно, в соответствии с утвержденным Госкомитетом РТ по биоресурсам Руководством по соблюдению обязательных требований, выполнение которых оценивается в ходе проведения мероприятий при осуществлении регионального государственного надзора в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий регионального значения (государственные природные заказники) на территории Республики Татарстан, на территории особо охраняемых природных территорий, к числу которых относится заказник, в числе прочего запрещается без согласования с Госкомитетом РТ по биоресурсам хранение удобрений и других материалов, опасных для объектов животного мира и среды их обитания.

Прокурор ждет результатов

Жители села Альвидино обратились по поводу размещения отходов птицефабрики — птичьего помета — в Прокуратуру РТ, но там их обращение перенаправили по назначению — в Татарскую природоохранную межрайонную прокуратуру.

— Обращение поступило к нам через портал Прокуратуры республики, — рассказал «Реальному времени» Татарский природоохранный межрайонный прокурор Айрат Низамиев. — Мы связались с главой Конского сельского поселения, который рассказал, что отходы фабрики «Яратель» из Лаишевского района принимает КФХ Аделя Муллагалиева. Мы направили руководителю Россельхознадзора по Республике Татарстан требование организовать выезд специалистов с целью обследования этой территории и представить результаты обследования. По их получении будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Природоохранный прокурор уточнил, что закон не допускает складирования побочных продуктов животноводства на сельскохозяйственных землях, как, впрочем, и на иных. Прежде чем оказаться на полях, навоз и помет должны в течение несколько лет подвергаться естественной переработке микроорганизмами в герметичных, не допускающих утечки в почву ямах-лагунах:

— В феврале 2023 года вступил в силу Федеральный закон «О побочных продуктах животноводства и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Он устанавливает общие правила обращения с побочными продуктами животноводства, к которым относятся навоз и куриный помет. По общему правилу, такие продукты не являются удобрениями, а их хранение до обработки, переработки допускается только на специализированных площадках — навозохранилищах, пометохранилищах.

По словам Айрата Низамиева, поступившее из Альвидино в Татарскую природоохранную межрайонную прокуратуру обращение — первое обращение такого рода в 2024 году. А вот в 2023-м были жалобы из других населенных пунктов РТ, и по ним принимались меры:

— В таких случаях мы вначале вносим представление и просим нарушителя устранить нарушение добровольно, а тех, кто вывозит навоз, привлекаем к административной ответственности. Если ситуация не исправляется, как это было с птицефабрикой «Ак Барс» в Пестрецах, мы обращаемся с иском в суд. После судебного процесса, кстати, эта фабрика построила специальные сооружения для утилизации птичьего помета, и в настоящее время жалоб на нее не поступало.

Стоит отметить, что «Яратель» — это филиал того же ООО «Птицеводческий комплекс «Ак Барс».

«Конфликта нет, удобрения есть»

— У меня с жителями поселка конфликта нет, а они действительно, написали на меня жалобы куда только можно, — ответил на вопросы «Реального времени» о «навозном» конфликте в Альвидино глава КФХ Адель Муллагалиев. — У меня заключен договор с птицефабрикой «Яратель» на поставку и внесение птичьего помета на поля хозяйства. Нарушений никаких нет. Навоз привозят, складируют, а затем разбрасывателями распределяют по полям.

Предприниматель подчеркнул: отходы птицеводства складируются не в селе и не рядом с ним, а в поле на расстоянии около 3 километров. Он считает, что местные жители напрасно «нагнетают обстановку».

— А отходы прошли предварительную переработку? — уточнило издание.

— Да, — подтвердил Муллагалиев, а затем добавил, что сам он удобрения в поля вообще не вносит. — Я — заказчик, у меня нет ни техники, ни возможностей, а фабрика оказывает эту услугу по всей республике. И все на отходы документы у них имеются.

От коровы до ресторана

Согласно данным сервиса «Спарк», Адель Муллагалиев является не только главой КФХ, но и председателем сельскохозяйственного потребительского снабженческого сбытового перерабатывающего кооператива «Свое молоко» — зарегистрировано это предприятие 13 марта 2023 года.

С 2021 года он руководит гостиничным бизнесом — ООО «Полет», в котором 24,46% принадлежат ООО «Ресторанные технологии», а еще 4,65% — Талие Муллагалиевой. Эта компания завершила 2022 год с выручкой 109,5 млн и чистой прибылью 17,4 млн. В ООО «Ресторанные технологии» он также выступает директором, а долей в бизнесе в 11,27% владеет Талия Муллагалиева. В 2023 году это предприятие имело выручку 26,2 млн рублей и чистую прибыль 6,5 млн. Бизнес-партнером с преобладающей долей в капитале в последних двух фирмах выступает Фирдаус Нургазизова.

«Обращение в работе»

«Реальное время» также обратилось с запросом в Госкомитет РТ по биоресурсам, чтобы выяснить, насколько обоснованы подозрения жителей Альвидино относительно нарушения требований к пользованию землями Государственного природного зоологического (охотничьего) заказника регионального значения «Мешинский».

В Комитете ответили, что обращение от жителей села к ним поступило и сейчас оно находится в работе. Также уточняется вопрос о местонахождении складированных побочных продуктов птицефабрики на территории заказника.

Фабрика с «ароматной» историей

Что же касается лаишевской птицефабрики «Яратель», то татарстанцы не первый раз поднимают шум по поводу зловонных отходов производства. Например, в мае 2019 года разгорелся скандал из-за зловония в селах Травкино и Кирби Лаишевского района, вызванного тем, что на окрестные поля КАМАЗами вывозили куриный помет. Начальник отдела государственного ветеринарного надзора управления Россельхознадзора по РТ Идрис Гатин заявил тогда «Реальному времени», что никакой зловонной жижи на поля попадать не должно и даже в таком виде складировать его надолго запрещается:

— Если куриный помет вывозится на поля, он должен быть сухим, вылежавшимся и перегнившим, то есть компостированнным, без запаха. Причем даже в таком виде его нельзя выгрузить и оставить, даже ненадолго. Его полагается сразу же разбросать по полю и немедленно перепахать.

Летом 2021 года жалобы на зловоние от оказавшихся в полях отходов птицефабрики «Яратель» во всевозможные инстанции писали уже жители Столбищ. Чиновники, выезжавшие в поля с проверкой, тогда криминальных ароматов не обнаружили. А на птицефабрике, как заверили издание в администрации Лаишевского района, начали монтировать оборудование для нейтрализации запахов на площадке компостирования куриного помета и в перспективе запланировали создать новое производство — по переработке куриного помета в удобрения. В августе 2021-го руководство птицефабрики, так и не признав, что рядом с селом Габишево складированы ее отходы, согласилось заборонить зловонные кучи.

Как следует из решения Вахитовского райсуда Казани от 18 октября 2022 года, постановлением старшего государственного инспектора РФ в области охраны окружающей среды по Республике Татарстан, Республике Марий Эл и Чувашской Республике от 20 января 2022 года, ведущий инженер-эколог птицефабрики «Яратель» (филиал ООО Птицеводческий комплекс «Ак Барс») Регина Тухфатуллина была подвергнута административному наказанию в виде штрафа в размере 3000 рублей за совершение административного правонарушения.

«В материалах статистической отчетности «Сведения, об образовании, обработке, утилизации, обезвреживании, размещении отходов производства и потребления за 2020 год… выявлено сокрытие или искажение экологической информации, а именно в таблице Раздела I «Сведения, об образовании, обработке, утилизации, обезвреживании, размещении отходов производства и потребления; сведения об образовании и передаче твердых коммунальных отходов региональному оператору, тонна» не указаны сведения об отходах «Помет куриный свежий», — указано в решении суда основание для штрафа. Но суд, «учитывая, что помет не является отходом, а побочным продуктом — сырьем для производства органического удобрения», пришел к выводу, что обязанность заполнения этих данных в материалах статотчетности у фабрики отсутствует, и постановление о привлечении Тухфатуллиной к административной ответственности было отменено.

В решении суда имеется, кстати, цифра, которая характеризует масштабы производства птицефабрикой «Яратель» побочного продукта — куриного помета: «Согласно Технологическому регламенту по производству органических удобрений на основе бесподстилочного куриного помета, утвержденного 02.08.2020 г. директором птицефабрики «Яратель» филиала ООО «Птицеводческий комплекс «Ак Барс» Ф.Г. Нигаматуллиным, ежедневно в производственных цехах образуется помет в количестве 320—350 тонн».

В том же 2022 году Тухфатуллину пытались оштрафовать за невыполнение требований законодательства об обязательности проведения государственной экологической экспертизы действующего на фабрике технического регламента по производству органических удобрений на основе куриного помета, но Вахитовский райсуд пришел к выводу, что технология активного компостирования, используемая на птицефабрике «Яратель», не является новой и экспертизы не требует и прекратил производство по административному делу.

«Реальное время» направило запрос о ситуации в Альвидино в адрес ООО «Птицеводческий комплекс «Ак барс», филиалом которого является птицефабрика «Яратель». Мы попросили птицеводов пояснить, был ли согласован договор с КФХ Муллагалиева о поставке удобрений из куриного помета на принадлежащие ему земли сельхозназначения на территории Государственного природного зоологического (охотничьего) заказника регионального значения «Мешинский» с Госкомитетом РТ по биоресурсам, и уточнить, в каком состоянии поставляется на поля удобрение — жидкое или высушенное, а также какой именно переработке и где подвергаются побочные продукты птицеводства фабрики «Яратель».