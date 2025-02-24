«Он разрушает наш дом»: в Казани требуют остановить незаконную перепланировку подвала
Город выиграл процесс против собственника подвального помещения, но не смог обязать исполнить судебное решение
Жильцы казанской «сталинки» ополчились на собственника подвала, затеявшего в нем грандиозную перепланировку. Против выступили также управляющая компания, администрация Кировского и Московского районов. Через суд власти обязали владельца помещения привести его в первоначальный вид. Однако разрушительные работы, как уверяют собственники квартир, продолжаются. Подробности противостояния, история приватизации помещений многоквартирного дома и перспективы «подвальных» войн — в материале «Реального времени.
«Вопрос снят с контроля»
Валерий Павлов — собственник одной из квартир дома №49 на улице Восстания в Казани. Как рассказал мужчина «Реальному времени», владелец подвала в «сталинке» с прошлого года ведет перепланировку.
По его словам, собственник подвального помещения перекрыл жителям и управляющей компании доступ к общедомовым инженерным коммуникациям, счетчикам, и что население дома еще в январе 2024 года обращалось в УК, прокуратуру, Госжилинспекцию и администрацию района. Однако жалобы «не возымели действия либо были проигнорированы».
В прошлом году Администрация Кировского и Московского районов подала в суд иск о признании перепланировки в подвале незаконной и приведении помещений в первоначальный вид. Суд иск удовлетворил, решение вступило в законную силу еще в сентябре. Однако, по словам Павлова, наблюдая за тем, что происходит в подвале сейчас, жильцы дома пришли к выводу, что собственник судебное решение не исполнил, а в УК и райадминистрации его исполнение не проконтролировали:
— В райадминистрации мне сообщили, что «вопрос снят с контроля», говорит он, но судя по тому, что работы в подвале не прекращаются, вряд ли представители администрации получили в суде исполнительный лист и передали его приставам. Ну, либо приставы так и не попали в помещение.
Жителям стало известно, что владелец подвального помещения Эмиль Зайнуллин планирует заказать проект его перепланировки, который предусматривает устройство отдельного входа на месте окна между девятым и десятым подъездами.
— При этом блокируются как минимум два парковочных места, между подъездами появится очередной уродующий дворовый фасад дома вход в подвал, не говоря уже о том, что будут внесены не предусмотренные изначальным проектом изменения в конструкцию дома, — передает мнение жителей Валерий Павлов. — Он говорит об этом так, как будто от него требуется только проект. Но ведь проект должен быть разработан и утвержден до реконструкции, а не после ее начала, и он должен быть согласован со многими инстанциями, причем первая из них — мы, собственники дома, а мы не согласны.
Собственник помещения Эмиль Зайнуллин, по словам жителей дома, на контакт с ними не идет — забаррикадировался за железной дверью. В связи с тем, что актуальные контакты отсутствуют в открытом доступе, «Реальное время» также не смогло выяснить его мнение о сложившейся в доме ситуации. Однако редакция в любое время готова опубликовать его комментарий по получении.
Судя по тому, что известно из открытых источников, Эмиль Зайнуллин приобрел помещение подвала, как частное лицо. В открытом доступе нет информации о нем как о предпринимателе. Но ранее Зайнуллин сообщал журналистам, что купил помещение, чтобы открыть в нем медицинскую клинику, в которой планируют работать его супруга и сын.
Далеко идущие последствия
Глава района отметил, что на случай, если собственник подвального помещения попытается увеличить в нем высоту потолков путем выемки грунта, администрация и управляющая компания совместно с сотрудниками Госжилинспекции и прокуратуры в ближайшее время проведут совместный выход на предмет проверки. При обнаружении нарушений, заверил он, будет составлен соответствующий акт и «судебная история выйдет на новый виток».
Владимир Жаворонков также сообщил, что такие «приватизированные» подвалы, как в доме №49 на ул. Восстания, стали проблемой для администрации района и управляющих компаний, поскольку в частные руки они перешли давно, а последствия возникают по сей день:
— Например, подвал, о котором здесь идет речь, никогда не был в муниципальной собственности. В начале двухтысячных годов он принадлежал Вертолетному заводу, а затем несколько раз перепродавался. Повлиять на эту ситуацию, вернуть это помещение в состав общего имущества дома — мы не можем.
Продать нетрудно — а что потом?
Продавать подвальные помещения в жилых домах исполком Казани начал еще в лихие 1990-е, и процесс продолжается почти 30 лет. К примеру, в мае 2021 года в перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности города и подлежащих реализации с аукциона, вошло 26 подвальных помещений жилых домов в разных районах. С молотка пошли подвалы многоэтажек на улицах Химиков и Фрунзе, Тополевой и Побежимова, Мира и Ленинградской, проспектах Победы и Амирхана и так далее.
В Сети можно найти объявления о продаже подвала дома №49 на улице Восстания на различных сайтах объявлений, но давал их не исполком. Подвал площадью 354 кв. м пытались продать с аукциона — в июле 2022 года за 7 млн рублей, в ноябре — за 6,5 млн, а в феврале 2023-го — за 5,5 млн. Их пытались сбыть вместе с помещениями первого этажа одним лотом с общей площадью 920 кв. м за 7,16 млн. Однако в начале 2024 года все объявления были сняты, а в подвале, по словам жителей дома, вскоре начались строительные работы.
Прокуратура послала администрацию к приставам
Жители дома рассказали «Реальному времени», что 19 февраля заместитель Генерального прокурора РФ Николай Шишкин при рабочей поездке в Казань в ходе встречи и личного приема работников филиала АО «Туполев» принял их соседку, которая пожаловалась на то, что УК Московского района и райадминистрация не принимают действенных мер в отношении собственника помещения, затеявшего опасную перепланировку подвала. Николай Шишкин дал поручение тщательно проверить доводы заявителей и при наличии оснований принять меры реагирования в целях восстановления нарушенных прав граждан, сообщили по итогам встречи на сайте Генпрокуратуры.
В свою очередь, «Реальное время» обратилось в республиканскую прокуратуру с запросом о том, что могут и вправе ли сделать собственники многоквартирных домов для защиты своих интересов в ситуации, когда подвальные помещения, которые по логике должны оставаться у них в общей долевой собственности, переходят в частные руки.
— Для исполнения обязанностей по договору управления управляющей организации требуется доступ ко всему общему имуществу дома, — сообщили в прокуратуре РТ. — К такому имуществу, согласно ч. 1 ст. 36 ЖК РФ, п.п. 5 — 7 ПП РФ №491, относятся помещения общего пользования, которые предназначены для обслуживания более одного помещения в доме, крыши, несущие и ненесущие конструкции, земельный участок со всеми объектами на нем, а также все инженерно-техническое оборудование, предназначенное для обслуживания двух и более помещений. Таким образом, управляющей организации необходимо обратиться в суд с исковым заявление к собственнику о предоставлении доступа к общедомовым сетям.
В прокуратуре уточнили, что принудительное исполнение судебных актов возлагается на Федеральную службу судебных приставов и ее территориальные органы. Для исполнения ранее вынесенного решения там порекомендовали администрации района обратиться в территориальный орган ФССП.
С точки зрения закона
Казанский юрист Юрий Публиков говорит, что в Казани уже было несколько случаев, когда колясочные и другие помещения, относящиеся к общему имуществу многоквартирного дома, с легкой руки управляющих компаний приватизировались и уходили в частные руки, а потом в связи с этим начали возбуждать уголовные дела.
Юрий Публиков пояснил, что согласно Жилищному кодексу РФ, собственникам помещений в многоквартирном доме на праве общей долевой собственности в многоквартирном доме принадлежат помещения, не являющиеся частями квартир и предназначенные для обслуживания дома — лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые шахты, коридоры, технические этажи, чердаки, подвалы, в которых имеются инженерные коммуникации и так далее. Он также сослался на письмо Минстроя России от 20 апреля 2017 года с разъяснениями по вопросу выбытия общего имущества в многоквартирных домах из законного владения и пользования собственников помещений в таких многоквартирных домах. В нем указанно, что судебная практика свидетельствует о невозможности принадлежности общего имущества в многоквартирном доме третьим лицам, не являющимся собственниками помещений в многоквартирном доме.
Юрист напомнил, что в октябре 2016 года Арбитражный суд Московского округа издал постановление, согласно которому нежилые помещения, имеющие признаки общего имущества в многоквартирном доме, которые на момент приватизации первого жилого помещения в многоквартирном доме не были сформированы как самостоятельный объект недвижимого имущества для использования в целях, не связанных с обслуживанием более чем одной квартиры, даже в случае последующей передачи органами государственной власти субъектов Российской Федерации, оформившими право собственности данных помещений в пользование третьим лицам, подлежат возврату в общедомовое имущество. И что в соответствии с позицией Президиума Высшего Арбитражного суда, право собственности на спорное имущество, зарегистрированное в ЕГРП, не означает, что право собственности жильцов на общее имущество в многоквартирном доме прекратилось.
Тем не менее, отметил Юрий Публиков, если подвальное помещение когда-то в прошлом получило иной статус, например, использовалось под клуб, контору и т. п., и на этот счет есть документальные подтверждения, то шансов вернуть такое нежилое помещение в состав общего имущества нет.
Юрист также отметил, что мнение собственников дома по закону не всегда учитывается при принятии решения о перепланировке подвала:
— Если перепланировка помещения в многоквартирном доме невозможна без присоединения к данному помещению части общего имущества, то, кроме проекта перепланировки, потребуется протокол общего собрания собственников помещений в доме о согласии всех собственников в доме. Это предусмотрено частью 2 статьи 40 Жилищного кодекса.
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