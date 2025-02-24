«Он разрушает наш дом»: в Казани требуют остановить незаконную перепланировку подвала

Город выиграл процесс против собственника подвального помещения, но не смог обязать исполнить судебное решение

Фото: коллаж "Реального времени"

Жильцы казанской «сталинки» ополчились на собственника подвала, затеявшего в нем грандиозную перепланировку. Против выступили также управляющая компания, администрация Кировского и Московского районов. Через суд власти обязали владельца помещения привести его в первоначальный вид. Однако разрушительные работы, как уверяют собственники квартир, продолжаются. Подробности противостояния, история приватизации помещений многоквартирного дома и перспективы «подвальных» войн — в материале «Реального времени.

«Вопрос снят с контроля»

Валерий Павлов — собственник одной из квартир дома №49 на улице Восстания в Казани. Как рассказал мужчина «Реальному времени», владелец подвала в «сталинке» с прошлого года ведет перепланировку.

Владелец подвала дома №49 на улице Восстания с 2024 года ведет там перепланировку. Михаил Захаров / realnoevremya.ru

По его словам, собственник подвального помещения перекрыл жителям и управляющей компании доступ к общедомовым инженерным коммуникациям, счетчикам, и что население дома еще в январе 2024 года обращалось в УК, прокуратуру, Госжилинспекцию и администрацию района. Однако жалобы «не возымели действия либо были проигнорированы».

— Он разрушает наш дом, — говорит Валерий Павлов. — Ежедневно в подвале работают отбойные молотки, вывозятся обломки бетона, в некоторых квартирах и на лестничной клетке появились трещины, дому грозит разрушение. Если будет задета газовая труба, проходящая в подъезде, может произойти взрыв.

В прошлом году Администрация Кировского и Московского районов подала в суд иск о признании перепланировки в подвале незаконной и приведении помещений в первоначальный вид. Суд иск удовлетворил, решение вступило в законную силу еще в сентябре. Однако, по словам Павлова, наблюдая за тем, что происходит в подвале сейчас, жильцы дома пришли к выводу, что собственник судебное решение не исполнил, а в УК и райадминистрации его исполнение не проконтролировали:

— В райадминистрации мне сообщили, что «вопрос снят с контроля», говорит он, но судя по тому, что работы в подвале не прекращаются, вряд ли представители администрации получили в суде исполнительный лист и передали его приставам. Ну, либо приставы так и не попали в помещение.

«Ежедневно в подвале работают отбойные молотки, вывозятся обломки бетона». скриншот фото из мессенджера

Жителям стало известно, что владелец подвального помещения Эмиль Зайнуллин планирует заказать проект его перепланировки, который предусматривает устройство отдельного входа на месте окна между девятым и десятым подъездами.

— При этом блокируются как минимум два парковочных места, между подъездами появится очередной уродующий дворовый фасад дома вход в подвал, не говоря уже о том, что будут внесены не предусмотренные изначальным проектом изменения в конструкцию дома, — передает мнение жителей Валерий Павлов. — Он говорит об этом так, как будто от него требуется только проект. Но ведь проект должен быть разработан и утвержден до реконструкции, а не после ее начала, и он должен быть согласован со многими инстанциями, причем первая из них — мы, собственники дома, а мы не согласны.

Собственник помещения Эмиль Зайнуллин, по словам жителей дома, на контакт с ними не идет — забаррикадировался за железной дверью. В связи с тем, что актуальные контакты отсутствуют в открытом доступе, «Реальное время» также не смогло выяснить его мнение о сложившейся в доме ситуации. Однако редакция в любое время готова опубликовать его комментарий по получении.

Судя по тому, что известно из открытых источников, Эмиль Зайнуллин приобрел помещение подвала, как частное лицо. В открытом доступе нет информации о нем как о предпринимателе. Но ранее Зайнуллин сообщал журналистам, что купил помещение, чтобы открыть в нем медицинскую клинику, в которой планируют работать его супруга и сын.

Далеко идущие последствия

— Действительно, было решение суда, и собственник подвала, по полученной нами информации, провел работы и восстановил снесенные ранее перегородки, — рассказал «Реальному времени» глава Администрации Кировского и Московского районов Владимир Жаворонков. — Что касается трещин в стенах дома, то управляющая компания выставила в квартирах маячки, за ними ведется наблюдение и при необходимости будут приняты меры.

Глава района отметил, что на случай, если собственник подвального помещения попытается увеличить в нем высоту потолков путем выемки грунта, администрация и управляющая компания совместно с сотрудниками Госжилинспекции и прокуратуры в ближайшее время проведут совместный выход на предмет проверки. При обнаружении нарушений, заверил он, будет составлен соответствующий акт и «судебная история выйдет на новый виток».

При обнаружении нарушений сотрудниками райадминистрации будет составлен соответствующий акт и «судебная история выйдет на новый виток». скриншот сайта Яндекс-карты

Владимир Жаворонков также сообщил, что такие «приватизированные» подвалы, как в доме №49 на ул. Восстания, стали проблемой для администрации района и управляющих компаний, поскольку в частные руки они перешли давно, а последствия возникают по сей день:

— Например, подвал, о котором здесь идет речь, никогда не был в муниципальной собственности. В начале двухтысячных годов он принадлежал Вертолетному заводу, а затем несколько раз перепродавался. Повлиять на эту ситуацию, вернуть это помещение в состав общего имущества дома — мы не можем.

Продать нетрудно — а что потом?

Продавать подвальные помещения в жилых домах исполком Казани начал еще в лихие 1990-е, и процесс продолжается почти 30 лет. К примеру, в мае 2021 года в перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности города и подлежащих реализации с аукциона, вошло 26 подвальных помещений жилых домов в разных районах. С молотка пошли подвалы многоэтажек на улицах Химиков и Фрунзе, Тополевой и Побежимова, Мира и Ленинградской, проспектах Победы и Амирхана и так далее.

Продавать подвальные помещения в жилых домах Казгорисполком начал еще в лихие 90-е. И процесс продолжается почти 30 лет. Михаил Захаров / realnoevremya.ru

В Сети можно найти объявления о продаже подвала дома №49 на улице Восстания на различных сайтах объявлений, но давал их не исполком. Подвал площадью 354 кв. м пытались продать с аукциона — в июле 2022 года за 7 млн рублей, в ноябре — за 6,5 млн, а в феврале 2023-го — за 5,5 млн. Их пытались сбыть вместе с помещениями первого этажа одним лотом с общей площадью 920 кв. м за 7,16 млн. Однако в начале 2024 года все объявления были сняты, а в подвале, по словам жителей дома, вскоре начались строительные работы.

Прокуратура послала администрацию к приставам

Жители дома рассказали «Реальному времени», что 19 февраля заместитель Генерального прокурора РФ Николай Шишкин при рабочей поездке в Казань в ходе встречи и личного приема работников филиала АО «Туполев» принял их соседку, которая пожаловалась на то, что УК Московского района и райадминистрация не принимают действенных мер в отношении собственника помещения, затеявшего опасную перепланировку подвала. Николай Шишкин дал поручение тщательно проверить доводы заявителей и при наличии оснований принять меры реагирования в целях восстановления нарушенных прав граждан, сообщили по итогам встречи на сайте Генпрокуратуры.

В свою очередь, «Реальное время» обратилось в республиканскую прокуратуру с запросом о том, что могут и вправе ли сделать собственники многоквартирных домов для защиты своих интересов в ситуации, когда подвальные помещения, которые по логике должны оставаться у них в общей долевой собственности, переходят в частные руки.

В прокуратуре РТ рекомендовали управляющей организации обратиться в суд с исковым заявлением к собственнику о предоставлении доступа к общедомовым сетям. Максим Платонов / realnoevremya.ru

— Для исполнения обязанностей по договору управления управляющей организации требуется доступ ко всему общему имуществу дома, — сообщили в прокуратуре РТ. — К такому имуществу, согласно ч. 1 ст. 36 ЖК РФ, п.п. 5 — 7 ПП РФ №491, относятся помещения общего пользования, которые предназначены для обслуживания более одного помещения в доме, крыши, несущие и ненесущие конструкции, земельный участок со всеми объектами на нем, а также все инженерно-техническое оборудование, предназначенное для обслуживания двух и более помещений. Таким образом, управляющей организации необходимо обратиться в суд с исковым заявление к собственнику о предоставлении доступа к общедомовым сетям.

В прокуратуре уточнили, что принудительное исполнение судебных актов возлагается на Федеральную службу судебных приставов и ее территориальные органы. Для исполнения ранее вынесенного решения там порекомендовали администрации района обратиться в территориальный орган ФССП.

С точки зрения закона

Казанский юрист Юрий Публиков говорит, что в Казани уже было несколько случаев, когда колясочные и другие помещения, относящиеся к общему имуществу многоквартирного дома, с легкой руки управляющих компаний приватизировались и уходили в частные руки, а потом в связи с этим начали возбуждать уголовные дела.

— Я вообще не понимаю, как можно продать подвал — это же общее имущество многоквартирного дома, с таким же успехом можно продавать лестничные площадки, чердаки и все остальное, — возмущается он. — Тем более что подвал — не квартира, он не может находиться в муниципальной собственности.

Юрий Публиков пояснил, что согласно Жилищному кодексу РФ, собственникам помещений в многоквартирном доме на праве общей долевой собственности в многоквартирном доме принадлежат помещения, не являющиеся частями квартир и предназначенные для обслуживания дома — лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые шахты, коридоры, технические этажи, чердаки, подвалы, в которых имеются инженерные коммуникации и так далее. Он также сослался на письмо Минстроя России от 20 апреля 2017 года с разъяснениями по вопросу выбытия общего имущества в многоквартирных домах из законного владения и пользования собственников помещений в таких многоквартирных домах. В нем указанно, что судебная практика свидетельствует о невозможности принадлежности общего имущества в многоквартирном доме третьим лицам, не являющимся собственниками помещений в многоквартирном доме.

Если подвальное помещение когда-то в прошлом получило иной статус, например, использовалось под клуб, контору и т. п., и на этот счет есть документальные подтверждения, то шансов вернуть такое нежилое помещение в состав общего имущества нет. скриншот сайта Авито

Юрист напомнил, что в октябре 2016 года Арбитражный суд Московского округа издал постановление, согласно которому нежилые помещения, имеющие признаки общего имущества в многоквартирном доме, которые на момент приватизации первого жилого помещения в многоквартирном доме не были сформированы как самостоятельный объект недвижимого имущества для использования в целях, не связанных с обслуживанием более чем одной квартиры, даже в случае последующей передачи органами государственной власти субъектов Российской Федерации, оформившими право собственности данных помещений в пользование третьим лицам, подлежат возврату в общедомовое имущество. И что в соответствии с позицией Президиума Высшего Арбитражного суда, право собственности на спорное имущество, зарегистрированное в ЕГРП, не означает, что право собственности жильцов на общее имущество в многоквартирном доме прекратилось.

Тем не менее, отметил Юрий Публиков, если подвальное помещение когда-то в прошлом получило иной статус, например, использовалось под клуб, контору и т. п., и на этот счет есть документальные подтверждения, то шансов вернуть такое нежилое помещение в состав общего имущества нет.

Мнение собственников дома по закону не всегда учитывается при принятии решения о перепланировке. Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Юрист также отметил, что мнение собственников дома по закону не всегда учитывается при принятии решения о перепланировке подвала:

— Если перепланировка помещения в многоквартирном доме невозможна без присоединения к данному помещению части общего имущества, то, кроме проекта перепланировки, потребуется протокол общего собрания собственников помещений в доме о согласии всех собственников в доме. Это предусмотрено частью 2 статьи 40 Жилищного кодекса.

